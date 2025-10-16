Ispire Technology、10月の会議に参加

ロサンゼルス（米国）, 2025年10月17日 /PRNewswire/ -- Ispire Technology Inc. （NASDAQ：ISPR）（以下、「Ispire」、「当社」、「私たち」）は本日、加熱技術および投与量精密制御の革新的企業として、同社幹部が2025年10月に開催される以下の投資家向け会議に参加予定である旨を発表しました。

LD Micro 社開催の第19 回年次メインイベント

日程：2025年10月19日〜21日

発表日時：2025年10月21日（火）午後3時（太平洋時間）

開催場所：Hotel Del Coronado（サンディエゴ）

Webcast： https://ldmicrocasts.com/#register

Planet Microcap Showcase （トロント）

日付：2025年10月21～23日

発表日時および開催場所：2025年10月22日（水）午後12時30分（米国東部時間）、Arcadian Loft 2号室にて

開催場所：トロント、Arcadian Court

Webcast： https://event.summitcast.com/view/34SFNFBix4cZpKNiohrXeh/abCfndgwqzLQzziKLHHTnG

当社経営陣との個別面談を希望する場合は、LD MicroまたはPlanet Microcapの担当者にご連絡いただくか、KCSA Strategic Communications（[email protected]）までメールにてご連絡ください。

Ispire Technology Inc. について

Ispireは、ブランド電子タバコおよび大麻ベイピング製品の研究開発、設計、商品化、販売、マーケティング、流通を行っています。当社の事業子会社は、世界中で取得済みまたは出願中の200件を超える特許を保有またはライセンス供与しています。Ispireのタバコ製品は、「Aspire」というブランド名にて、主に世界的な流通ネットワークを通じて世界中で販売されています（米国、中華人民共和国、ロシアを除く）。当社の大麻関連製品は、主に「Ispire」のブランド名で販売されており、主にODMベースで他の大麻ベイパー会社向けに供給されています。Ispireは、大麻用加熱機器を米国でのみ販売しており、最近カナダと欧州において販促活動を開始しています。詳細については、www.ispiretechnology.comをご覧ください。または、Instagram、LinkedIn、Twitter、YouTubeでIspireをフォローしてください。当社またはその他のウェブサイト、あるいはソーシャルメディアに掲載の、またはそこからアクセス可能な一切の情報は、本プレスリリースの一部を構成するものではありません。

詳細については、以下までお問い合わせください。

IR のお問い合わせ先：

投資家関係

KCSA Strategic Communications

Phil Carlson

212-896-1233

[email protected]

問い合わせ先：

Ellen Mellody

570-209-2947

[email protected]

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2796141/ispire_Logo.jpg

SOURCE Ispire Technology Inc.