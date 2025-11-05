Johnson & Johnson 於 APHRS 與 JPHRS 會議中，透過多項臨床及真實世界研究，展示脈衝場消融科技的最新進展

關鍵口頭報告重點呈現安全性、療效及工作流程優化數據，旨在優化沖洗程序並確保手術結果的一致性。

日本橫濱 2025年11月5日 /美通社/ -- Johnson & Johnson MedTech 作為心律不整治療領域的全球領導者¹，今日宣佈其專為心房顫動 (AF) 脈衝場消融術 (PFA) 設計的整合式 VARIPULSE™ 平台，其最新臨床與真實世界數據將於 2025 年11 月 12 日至 15 日在日本橫濱舉行的亞太心律學會 (APHRS) 與日本心律學會 (JHRS) 聯合年會上發表。該會議將於 2025 年 11 月 12 日至 15 日在日本橫濱舉行。

此全整合式平台包含：VARIPULSE™ 導管、TRUPULSE™ 發生器、CARTO™ 3 映射系統及 VARIPULSE™ 軟件。該平台目前已獲於在美國、歐洲、亞太地區、加拿大和拉丁美洲使用。已在美國、歐洲、加拿大、日本、香港、中國大陸、韓國、台灣和澳洲進行超過 25,000 項手術。

Johnson & Johnson MedTech 重申其致力於推進科學知識與促進合作，透過呈現VARIPULSE™平台的新臨床及真實世界證據，以期改善病人治療成效。該公司還將在 APHRS 與 JHRS 會議期間舉辦一系列以科學為基礎的綜合性研討會、實作示波器及教育講座。

Johnson & Johnson 亞太區 MedTech 電生理與神經血管業務副主席 Jing Li 表示：「我們於今年 APHRS 與 JHRS 會議所呈現的臨床證據——重點展示專為全面整合設計的 CARTO™ 3 導航系統與脈衝場消融專用 VARIPULSE™ 平台——結合嚴謹的科學計劃、沉浸式科技套件體驗及前瞻性研發管線討論，彰顯我們對心房顫動與複雜心律不整領域的深切承諾，以及領先產品組合的全面實力。」

主要數據和簡報包括：

QUEST AF： 口頭介紹「採用溫度控製式超高功率短程射頻消融導管治療持續性心房顫動的即時療效：來自 QUEST AF 的初步實務經驗。」

口頭介紹「採用溫度控製式超高功率短程射頻消融導管治療持續性心房顫動的即時療效：來自 QUEST AF 的初步實務經驗。」 VARIPURE (SECURE)： 海報發表：新型脈衝場消融可變環形導管在心房顫動手術中的「真實世界工作流程、效率及靜脈層級分析：來自 VARIPURE 的洞察分析。」

海報發表：新型脈衝場消融可變環形導管在心房顫動手術中的「真實世界工作流程、效率及靜脈層級分析：來自 VARIPURE 的洞察分析。」 admIRE： 口頭報告：「年齡與診斷至消融治療時間對房顫經導管消融術後 12 個月性別差異結果之影響」，另包括口頭報告與熱線討論：「脈衝場消融治療房顫當日出院之手術特性與臨床結果admIRE 試驗子分析」

口頭報告：「年齡與診斷至消融治療時間對房顫經導管消融術後 12 個月性別差異結果之影響」，另包括口頭報告與熱線討論：「脈衝場消融治療房顫當日出院之手術特性與臨床結果admIRE 試驗子分析」 REAL AF： 海報觀摩環節： 「 右心房初次隔離：心房震盪消融療效關鍵指標 」 口頭環節：「雙側首過隔離是心律不整治療成功的關鍵程序性終點」 海報觀摩環節：「Carina 消融術作為肺靜脈隔離輔助手段之效益分析」 口頭環節：「左房疤痕負擔和心房振動中性別差異的回顧研究」 海報觀摩環節：「男性與女性接受導管消融治療心房顫動之結果差異」



Johnson & Johnson MedTech 將持續與臨床社群合作，拓展圍繞 VARIPULSE™ 平台的真實世界證據，並加速推動以病人為本的心房顫動治療創新。

Johnson & Johnson MedTech 的心血管解決方案

在 Johnson & Johnson，我們正在處理世上最複雜兼最普遍的健康挑戰。透過為醫療專業人員提供先進的繪圖和導航、微型技術和精確消融的心血管產品組合，我們正在解決心臟衰竭、冠狀動脈疾病、中風和心房顫動等嚴重未滿足需求的疾病。我們是全球心臟康復、循環恢復和心律不整治療領袖，也是新興神經血管治療領袖，致力解決全球兩大致命原因——心臟衰竭和中風。如欲了解更多，請瀏覽 biosensewebster.com。

Johnson & Johnson簡介

在 Johnson & Johnson，我們相信健康就是一切。我們在醫療創新方面的優勢，協助我們建立一個預防、治療和治癒複雜疾病的世界。這裡的治療更智能、更少侵入，以及個人化的解決方案。憑藉我們在創新醫學和醫療技術的專業知識，我們擁有獨特優勢，可以在當今全方位醫療解決方案中進行創新，實現未來突破，並對人類健康產生深遠影響。如欲詳細了解我們 MedTech 的全球規模，以及在外科、骨科、眼科和心血管解決方案方面的深厚專業知識，請瀏覽 https://thenext.jnjmedtech.com/。請於 @JNJMedTech 和 LinkedIn上關注我們。

關於前瞻性陳述之注意事項

本新聞稿包括《1995 年美國私人證券訴訟改革法案》所界定 VARIPULSE™ Platform 的「前瞻性陳述」。敬告讀者，切勿依賴這些前瞻性陳述。這些聲名是基於對未來事件的當前預期。如果基本假設被證明不準確或已知風險或未知風險或不確定性出現，實際結果可能與 Johnson & Johnson 的預期和預測有大相逕庭。風險和不確定性，包括但不限於：競爭，包括技術進步、競爭對手獲得新產品和專利；新產品商業成功的不可預測性；公司成功執行戰略計劃的能力；業務合併與資產剝離的影響；專利挑戰；醫療保健產品與服務購買者的行為模式、消費習慣變化或財務困境；以及全球醫療保健改革與醫療成本控制趨勢。有關這些風險、不確定性和其他因素的進一步清單和描述，可在 Johnson & Johnson 最新的 10-K 表年度報告（包括標題為「關於前瞻性陳述的警示性說明」和「第 1A 項：風險因素」的章節）以及 Johnson & Johnson 隨後的 10-Q 表財政季度報告和向美國證券交易委員會提交的其他文件中找到。這些文件副本可透過網站 www.sec.gov、www.jnj.com、www.investor.jnj.com或向 Johnson & Johnson 索取。Johnson & Johnson 不承諾根據新資料、未來事件或未來發展，而更新任何前瞻性聲明。

重要資訊：使用前，請參閱本設備隨附的使用說明，了解適應症、禁忌症、副作用、警告和注意事項。

注意：美國法律限制該裝置，經醫生銷售或根據醫生的指示銷售。

© Johnson & Johnson 及其附屬公司 2025 年。M_US_ELP_THER_407762

