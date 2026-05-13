Ispire Technology、Jincheng Pharmaとの戦略的合弁事業により高成長のニコチンパウチ市場に進出

今回の提携により、医薬品グレードの製造技術と Ispireのグローバル・プラットフォームを組み合わせ、最も急成長しているニコチン分野への参入を加速させる

ロサンゼルス, 2026年5月14日 /PRNewswire/ -- ベイプ技術と精密な投与技術における先駆者であるIspire Technology Inc. (「Ispire」または「当社」）（NASDAQ：ISPR）は、グローバル製薬企業であるShandong Jincheng Pharmaceutical Group Co., Ltd. (SZSE：300233）（「Jincheng Pharma」）と、ニコチンポーチ製品の製造および販売を目的とした合弁事業契約を締結したと発表しました。

この合弁事業により、Ispireは急成長を遂げている経口ニコチン市場に参入することとなり、同社の事業ポートフォリオを電子タバコ機器の枠を超えて拡大させるとともに、世界的なニコチン市場において最も成長著しいセグメントの一つに同社を位置づけることとなります。Grand View Researchによると、ニコチンパウチの市場規模は2025年に約70億ドルで、2033年まで毎年25％近い成長率で成長し、400億ドルを超える可能性があると予測されています。

「この合弁事業は、Ispireにとって意義のある戦略的拡大です」と、Ispireの共同最高経営責任者（CEO）であるMichael Wangは述べています。「ニコチンパウチは世界的に成長する主要なカテゴリーであり、この提携により、即座の操業能力と医薬品グレードの製造専門知識をもって市場に参入することができます。当社の世界的な流通・規制インフラと組み合わせることで、新たに重要な収益源を構築し、より広範なニコチン・プラットフォーム戦略をさらに推進することができると確信しています。」

同契約に基づき、Jincheng Pharmaは製造設備、技術的専門知識、ニコチンパウチ用原材料を提供し、迅速な生産体制の拡大を可能にするとともに、短期的な生産および商品化を支援します。この合弁会社は、Ispireが持つ精密な投与量管理、規制順守、およびグローバルな流通網という強みを活かし、競争が激化する市場において、同社のニコチンポーチ製品を差別化していくものと期待されています。

「Ispireの実績ある優れた製造能力とグローバルな規制対応能力が、当社の製品化への道を加速させます」と、Jincheng Pharmaの会長兼社長であるJiaquan Liは述べています。「当社の医薬品に関する専門知識と顧客との関係を、Ispireの運営能力と組み合わせることで、高品質なニコチンパウチの生産を迅速かつ責任を持って拡大することができます。

Jincheng Pharmaは、従業員約3,800人、世界各地に30以上の関連会社を持つ多角的な製薬会社です。当社は医薬品中間体、医薬品原薬（API）、完成医薬品、健康関連製品の研究、開発、製造、商業化に従事しています。

Jinchengは、高品質の製造、業務遂行、強力なグローバル規制コンプライアンス・インフラストラクチャに対するIspireの評判に基づいて、Ispireをパートナーとして選択しました。

当社は、既存の取引関係が初期生産を支えると見込んでおり、より広範な国際的なニコチンプラットフォーム戦略の一環として、経口ニコチン分野におけるさらなる事業開発の機会を追求していく方針です。

この拡大は、製造規模、コンプライアンス能力、グローバルな流通網を活用しながら、複数のリスク低減型ニコチンフォーマットで製品ポートフォリオを多様化するという、Ispireの継続的な取り組みに基づくものです。

Ispire Technology Inc.について

Ispire は、ブランド電子タバコおよび大麻用ベイピング製品の研究開発、設計、商品化、販売、マーケティング、ならびに流通に従事しています。当社の事業子会社は、世界で400件を超える特許を所有またはライセンスしています。Ispireのブランド電子タバコ製品は「Aspire」の名称で販売されており、主に同社のグローバル流通ネットワークを通じて、世界各国（米国、中華人民共和国、ロシアを除く）で販売されています。当社はまた、世界中の電子タバコブランドや小売業者とのODM（受託設計製造）関係にも取り組んでいます。当社の大麻製品は、Ispireのブランド名で、主にODMベースで他の大麻ベイプ企業に販売しています。Ispireは、米国、欧州、南アフリカで大麻用ベイプハードウェアを販売しており、最近ではカナダやラテンアメリカでもマーケティング活動と顧客開拓を開始しています。 詳しくは www.ispiretechnology.comをご覧いただくか、 Instagram、 LinkedIn、 Twitter、 YouTubeでIspireをフォローしてください。

将来予想に関する記述

本プレスリリースには、1933年証券法（改正後、以下「証券法」）第27A条、1934年証券取引法（改正後）第21E条、および1995年私募証券訴訟改革法（改正後）に基づく「セーフハーバー」規定により保護されることを意図した将来予想に関する記述が含まれています。将来見通しに関する記述は、一定の仮定に基づき、当社の将来の計画、戦略、期待を述べたものです。一般的には、「信じる」「期待する」「かもしれない」「だろう」「すべきである」「であろう」「できる」「努める」「意図する」「計画する」「目標とする」「見積もる」「予想する」「戦略」「将来」「可能性が高い」などの将来見通しに関する用語、またはその他の類似の用語を使用することで識別できます。ただし、すべての将来見通しに関する記述にこれらの識別語が含まれているわけではありません。本プレスリリースに記載された、当社の戦略、見通し、財務状況、事業運営、コスト、計画および目標に関する記述のうち、過去の事実に関するものを除くすべては、将来見通しに関する記述です。当社の実際の業績および財務状況が将来見通しに関する記述で示された内容と大きく異なる可能性のある重要な要因には、以下のものが含まれます。そのような将来見通しに関する記述には、以下を含むがこれらに限定されないリスクや不確実性が含まれます。当社が米国のENDS市場への再参入に成功するかどうか、当社が提出したPMTAの承認または却下、当社がアフリカ市場へのさらなる進出計画を成功させられるかどうか、Touch Point Worldwide Inc.（d/b/a Berify）およびChemular Inc.との合弁事業（以下「合弁事業」）がその目標を達成できるかどうか（異なる条件で、またはまったく達成できないかどうか）、合弁事業が電子タバコ技術分野で革新を起こす能力、またはニコチンベイピングデバイス用の年齢制限技術もしくは年齢確認技術を開発する能力、当社の売掛金を適時に回収する能力、当社の事業戦略、当社がIspire ONE™を販売する能力、Ispire ONE™がその目標を達成できるかどうか、顧客がIspire ONE™の期待される利益を得る能力および市場における製品の成功、Ispire ONE™の安全性の証明、ならびに「リスク要因」、「経営陣による財務状況および経営成績の分析」、「将来見通しに関する記述に関する注意事項」に記載されているリスクと不確実性、および2025年6月30日を期末とするIspireのForm 10-K年次報告書、ならびにIspireがSECに提出するその後の提出書類に記載されている追加のリスクが含まれます。将来見通しに関する記述を将来の出来事に関する予測として信頼すべきではありません。本プレスリリースにおける将来見通しに関する記述は、本リリースに記載された日付時点の出来事または情報のみに関連しています。当社は、適用法により求められる場合を除き、新たな情報、将来の出来事、またはその他の理由により、本プレスリリースに記載された日付以降に将来見通しに関する記述を更新または修正する義務を一切負いません。本プレスリリースは、当社の将来の実際の業績が当社の予想と大きく異なる可能性があることを理解した上でお読みください。

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SOURCE Ispire Technology Inc.