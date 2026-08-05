Khóa tốt nghiệp năm 2026 của ISHCMC ghi nhận hai học sinh đạt điểm IB tuyệt đối và điểm trung bình toàn khóa đạt 34,5

Trường IB Thế giới hàng đầu Việt Nam cung cấp đầy đủ chương trình Tú tài Quốc tế (IB) liền mạch vượt các tiêu chuẩn toàn cầu ở mọi chỉ số chính, với 64% học sinh tốt nghiệp đạt Bằng Tú tài Quốc tế Song ngữ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 5 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ISHCMC) hôm nay công bố kết quả Chương trình Tú tài Quốc tế của Khóa tốt nghiệp năm 2026. Khóa tốt nghiệp gồm 116 học sinh đạt điểm trung bình 34,5 so với mức trung bình toàn cầu là 30,9 điểm, trong đó có hai học sinh đạt điểm tuyệt đối 45/45.

Nhà trường ghi nhận tỷ lệ đỗ Chương trình Tú tài Quốc tế đạt 95%, so với mức trung bình toàn cầu là 83%. Gần 10% học sinh trong khóa đạt từ 40 điểm trở lên.

ISHCMC Class of 2026 achieved an average score of 34.5 points against a global average of 30.9, with two students earning the maximum score of 45 out of 45.

Tổng quan về kết quả của Khóa tốt nghiệp năm 2026

Hai học sinh đạt điểm tuyệt đối 45/45

Điểm trung bình của toàn khóa đạt 34,5, so với mức trung bình toàn cầu là 30,9

Tỷ lệ đỗ Chương trình Tú tài Quốc tế đạt 95%, so với mức trung bình toàn cầu là 83%

64% học sinh tốt nghiệp đạt Bằng Tú tài Quốc tế Song ngữ, cao hơn gấp đôi tỷ lệ toàn cầu là 27%

Tám học sinh, tương đương gần 10% toàn khóa, đạt từ 40 điểm trở lên

Hơn 40% học sinh đạt từ 35 điểm trở lên

85% học sinh đạt ít nhất 30 điểm

Kết quả bằng song ngữ là một điểm sáng nổi bật. Với tỷ lệ đạt 64%, ISHCMC có tỷ lệ học sinh đạt Bằng Tú tài Quốc tế Song ngữ cao hơn gấp đôi mức trung bình toàn cầu, phản ánh một cộng đồng học tập quy tụ học sinh đến từ hơn 25 quốc tịch, trong đó việc học tập bằng nhiều ngôn ngữ là thông lệ tiêu chuẩn thay vì chỉ là một yếu tố bổ sung.

"Những kết quả này không chỉ phản ánh thành tích học tập. Chúng là minh chứng cho sự tận tâm, ý chí bền bỉ và quá trình trưởng thành của các em học sinh, cùng sự đồng hành của đội ngũ giáo viên, gia đình và cộng đồng, những người đã định hình hành trình của các em. Chúng tôi vô cùng tự hào về Khóa tốt nghiệp năm 2026 và di sản mà các em sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy", Ông Marco Longmore, Hiệu trưởng ISHCMC chia sẻ.

Hành trình liền mạch cùng Chương trình Tú tài Quốc tế toàn phần

ISHCMC cung cấp chương trình giáo dục Tú tài Quốc tế toàn phần liền mạch từ Mầm non đến Lớp 12. Nhiều học sinh của Khóa tốt nghiệp năm 2026 đã học tập và trưởng thành trong cộng đồng ISHCMC suốt nhiều năm, từng bước phát triển các kỹ năng, sự tự tin và phương pháp tiếp cận việc học cần thiết để bứt phá trong Chương trình Tú tài Quốc tế. Thông qua các trải nghiệm như Luận văn mở rộng (EE), Lý thuyết về kiến thức (TOK) và Sáng tạo, Hoạt động và Phục vụ (CAS), học sinh đào sâu kiến thức và phát triển trở thành những người học độc lập, có tư duy. Với sự đồng hành của đội ngũ giáo viên, cố vấn và chuyên viên tư vấn đại học tận tâm, mỗi học sinh được xây dựng một lộ trình học tập cá nhân hóa nhằm chuẩn bị hành trang cho các em thành công tại các trường đại học hàng đầu và trong cuộc sống sau này.

SOURCE International School Ho Chi Minh City