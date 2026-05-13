Ispire Technology 聯手金城醫藥成立策略合資企業，進軍高速增長的尼古丁袋市場

此合作融匯藥品級製造能力與 Ispire 的全球平台，使企業快速切入增長極其凌厲的尼古丁產品市場板塊

洛杉磯2026年5月13日 /美通社/ -- Ispire Technology Inc.（「Ispire」或「本公司」）(NASDAQ：ISPR) 是電子煙技術和精準給藥領域的開拓先驅，宣佈已與全球製藥企業山東金城醫藥集團股份有限公司 (SZSE: 300233)（下稱「金城醫藥」）成立合資企業，共同生產尼古丁袋產品並推動商業銷售。

此合資項目標誌著 Ispire 進軍蓬勃發展的口含尼古丁產品板塊，將其產品組合擴展至電子煙硬件之外，並讓本公司在全球尼古丁市場中增長速度數一數二的細分市場中佔據優勢。 Grand View Research 的數據顯示，2025 年尼古丁袋市場約為 70 億美元，預計到 2033 年前將保持每年近 25% 的增長率，其市場規模或會超過 400 億美元。

Ispire 聯席行政總裁 Michael Wang 表示：「此合資企業對 Ispire 來說是一次意義重大的策略擴張。 尼古丁袋乃全球矚目的主要增長類別，是次合作令我們得以憑藉即時可用的營運實力與藥品級製造專長，迅速進軍市場。 加上我們在全球分銷及合規基礎設施方面的優勢，我們相信這將有助建立重要的新收入來源，並推動我們更全面的尼古丁平台策略。」

根據協議條款，金城醫藥將提供生產設備、技術專長及尼古丁袋原材料，以加快營運步伐，並支援近期的生產與商業化工作。 該合資企業將借助 Ispire 在精準劑量、合規監管及全球分銷上的專長，使其尼古丁袋產品在日趨白熱化的市場中別樹一幟。

金城醫藥董事長兼總裁李佳全 (Jiaquan Li) 表示：「Ispire 在生產製造及全球監管方面久經實證的卓越能力，有助我們更快邁向商業化。 藉著融合我們的製藥知識及客戶關係與 Ispire 的營運實力，我們將能佔據優勢，負責任地迅速擴大優質尼古丁袋的生產規模。」

金城醫藥是多元化的製藥公司，擁有約 3,800 名員工及全球超過 30 間附屬公司。 公司專注於醫藥中間體、活性藥物成分 (API)、成品藥及健康相關產品的研發、生產及商業化。

金城醫藥選定 Ispire 為合作夥伴，乃因 Ispire 在優質製造、營運執行力及強大的全球監管合規架構上素有佳譽。

公司預計初始生產將依賴現有的商業合作關係，並擬在口含尼古丁細分市場內開拓更多業務發展機遇，以配合其宏大的國際尼古丁平台策略。

此次拓展延續 Ispire 一貫的努力方向，藉助其製造規模、合規實力及全球分銷網絡，將產品組合多元化佈局至多種減害尼古丁產品類別。

關於 Ispire Technology Inc.

Ispire 從事品牌電子煙和大麻霧化產品的研發、設計、商業化、銷售、市場推廣和分銷。 公司旗下營運子公司在全球擁有或授權使用超過 400 項專利。 Ispire 的品牌電子煙產品以 Aspire 的名義銷售，主要透過其全球分銷網絡在全球銷售（美國、中國內地及俄羅斯除外）。 公司也與全球電子煙品牌和零售商建立原廠委託設計代工 (ODM) 合作關係。 公司的大麻產品主要以 ODM 模式向其他大麻電子煙公司銷售，並以 Ispire 品牌銷售。 Ispire 在美國、歐洲和南非銷售其大麻電子煙硬件，並已於近期在加拿大和拉丁美洲開展市場推廣活動和客戶互動。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.ispiretechnology.com，或到 Instagram、LinkedIn、Twitter 及 YouTube 關注 Ispire。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1933 年證券法》（經修訂）第 27A 條、《1934 年證券交易法》（經修訂）第 21E 條以及《1995 年私人證券訴訟改革法》（經修訂）所指的前瞻性陳述，旨在受到上述條款所建立的安全港條款的保護。 前瞻性陳述是基於某些假設，描述公司未來的計劃、策略和預期，通常可以透過使用「相信」、「預期」、「也許」、「將」、「應該」、「會」、「可以」、「尋求」、「打算」、「計劃」、「目標」、「項目」、「估計」、「預計」、「策略」、「未來」、「可能」或其他類似術語，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞語。 本新聞稿除歷史事實陳述外，有關公司策略、前景、財務狀況、營運、成本、計劃和目標的所有陳述均為前瞻性陳述。 可能導致公司實際業績和財務狀況與前瞻性陳述中所示業績和財務狀況有重大差異的重要因素。 此類前瞻性陳述包括但不限於風險和不確定性，包括以下方面：公司能否成功重返美國電子尼古丁傳送系統市場；公司提交的任何煙草產品上市前申請 (PMTA) 是否獲得批准或拒絕；公司能否成功落實進一步拓展非洲市場的計劃；公司與 Touch Point Worldwide Inc.（以 Berify 名義開展業務）和 Chemular Inc.（下稱「合資企業」）的合資企業能否按照目前設想的方式、以不同的條款或根本無法實現目標；合資企業在電子煙技術領域進行創新或開發尼古丁電子煙裝置的年齡限制或年齡驗證技術的能力；公司及時收回應收賬款的能力；公司的商業策略；公司向 Ispire ONE™ 進行市場推廣的能力；Ispire ONE™ 實現其目標的成功情況；客戶能否獲得 Ispire ONE™ 的預期收益以及其產品在市場是否成功；Ispire ONE™ 被證明是安全；以及「風險因素」、「管理階層對財務狀況和經營業績的討論與分析」、「關於前瞻性陳述的警示性說明」中所述的風險和不確定性，以及 Ispire 截至 2025 年 6 月 30 日止年度的 10-K 表格年度報告和 Ispire 隨後向美國證券交易委員會提交的任何文件中所述的其他風險。 前瞻性陳述不應視作對未來事件的預測。 本新聞稿中所作的前瞻性陳述僅與本新聞稿發佈之日發生的事件或資訊有關。 除適用法律另有規定外，我們不承擔在聲明發佈之日後因新資訊、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述的義務，也不承擔反映意外事件發生的義務。 閱讀本新聞稿時應理解，我們未來的實際業績可能與我方預期有重大差異。

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SOURCE Ispire Technology Inc.