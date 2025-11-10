Ispire Technology Inc.、2026年度第1四半期の業績を発表

ニュース提供Ispire Technology Inc.
11 11月, 2025, 02:41 JST
2025 年度に導入されたコスト削減策により、総事業費は前年比約39% 減の780 万ドル
純売掛金は4,450 万ドルー前年度6,240 万ドルから約29% 減少
2025 年9 月30 日現在、現金および現金同等物2,270 万ドル
ロサンゼルス、2025年11月11日 /PRNewswire/ -- ベイピング技術と薬物使用の最適化に関するイノベーターであるIspire Technology Inc.（Ispire Technology Inc.NASDAQ：ISPR）（以下「Ispire」または「当社」）は本日、2026年度第1四半期（2025年9月30日までの3か月間）の決算を発表しました。
2026 年度第1 四半期決算
- 収益ー3,040万ドル（2025年度第1四半期では、3,930万ドル）
- 売上総利益ー510万ドル（2025年度第1四半期では、770万ドル）
- 売上総利益率ー17.0%（2025年度第1四半期では、19.5%）
- 総事業費用ー780万ドル（2025年度第1四半期では、1,290万ドル）
- 純損失ー330万ドル（2025年度第1四半期では、560万ドル）
「2026年度第1四半期の業績は、財務基盤を強化し、Ispireを持続可能で収益性の高い成長企業に位置付けるために2025年度に実施した措置が効果を上げていることを示しています」と、Ispireの共同最高経営責任者であるMichael Wang氏は述べました。「当社は慎重に検討した結果、顧客の数よりも質の高さに重点を置くことを決定しました。3,040万ドルの収益は、この戦略的な転換を反映していますが、業務改善効果は非常に大きいです。当社の総事業費用は、前年同期の1,290万ドルから大幅に減少し780万ドルになり、約39％の削減となりました。一方で、当社の純売掛金は2024年9月30日時点で6,240万ドルでしたが、2025年9月30日時点で4,450万ドルへと約29％減少しました。この改善は、積極的なコスト管理、規律ある経費管理、より質の高い顧客に注力した結果であり、2025年9月30日に終了した四半期の非GAAP EBITDAは60万ドルとなりました。この傾向は、2026年度にも続いていくと予想しています。」
「経営の観点では、当社の合弁会社であるIKE Techは、年齢制限技術の必須基準としての採用を目指して、欧州、東南アジア、中東の規制当局と協力し、世界的に大きな注目を集めています。当社は、次世代のベイピング・デバイス向けの革新的なG-Meshテクノロジーソリューションに関して、多くの大規模・中規模のニコチン関連企業と綿密な協議を行っており、今後数か月以内にライセンス契約やパートナーシップ契約を確保することを目指しています。最後に、当社は2026年度に生産増強を目指しており、マレーシアの製造施設の建設に引き続き期待しています」とWang氏は締めくくりました。
Ispireの最高財務責任者Jay Yu氏は、次のように述べました。「今四半期は当社の財務変革における重要な節目となります。事業費用が前年比で1,290万ドルから780万ドルへと大幅に削減されたことは、当社のコスト最適化の取り組みが大きな成果を上げていることを示しています。また、当社は引き続き運転資金の改善とより質の高い顧客の獲得に注力しており、純売掛金は2024年9月30日時点では約6,240万ドルでしたが、2025年9月30日時点で4,450万ドルまで削減しました。当社は、持続可能なキャッシュフローの創出と継続的なバランスシートの強化を通じて株主価値を生み出すことに引き続き注力していきます。」
2025 年9 月末締め第1 四半期の決算
Ispireは、2025年9月30日までの第1四半期の収益が3,040万ドルで、前年同期の3,930万ドルから22.8%減少したことを報告しました。収益の減少は、米国における製品売上の減少と、アジア太平洋、ヨーロッパ、南アフリカにおけるベイピング製品の売上の減少の両方の影響によるものです。
2026年度第1四半期の売上総利益は510万ドルで、前年同期の770万ドルと比較して減少しました。売上総利益率は、2025年度第1四半期の19.5%から17.0%に減少しました。売上総利益率の減少は主に、2025年9月30日までの3か月間に販売された高利益率製品の減少による製品構成の変化によるものです。
2026年度第1四半期の総事業費用は780万ドルで、前年同期は1,290万ドルでした。
2026年度第1四半期の純損失は330万ドル、または1株当たり0.06ドルでした。これに対し、2025年度第1四半期の純損失は560万ドル、または1株当たり0.10ドルでした。
2025年9月30日現在、Ispireは、現金および現金同等物を2,270万ドル、運転資金を930万ドルを保有していました。
|
非GAAP 第1 四半期純損益
|
|
|
9月末締め
|
|
|
3 カ月間
|
|
|
2025
|
|
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純損失
|
|
|
(3,258,863)
|
|
|
|
(5,595,016)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
信用損失費用を含む
|
|
|
1,764,252
|
|
|
|
3,102,081
|
|
所得税を含む
|
|
|
486,069
|
|
|
|
456,753
|
|
ストック・オプションを含む
|
|
|
938,148
|
|
|
|
2,007,588
|
|
在庫減損を含む
|
|
|
423,457
|
|
|
|
73,692
|
|
減価償却費を含む
|
|
|
253,410
|
|
|
|
204,807
|
|
債券発行費用の償却を含む
|
|
|
32,312
|
|
|
|
-
|
|
非GAAP EBITDA
|
|
|
638,785
|
|
|
|
249,905
|
非GAAP ベースの財務指標の説明
当社は、非GAAP財務情報を提示することで、投資家が当社の業績を理解する上で役立つ有意義な補足データを提供できると考えています。GAAP純損失の調整には、経営陣が継続的な業績を示すものではないと考える非現金費用または非経常項目が主に含まれます。以下の非GAAP財務指標は、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標の代替としてではなく、その追加情報として考慮する必要があります。当社は、これらの非GAAP財務指標を、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標である純利益（損失）と組み合わせて使用することで、経営陣と投資家の両者が有意義な補足情報を得て、当該期間全体における業績評価に役立て、当社の事業に影響する傾向を特定し、将来の業績を予測できると考えています。これらの非GAAP財務指標は、他社が使用する非GAAP財務指標とは異なる場合があります。具体的には、次のような調整が行われます。
- 信用損失費用は非現金項目であり、当社のCECL方法論に基づいて記録された引当金を反映しているので、これまでの経緯が進行するにしたがって大幅に変化する可能性があります。
- 所得税費用は、管轄区域の構成と課税所得の時期に基づいて変動する可能性があります。
- ストック・オプションは、エクイティ報酬に関連する非現金費用です。
- 在庫減損は、特定の動きの遅い在庫や廃盤在庫の非現金評価減を表します。
- 減価償却は、固定資産に関連する非現金費用です。
- 債務発行費用の償却は、借入金に関連する非現金費用です。
電話会議
当社は、2025年11月6日（木）午前8時（米国東部標準時）に電話会議を開催し、決算について議論した後、質疑応答を行います。
電話会議を聞くには、下記の番号に電話してください。案内があったら、「Ispire Technology Call」とお申し出ください。
- 開催日：2025年11月6日（木曜）
- 時間：午前8:00（米国東部標準時）
- 電話番号：北米 844-826-3033、国際電話 +1 412-317-5185
この電話会議はウェブキャストでライブ配信され、関係者全員が以下からアクセスできます：https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1738889&tp_key=82f919c8ba
通話開始の少なくとも15分前までにリンクにアクセスして登録の上、必要なオーディオ・ソフトウェアをダウンロード、インストールしてください。
アーカイブ再生は、2025年11月20日（木曜）米国東部時間の深夜12時までご利用いただけます。電話会議の内容を聞くには、844-512-2921または+1 412-317-6671にダイヤルしてください。アーカイブ再生にアクセスするには、パスコード 10203874を使用してください。
Ispire Technology Inc. について
Ispireは、ブランド電子タバコおよび大麻ベイピング製品の研究開発、設計、商品化、販売、マーケティング、流通を行っています。当社の事業子会社は世界中で400件を超える特許を所有またはライセンス供与しています。Ispireブランドの電子タバコ製品（Aspire）は、主に世界的な流通ネットワークを通じて世界中で販売されています（米国、中華人民共和国、ロシアを除く）。当社は、世界中の電子タバコのブランドや小売業者と相手先ブランド設計製造（ODM）関係も築いています。当社の大麻関連製品は、Ispireのブランド名で販売されており、主にODMベースで他の大麻ベイパー会社向けに供給されています。Ispireは米国、ヨーロッパ、南アフリカで大麻ベイピング・ハードウェアを販売しており、最近ではカナダとラテンアメリカでもマーケティング活動と顧客エンゲージメントを開始しました。詳細については、www.ispiretechnology.com をご覧ください。または、Instagram、LinkedIn、Twitter、YouTubeでIspireをフォローしてください。
将来の見通しに関する記述
本プレスリリースには、1933年証券法（改正を含む）第27A条（以下「証券法」）および1934年証券取引法第21E条（改正を含む）ならびに1995年私募証券訴訟改革法（改正を含む）の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれており、これらの記述は、これらの条項によって創設されたセーフハーバーの対象となることが意図されています。将来の見通しに関する記述は、一定の仮定に基づき、当社の将来の計画、戦略、期待を述べたものであり、一般的には、「信じる」、「期待する」、「かもしれない」、「だろう」、「すべきである」、「であろう」、「できる」、「努める」、「意図する」、「計画する」、「目標」、「計画する」、「見積もる」、「予想する」、「戦略」、「将来」、「可能性が高い」などの将来予想に関する用語、またはその他の類似の用語を使用することで識別できますが、すべての将来予想に関する記述にこれらの識別語が含まれているわけではありません。本プレスリリースに含まれる、当社の戦略、見通し、財務状況、事業、費用、計画および目的に関する歴史的事実以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述には、当社の実際の業績および財務状況が、将来の見通しに関する記述で示されたものと大きく異なる結果をもたらす可能性のある重要な要因が含まれています。こうした将来予想に関する記述には、当社が米国のENDS市場への再参入に成功するかどうか、当社が提出したPMTAの承認または却下、当社がアフリカ市場へのさらなる進出計画で成功するかどうか、Touch Point Worldwide Inc. d/b/a/ Berify and Chemular Inc.との当社の合弁事業（以下「合弁事業」）が現在検討されているとおりに、異なる条件で、あるいはいずれかにおいて、目標を達成できるかどうか、合弁事業が電子タバコ技術で革新を起こす機能による、ニコチンのベイピング・デバイスの年齢制限や年齢確認技術の停滞あるいは促進、当社が売掛金を適時に回収する能力、当社の事業戦略、当社のIspire ONE™のマーケティング能力、Ispire ONE™が目標を達成できるかどうか、顧客がIspire ONE™に期待する恩恵を引き出す能力と市場での製品の成功、Ispire ONE™が安全であることが証明されること、「リスク要因」、「経営陣による財務状況と経営成績の分析」、「将来の見通しに関する記述に関する注意事項」、および2025年6月30日を期末とするIspireのForm 10-K年次報告書およびIspireがSECに提出するその後の提出書類に記載されているさらなるリスクなどに関するリスクや不確実性が含まれますが、これらに限定されるものではありません。したがって、将来の見通しに関する記述を将来の出来事の予測として依拠すべきではありません。本プレスリリースに記載される将来の見通しに関する記述は、本プレスリリースに記述された日付時点の出来事または情報にのみ関連しています。法律で義務付けられている場合を除き、当社は、新しい情報や将来の出来事などの結果にかかわらず、同記述の発表日以降、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務、または予期しない出来事の発生を記載する義務を負わないものとします。本プレスリリースは、当社の実際の将来の結果が、当社の予想と大きく異なる可能性があることをご理解の上、お読みください。
|
ISPIRE TECHNOLOGY INC.
|
未監査要約連結貸借対照表
|
（株価と1 株当たりデータを除き、米ドル表示）
|
|
|
|
2025 年09 月30 日
|
|
|
2025 年06 月30 日
|
|
資産：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資産：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金
|
|
$
|
22,659,118
|
|
|
$
|
24,351,765
|
|
制限付預金
|
|
|
50,000
|
|
|
|
-
|
|
売掛金（純額）
|
|
|
44,522,796
|
|
|
|
39,664,145
|
|
棚卸資産（純額）
|
|
|
6,162,118
|
|
|
|
6,647,970
|
|
前払費用およびその他の流動資産
|
|
|
1,733,658
|
|
|
|
2,244,505
|
|
流動資産合計
|
|
|
75,127,690
|
|
|
|
72,908,385
|
|
非流動資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
売掛金（非流動）
|
|
|
-
|
|
|
|
7,367,158
|
|
有形固定資産（純額）
|
|
|
2,731,346
|
|
|
|
2,952,800
|
|
無形固定資産（純額）
|
|
|
2,340,700
|
|
|
|
2,232,620
|
|
使用権資産（オペレーティングリース）
|
|
|
4,719,751
|
|
|
|
5,030,005
|
|
その他の投資
|
|
|
2,000,000
|
|
|
|
2,000,000
|
|
持分法投資
|
|
|
9,316,267
|
|
|
|
9,515,546
|
|
その他の非流動資産
|
|
|
210,617
|
|
|
|
210,617
|
|
流動資産合計
|
|
|
21,318,681
|
|
|
|
29,308,746
|
|
資産合計
|
|
$
|
96,446,371
|
|
|
$
|
102,217,131
|
|
負債および株主資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
|
|
|
|
|
買掛金
|
|
$
|
4,654,008
|
|
|
$
|
4,172,476
|
|
関連当事者に対する支払手形
|
|
|
47,442,029
|
|
|
|
52,420,256
|
|
契約上の負債
|
|
|
2,962,299
|
|
|
|
4,861,250
|
|
未払負債およびその他の未払債務
|
|
|
7,575,391
|
|
|
|
8,099,991
|
|
所得税
|
|
|
281,856
|
|
|
|
-
|
|
借入金（流動分）
|
|
|
1,146,766
|
|
|
|
1,146,766
|
|
オペレーティングリース負債（流動分）
|
|
|
1,750,411
|
|
|
|
1,838,815
|
|
流動負債合計
|
|
|
65,812,760
|
|
|
|
72,539,554
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非流動負債
|
|
|
|
|
|
|
|
|
関連当事者に対する債務
|
|
|
29,000,000
|
|
|
|
25,000,000
|
|
借入金（流動分を除く）
|
|
|
518,669
|
|
|
|
805,361
|
|
オペレーティングリース負債（流動分を除く）
|
|
|
2,883,856
|
|
|
|
3,267,522
|
|
非流動負債合計
|
|
|
32,402,525
|
|
|
|
29,072,883
|
|
負債合計
|
|
|
98,215,285
|
|
|
|
101,612,437
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
契約債務と偶発債務
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通株式、額面価格1株あたり0.0001ドル、発行可能株式数140,000,000株。2025年9月30日・2025年6月30日現在、発行済み株式数は57,289,864株と57,193,734株
|
|
|
5,729
|
|
|
|
5,719
|
|
自己株式（原価）
|
|
|
(105,489)
|
|
|
|
(60,488)
|
|
資本剰余金
|
|
|
49,771,739
|
|
|
|
48,833,601
|
|
累積赤字
|
|
|
(51,324,130)
|
|
|
|
(48,065,267)
|
|
その他の包括損失累計額
|
|
|
(116,763)
|
|
|
|
(108,871)
|
|
株主資本合計
|
|
|
(1,768,914)
|
|
|
|
604,694
|
|
負債および株主資本合計
|
|
$
|
96,446,371
|
|
|
$
|
102,217,131
|
|
ISPIRE TECHNOLOGY INC.
|
未監査要約連結損益計算書および
|
包括的損失
|
（株価と1 株当たりデータを除き、米ドル表示）
|
|
|
|
|
|
|
|
2025
|
|
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
収益
|
|
$
|
30,350,884
|
|
|
$
|
39,338,313
|
|
営業原価
|
|
|
25,204,112
|
|
|
|
31,663,935
|
|
売上総利益
|
|
|
5,146,772
|
|
|
|
7,674,378
|
|
事業費：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAPベースの販売およびマーケティング費用
|
|
|
1,564,844
|
|
|
|
2,992,247
|
|
信用損失費用
|
|
|
1,764,252
|
|
|
|
3,102,081
|
|
一般管理費
|
|
|
4,512,985
|
|
|
|
6,842,919
|
|
事業費合計
|
|
|
7,842,081
|
|
|
|
12,937,247
|
|
営業損失
|
|
|
(2,695,309)
|
|
|
|
(5,262,869)
|
|
その他（費用）収益（純額）：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息収入
|
|
|
95,472
|
|
|
|
86
|
|
利息費用
|
|
|
(112,176)
|
|
|
|
(11,464)
|
|
為替差益（純額）
|
|
|
9,802
|
|
|
|
117,585
|
|
その他（費用）収益（純額）
|
|
|
(70,583)
|
|
|
|
18,399
|
|
その他（費用）収益合計（純額）
|
|
|
(77,485)
|
|
|
|
124,606
|
|
税引前損失
|
|
|
(2,772,794)
|
|
|
|
(5,138,263)
|
|
所得税
|
|
|
(486,069)
|
|
|
|
(456,753)
|
|
純損失
|
|
$
|
(3,258,863)
|
|
|
$
|
(5,595,016)
|
|
その他の包括損失
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外貨換算調整
|
|
|
(7,892)
|
|
|
|
(154,937)
|
|
包括的損失
|
|
|
(3,266,755)
|
|
|
|
(5,749,953)
|
|
1株当たり純損失
|
|
|
|
|
|
|
|
|
希薄化前後
|
|
$
|
(0.06)
|
|
|
$
|
(0.10)
|
|
加重平均発行済株式数：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
希薄化前後
|
|
|
57,273,184
|
|
|
|
56,601,320
|
