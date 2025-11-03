Johnson & Johnson Pamerkan Kemajuan Pulsed Field Ablation Terbaru Disertai Berbagai Penelitian Dunia Nyata dan Penelitian Klinis Dalam APHRS dan JPHRS

Beberapa presentasi lisan utama menyoroti data keamanan, data kemanjuran, dan data peningkatan alur kerja baru untuk mengoptimalkan irigasi dan mendukung hasil prosedur yang konsisten.

YOKOHAMA, Jepang, 4 November 2025 /PRNewswire/ -- Johnson & Johnson MedTech adalah perusahaan terdepan di dunia di bidang pengobatan aritmia jantung1. Hari ini Perusahaan mengumumkan bahwa data klinis dan data dunia nyata baru dari Platform VARIPULSE™ yang terintegrasi dalam hal prosedur Pulsed Field Ablation (PFA) untuk Fibrilasi Atrium (AF) akan dipresentasikan saat pertemuan tahunan Asia Pacific Heart Rhythm Society (APHRS) dan Japanese Heart Rhythm Society (JHRS) pada tanggal 12-15 November 2025 di Yokohama, Jepang.

Platform terintegrasi penuh ini meliputi VARIPULSE™ Catheter, TRUPULSE™ Generator, dan Perangkat Lunak CARTO™ 3 Mapping System VARIPULSE™. Platform VARIPULSE™ telah disetujui untuk digunakan di Amerika Serikat, Eropa, Asia Pasifik, Kanada, dan Amerika Latin. Lebih dari 25.000 prosedur telah dilakukan di A.S., Eropa, Kanada, Jepang, Hong Kong, Tiongkok Daratan, Korea, Taiwan, dan Australia.

Johnson & Johnson MedTech kembali menegaskan komitmennya untuk memajukan pengetahuan ilmiah dan membina kerja sama guna meningkatkan hasil pengobatan pasien dengan menyajikan berbagai bukti klinis maupun bukti dunia nyata yang baru dari Platform VARIPULSE™. Perusahaan ini juga akan menyelenggarakan serangkaian simposium sains yang komprehensif, demonstrasi langsung, dan sesi edukasi di APHRS dan JHRS.

"Bukti klinis yang kami sajikan di APHRS dan JHRS tahun ini - menyoroti CARTO™ 3 Mapping System yang terintegrasi sepenuhnya dan Platform VARIPULSE™ untuk Pulsed Field Ablation - di samping program ilmiah yang kuat, pengalaman rangkaian teknologi yang imersif, dan diskusi tahapan berpandangan ke depan mencerminkan komitmen kami yang mendalam dan seluruh kekuatan portofolio kami yang terdepan untuk fibrilasi atrium dan aritmia kompleks," kata Jing Li, Wakil Presiden Elektrofisiologi & Neurovaskular di Asia Pasifik MedTech, Johnson & Johnson.

Data dan presentasi utama meliputi:

QUEST AF: Presentasi lisan tentang "Keberhasilan akut ablasi fibrilasi atrium persisten dengan kateter radiofrekuensi dengan durasi pendek, daya sangat tinggi, dan suhu terkontrol: pengalaman dunia nyata perdana dari QUEST AF."

Presentasi poster tentang "Alur kerja dunia nyata, efisiensi dan analisis vena untuk kateter melingkar loop variabel pulsed field ablation yang baru dalam prosedur AF: wawasan dari VARIPURE." admIRE: Sesi lisan tentang "Dampak usia dan waktu diagnosis sampai ablasi pada perbedaan jenis kelamin dalam hasil 12 bulan setelah ablasi kateter untuk fibrilasi atrium, dan presentasi lisan serta sesi hot line tentang "Karakteristik prosedur dan hasil klinis dari pemulangan pasien di hari yang sama setelah perawatan pulsed field ablation untuk fibrilasi atrium: sub analisis uji coba admIRE."

Johnson & Johnson MedTech akan terus bekerja sama dengan komunitas klinis untuk memperluas bukti dunia nyata tentang Platform VARIPULSE™ dan mempercepat inovasi yang berpusat pada pasien dalam hal perawatan fibrilasi atrium.

___________________________ 1 BWI Marketing Share Data 2019

Solusi Kardiovaskular dari Johnson & Johnson MedTech

Di Johnson & Johnson, kami menangani berbagai masalah kesehatan yang paling luas dan paling kompleks di dunia. Melalui portofolio kardiovaskular yang menyediakan pemetaan dan navigasi canggih, teknologi miniatur, dan ablasi yang akurat bagi profesional kesehatan, kami menangani kondisi dengan kebutuhan signifikan yang belum terpenuhi seperti gagal jantung, penyakit arteri koroner, stroke, dan fibrilasi atrium. Kami adalah pemimpin global di bidang pemulihan jantung, pemulihan peredaran darah, pengobatan gangguan irama jantung, dan juga pemimpin baru dalam perawatan neurovaskular. Kami berkomitmen untuk menangani dua penyebab utama kematian di seluruh dunia, yaitu gagal jantung dan stroke. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi biosensewebster.com.

Tentang Johnson & Johnson

Di Johnson & Johnson percaya bahwa kesehatan adalah segalanya. Kekuatan kami dalam hal inovasi perawatan kesehatan mendukung kami untuk membangun dunia yang dapat mencegah, mengobati, dan menyembuhkan penyakit kompleks, dengan perawatan lebih cerdas dan tidak terlalu invasif, dan solusi yang bersifat personal. Melalui keahlian di bidang Pengobatan Inovatif dan MedTech, kami siap berinovasi di seluruh spektrum solusi perawatan kesehatan saat ini untuk melakukan terobosan di masa depan dan berdampak besar bagi kesehatan umat manusia. Ketahui lebih lanjut tentang skala global sektor MedTech dan keahliannya yang mendalam di bidang pembedahan, ortopedi, penglihatan, dan solusi kardiovaskular di https://thenext.jnjmedtech.com. Ikuti kami di @JNJMedTech dan di LinkedIn.

Perhatian Mengenai Pernyataan Berpandangan ke Depan

Siaran pers ini berisi "pernyataan berpandangan ke depan" sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995 mengenai Platform VARIPULSETM. Pembaca harap tidak bergantung pada pernyataan berpandangan ke depan ini. Pernyataan ini berdasarkan pada harapan saat ini terhadap kejadian di masa depan. Jika asumsi yang mendasari ternyata tidak akurat atau risiko maupun ketidakpastian yang diketahui maupun tidak diketahui menjadi kenyataan, hasil sebenarnya bisa berbeda secara material dibanding perkiraan maupun proyeksi Johnson & Johnson. Risiko dan ketidakpastian termasuk namun tidak terbatas pada: persaingan, termasuk kemajuan teknologi, produk baru dan hak paten yang diperoleh pesaing; ketidakpastian tentang keberhasilan komersial untuk produk baru; kemampuan perusahaan untuk sukses melaksanakan rencana strategis; dampak perpaduan dan divestasi bisnis; masalah hak paten; perubahan perilaku dan pola pengeluaran atau kesulitan keuangan pembeli produk dan layanan kesehatan; reformasi layanan kesehatan global dan tren pengendalian biaya layanan kesehatan. Daftar dan penjelasan lebih lanjut mengenai semua risiko, ketidakpastian, dan faktor lain ini tercantum dalam Laporan Tahunan terbaru dari Johnson & Johnson pada Formulir 10-K, termasuk di bagian berjudul "Catatan Peringatan Mengenai Pernyataan Berpandangan ke Depan" dan "Butir 1A. Faktor Risiko," dan dalam Laporan Triwulanan berikutnya dari Johnson & Johnson pada Formulir 10-Q serta pengajuan lainnya kepada Securities and Exchange Commission. Salinan pengajuan ini tersedia online di www.sec.gov, www.jnj.com, www.investor.jnj.com atau berdasarkan permintaan dari Johnson & Johnson. Johnson & Johnson tidak wajib memperbarui pernyataan berpandangan ke depan sebagai hasil dari informasi baru atau peristiwa atau perkembangan di masa depan.

Informasi penting: Sebelum menggunakan, lihat petunjuk penggunaan yang menyertai perangkat ini untuk mengetahui indikasi, kontraindikasi, efek samping, peringatan, dan tindakan pencegahan.

Perhatian: Hukum A.S. membatasi perangkat ini untuk dijual oleh dokter atau atas perintah dokter.

© Johnson & Johnson dan afiliasinya tahun 2025. M_US_ELP_THER_407762

