J.S. Held versterkt forensische ingenieursexpertise met toevoeging van in Londen gevestigde specialist in maritieme ingenieurs- en onderzoeksdiensten

JERICHO, N.Y., 10 mei 2024 /PRNewswire/ -- Wereldwijd adviesbureau J.S. Held, dat met trots 50 transformerende jaren viert, verwelkomt de in Londen gevestigde expert in maritieme techniek en onderzoek Chris Gascoigne, CEng, CMarEng. Chris zal met zijn ervaring in Forensic Engineering de sector versterken.

Chris Gascoigne, CEng, CMarEng. | J.S. Held | London, UK | Marine Engineering & Investigations Expert

Chris Gascoigne zal leiding geven aan Marine Engineering & Investigations voor J.S. Held. Chris brengt een schat aan ervaring mee naar zijn nieuwe functie. Hij heeft gewerkt als scheepswerktuigkundige op verschillende scheepstypen, waaronder cruiseschepen, veerboten en sleepboten. Zijn maritieme ervaring paste Chris toe op het in bedrijf stellen van motorbesturingssystemen en de milieuaspecten van scheepsoperaties en -ontwerp. Sinds 2008 heeft hij zich toegelegd op maritiem onderzoek met betrekking tot ongevallen, incidenten, apparatuurstoringen en geschillen, onder andere met betrekking tot:

Motoren met lage, gemiddelde en hoge snelheid

Aandrijf- en besturingssystemen

Hulpmachines en uitrusting

Geschillen over bunkerkwaliteit

Vervuiling en naleving van milieuwetgeving, inclusief MARPOL

Aarding, botsing en aanrijdingsschade

Branden en explosies

Hij is aangesteld door belanghebbenden, waaronder advocatenkantoren, verzekeraars, scheepswerven, scheepseigenaren en bevrachters, ladingbelanghebbenden en oliemultinationals. Chris' klanten profiteren nu van de ondersteuning van meer dan 1.500 collega's met expertise op het gebied van materiaalwetenschappen, politieke risico's, cyber, techniek, wetenschap, financiën, bouw en menselijke factoren.

"We zijn verheugd Chris in ons team te verwelkomen," zegt Emily Wohlfarth, Executive Vice President en Forensic Architecture & Engineering Practice Lead bij J.S. Held. "Zijn expertise op het gebied van scheepswerktuigbouwkunde en onderzoek naar ongelukken zal van onschatbare waarde zijn bij de verdere groei van onze wereldwijde aanwezigheid en de uitbreiding van onze capaciteiten in de scheeps- en vrachtsector."

Op het gebied van maritieme geschillen is het klantenbestand van J.S. Held gelijkmatig verdeeld tussen eisers en gedaagden. Ons team heeft veel ervaring met het afleggen van getuigenissen door deskundigen. We staan bekend om onze "onderwijzende" - in tegenstelling tot "vertellende" - aanpak van getuigenissen. In plaats van voor een rechter, jury of rechtbank alleen een mening te geven, communiceren we de belangrijkste feiten en relevante theorieën op een duidelijke en logische manier.

De diensten van J.S. Held op het gebied van Marine Engineering & Investigation vormen een aanvulling op de gespecialiseerde expertise in maritieme en ladingschade waaronder voorraaddoorvoer, bedrijfsonderbreking, extra kosten, subrogatie, verzekeringsgeschillen en andere wereldwijde maritieme supply chain-kwesties. De dienstverlening van het bedrijf omvat een analyse van extra kosten, een analyse van bedrijfsonderbreking en vertraging, marktwaardering van de kosten van landbouwgrondstoffen, de omvang van ladingsverlies, subrogatie en de impact van tijdselementen voor reparatie en herstel aan verzekerde eigendom voor casco- en zeeaansprakelijkheid.

Kom meer te weten over de toegewijde en ondernemende experts die bijdragen aan de transformatie van J.S. Held, verken ons verhaal, en vier deze gedenkwaardige mijlpaal, onze 50 & Forward-viering, samen met ons op jsheld.com.

Over J.S. Held

J.S. Held is een wereldwijd adviesbureau dat technische, wetenschappelijke, financiële en strategische expertise biedt voor alle bedrijfsmiddelen en risicowaarden. Onze professionals fungeren als vertrouwde adviseurs voor organisaties die worden geconfronteerd met zaken waarbij veel op het spel staat en die dringende aandacht, integriteit, bewezen ervaring, heldere analyses en inzicht in zowel materiële als immateriële activa vereisen. Het bureau biedt een uitgebreid pakket van diensten, producten en gegevens waarmee klanten hun weg kunnen vinden in complexe, controversiële en vaak catastrofale situaties.

Meer dan 1500 professionals bedienen organisaties op zes continenten, waaronder 81% van de Global 200 advocatenkantoren, 70% van de Forbes Top 20 verzekeringsmaatschappijen (85% van de NAIC Top 50 Property & Casualty verzekeraars) en 65% van de Fortune 100 bedrijven.

J.S. Held, haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen zijn geen gecertificeerde openbare accountantskantoren en bieden geen audit-, attest- of andere openbare boekhouddiensten aan. J.S. Held, haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen zijn geen advocatenkantoren en geven geen juridisch advies. Effecten aangeboden via PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, onderdeel van J.S. Held, lid van FINRA/SIPC, of Ocean Tomo Investment Group, LLC, onderdeel van J.S. Held, lid van FINRA/SIPC. Alle rechten voorbehouden.

Kristi L. Stathis | Global Public Relations | +1 786 833 4864 | [email protected]

Video - https://www.youtube.com/watch?v=PK3qMIDPEFQ

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1824221/4696377/JS_Held_Logo.jpg