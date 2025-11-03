존슨앤드존슨, APHRS 및 JPHRS에서 다양한 임상시험과 실사용 시험을 통해 거둔 펄스장 절제술의 최근 성과 공개

시술 부위 세척 과정을 최적화하고 일관된 시술 결과를 기대할 수 있는 새로운 안전성 , 유효성 및 시술 절차 개선 데이터를 중점적으로 다루는 구두 발표 시간도 마련

요코하마, 2025년 11월 4일 /PRNewswire/ -- 심장 부정맥 치료 분야의 세계적인 선두 기업1인 존슨앤드존슨 메드테크(Johnson & Johnson MedTech)가 오늘 심방세동(AF) 치료 목적의 펄스장 절제술(PFA)에 완전 통합형 베리펄스(VARIPULSE™) 플랫폼을 이용해 확보한 새로운 임상 및 실사용 데이터를 아시아ㆍ태평양 부정맥학회(Asia Pacific Heart Rhythm Society, APHRS) 및 일본 부정맥학회(Japanese Heart Rhythm Society, JHRS)의 공동 연례 회의에서 공개할 예정이라고 발표했다. 이 연례 회의는 2025년 11월 12일~15일 일본 요코하마에서 개최된다.

이 완전 통합형 플랫폼은 베리펄스 카테터 (VARIPULSE ™ Catheter), 트루펄스 제너레이터 (TRUPULSE ™ Generator), 그리고 카토 3 매핑 시스템 베리펄스 소프트웨어 (CARTO ™ 3 Mapping System VARIPULSE ™ Software) 로 구성되어 있다 . 이 플랫폼은 현재 미국 , 유럽 , 아시아ㆍ태평양 , 캐나다 , 라틴 아메리카에서 사용 승인을 받은 상태이다 . 베리펄스 플랫폼이 시술에 사용된 사례는 미국 , 유럽 , 캐나다 , 일본 , 홍콩 , 중국 본토 , 한국 , 대만 , 호주를 도합해 2 만 5000 건이 넘는다 .

존슨앤드존슨 메드테크는 베리펄스 플랫폼으로 확보한 새로운 임상시험 증거와 실사용 증거를 공개함으로써 보다 효과적인 환자 치료를 위해 과학적 지식을 발전시키고 협력을 강화하는 데 진심을 다하고 있음을 재천명할 계획이다. 또한 이 회사는 APHRS와 JHRS에서 학술회의, 실습 시연, 강연 등도 잇따라 진행할 예정이다.

존슨앤드존슨 메드테크 아시아ㆍ태평양 지사의 징리(Jing Li) 전기생리학 및 신경혈관 담당 부사장은 "올해 APHRS와 JHRS에서 견고한 과학 프로그램, 몰입형 기술 체험, 미래에 출시될 제품군 논의 같은 다양한 부대 행사와 함께 임상 증거를 발표하고 나면 완전 통합형 카토 3 매핑 시스템과 펄스장 절제술용 베리펄스 플랫폼의 진가가 드러날 것이다. 이는 심방세동 및 복합 부정맥 치료에 매진하는 존슨앤드존슨의 진정성과 널리 영향력을 발휘하는 선도적인 존슨앤드존슨의 제품 포트폴리오 덕분이다"라고 말했다.

주요 데이터 및 발표 내용은 다음과 같다.

QUEST AF: '온도 조절식 단시간 초고출력 고주파 카테터를 사용한 지속성 심방세동 절제술의 급성기 성공률: QUEST AF 연구의 초기 실사용 경험(Acute success of persistent atrial fibrillation ablation with a temperature-controlled very high-power short-duration radiofrequency catheter: initial real-world experience from QUEST AF)' 구두 발표

'심방세동 시술에 사용되는 신형 펄스장 절제술용 가변 루프 원형 카테터의 실사용 워크플로, 효능 및 정맥 차원의 분석: VARIPURE 분석 결과(Real-world workflow, efficiency and vein-level analysis for a novel pulsed field ablation variable loop circular catheter in AF procedures: insights from VARIPURE)' 포스터 발표 admIRE: '심방세동과 관련한 카테터 절제술 12개월 경과 후의 결과를 살펴봤을 때 진단부터 절제까지의 소요 시간과 연령이 성별 차이에 미치는 영향(Impact of age and diagnosis-to-ablation time on sex differences in 12-month outcomes after catheter ablation for atrial fibrillation)' 구두 발표와 '심방세동과 관련한 펄스장 절제술을 받고 당일 퇴원한 환자의 시술 특성과 임상 결과: admIRE 임상시험 결과 하위 분석(Procedural characteristics and clinical outcomes from same-day discharge after pulsed field ablation treatment for atrial fibrillation: an admIRE trial subanalysis)' 구두 발표 및 중대 임상시험 결과 발표

' 우심방 최초 절제로 격리 성공 : 심방세동 절제술의 유효성을 나타내는 중요 지표(Right-Sided First Pass Isolation: A Critical Marker of Ablation Efficacy in Atrial Fibrillation) ' 포스터 발표

'좌심방 및 우심방 최초 절제로 격리 성공: 심방세동 치료 성공에 결정적인 시술 평가변수(Bilateral First Pass Isolation is a Key Procedural endpoint for Successful Atrial Fibrillation)' 구두 발표



'폐정맥 격리술의 보조 요법으로서 카리나 절제술의 이익 분석(An Analysis of the Benefits of Carina Ablation as an Adjunct to Pulmonary Vein Isolation)' 포스터 발표



'좌심방 반흔 부담과 심방세동에서 성별 차이에 대한 후향적 연구(A retrospective study of sex differences in left atrial scar burden and atrial fibrillation)' 구두 발표



'성별에 따른 심방세동 관련 카테터 절제술 결과의 차이(Sex Differences in Catheter Ablation Outcomes for Atrial Fibrillation)' 포스터 발표

존슨앤드존슨 메드테크는 베리펄스 플랫폼을 활용해 더욱 광범위한 실사용 증거를 수집하고 환자를 중심으로 한 심방세동 치료 혁신에 박차를 가할 수 있도록 의료계와 지속적으로 협력할 계획이다.

존슨앤드존슨 메드테크의 심혈관 솔루션

존슨앤드존슨 메드테크는 전 세계에서 가장 복잡하면서 광범위하게 퍼진 건강 문제를 해결하고 있다. 존슨앤드존슨은 의료 분야 전문가에게 첨단 매핑 및 내비게이션 기술, 소형화 기술, 정밀 절제술을 제공하는 심혈관 질환 솔루션 포트폴리오를 통해 심부전, 관상동맥질환, 뇌졸중, 심방세동 등 치료가 시급한 질환을 해결하고 있다 존슨앤드존슨 메드테크는 심장 기능 회복, 순환계 복원, 심장박동 이상 치료 분야를 선도하는 글로벌 기업이며, 심부전과 뇌졸중이라는 전 세계 주요 사망 원인 두 가지를 해결하는 데 전력을 기울이면서 신경혈관 치료 분야에서도 신흥 강자로 자리매김하고 있다. 자세한 내용은 biosensewebster.com에서 확인할 수 있다.

존슨앤드존슨 소개

존슨앤드존슨은 건강을 무엇보다 중시한다. 의료 분야 혁신에 일가견이 있는 존슨앤드존슨은 복잡한 질병을 예방, 치료, 완치하는 한편, 첨단 기술을 활용하고 침습적 시술을 최소화한 치료법을 개발하며, 개인 맞춤형 솔루션이 보편화하는 세상을 만드는 데 매진하고 있다. 존슨앤드존슨은 혁신적인 의약품과 의료 기술 분야의 전문성을 바탕으로 오늘날 모든 의료 솔루션 분야에서 혁신을 이루어 미래의 획기적인 발전을 주도하고 인류 건강에 지대한 영향을 미칠 수 있는 독보적 입지를 확보하고 있다. https://thenext.jnjmedtech.com을 방문하면 외과, 정형외과, 시력, 심혈관 솔루션 분야에서 확립한 존슨앤드존슨의 세계적 입지와 심층적인 전문성을 구체적으로 확인할 수 있다. 존슨앤드존슨의 채널(@JNJMedTech)을 링크드인(LinkedIn)에서 팔로우하면 이 회사의 근황을 살펴볼 수 있다.

미래 예측성 진술 관련 주의문

본 보도자료에는 VARIPULSETM 플랫폼과 관련하여 1995년 민간증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act)에 정의된 '미래 예측성 진술'이 포함되어 있다. 독자는 이 미래 예측성 진술에 의존하지 말 것을 당부한다. 이러한 진술은 미래 사건에 대한 기대를 근거로 한 것이다. 기본 전제가 올바르지 않거나, 알려진 혹은 알려지지 않은 위험이나 불확실성이 현실화될 경우, 실제 결과는 존슨앤드존슨의 예상 및 전망과 크게 달라질 수 있다. 위험과 불확실성에는 ▲기술 발전, 경쟁업체의 신제품 및 특허 획득을 비롯한 경쟁 구도 ▲신제품의 불확실한 상업적 성공 ▲회사 전략 계획의 성공적 실행 능력 ▲기업 합병 및 매각의 영향 ▲특허에 대한 이의 제기 ▲의료 제품 및 서비스 구매자의 행동과 지출 패턴 변화 또는 재정난 ▲범세계적 의료 개혁 및 의료 비용 절감 추세를 포함하나 이에 국한하지 않는다. 이러한 위험, 불확실성 및 기타 요소에 대한 추가 목록과 설명은 존슨앤드존슨의 최신 연례보고서(Form 10-K)에 수록된 '미래 예측성 진술에 관한 주의 사항(Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements)' 및 '항목 1A. 위험 요인(Item 1A. Risk Factors)'과 이후 발표한 분기 보고서(Form 10-Q)와 미국 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission)에 제출된 서류에서 확인할 수 있다. 이와 같은 서류 사본은 www.sec.gov, www.jnj.com, www.investor.jnj.com을 방문하거나 존슨앤드존슨에 요청하여 확인할 수 있다. 새로운 정보나 미래의 사건 또는 진전 상황이 발생하더라도 존슨앤드존슨은 미래 예측성 진술을 업데이트할 의무를 갖지 않는다.

중요 정보: 본 의료기기를 사용하기에 앞서 동봉된 사용 설명서에서 사용 목적, 금기 사항, 부작용, 경고 및 주의 사항을 확인해야 한다.

주의: 미국 법률에 따라 본 의료기기는 의사의 처방이나 지시가 있는 경우에만 판매할 수 있다.

© 존슨앤드존슨과 그 계열사 2025. M_US_ELP_THER_407762

