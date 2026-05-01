Ispire Technology Inc.2026年度第3四半期決算電話会議を予定

ロサンゼルス, 2026年5月2日 /PRNewswire/ -- 電子タバコ技術と精密投与の先駆者であるIspire Technology Inc.（以下「Ispire」または「当社」）（NASDAQ：ISPR）は、2026年3月31日に終了した第3四半期の結果について説明するため、2026年5月7日（木）午前8時（米国東部時間）より、決算電話会議を開催すると発表しました。

決算説明会をお聞きになるには、以下の情報を使用してお電話でご参加ください。電話接続時に案内があった際は、「Ispire Technology Call」とお申し出ください。

日付： 2026年5月7日（木）





時間： 米国東部時間午前8時





ダイヤルイン番号： 米国からは844-826-3033、海外からは + 1-412-317-5185におかけください。

この電話会議はウェブキャストでライブ配信され、関係者全員が https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1761477&tp_key=3958311007からアクセスできます。

通話開始の少なくとも15分前までにリンクにアクセスして登録の上、必要なオーディオ・ソフトウェアのダウンロードおよびインストールを行なってください。

アーカイブ再生は、2026年5月21日 （金）午後11時59分（米国東部時間）までご利用いただけます。内容を聞くには、1-844-512-2921または1-412-317-6671にダイヤルしてください。アーカイブ再生にアクセスするには、パスコード10208863を使用してください。

Ispire Technology Inc.について

Ispire は、ブランド電子タバコおよび大麻用ベイピング製品の研究開発、設計、商品化、販売、マーケティング、ならびに流通に従事しています。当社の事業子会社は、世界で400件を超える特許を所有またはライセンスしています。Ispire のブランド電子タバコ製品は「Aspire」の名称で販売されており、米国・中華人民共和国・ロシアを除く世界各国で、主にグローバルな流通ネットワークを通じて提供されています。当社はまた、世界中の電子タバコブランドや小売業者とのODM（受託設計製造）関係にも取り組んでいます。当社の大麻製品は、Ispireのブランド名で主にODMベースで他の大麻蒸気会社に販売されています。Ispireは、米国、ヨーロッパ、南アフリカで大麻ベイピングハードウェアを販売しており、最近ではカナダ、ラテンアメリカでマーケティング活動と顧客エンゲージメントを開始しました。詳細については www.ispiretechnology.com をご覧いただくか、Instagram、LinkedIn、Twitter、YouTube でIspireをフォローしてください。

投資家向けお問い合わせ先：

Brett Maas

Hayden IR

(646) 536-7331

[email protected]

James Carbonara

Hayden IR

(646)-755-7412

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ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2771569/Ispire_Technology_Logo.jpg

SOURCE Ispire Technology Inc.