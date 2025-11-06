Kinetics 成功完成 4 億美元債券發行 鞏固其作為透明且備受認可的資本市場參與者地位

倫敦 2025年11月7日 /美通社/ -- Karpowership 旗下成員 Kinetics 宣佈，成功完成發行 4 億美元、為期 4 年的優先擔保債券，本次發行標誌著公司財務策略及長遠發展的重要里程碑。

本次發行吸引了來自美洲、亞洲和歐洲等地區的本地及國際投資者踴躍認購，彰顯市場對 Kinetics 穩健的業務模式，以及其在能源基建、液化天然氣發電和浮動技術領域持續擴展的全球業務版圖充滿信心。

本次集資所得將用於 Kinetics 旗下三艘液化天然氣接收船（LNGTS）—— LNGT Oceania 號、LNGT Türkiye 號和 LNGT Karadeniz 號進行改裝，讓公司能進一步投資於全球可靠及可持續的電力解決方案。

「本次發行圓滿成功，足證投資者對 Kinetics 的長遠戰略及財政紀律充滿信心。」Kinetics 行政總裁 Mehmet Katmer 表示，「這為我們提供了財務彈性，讓我們能繼續實踐負責任增長，並支持全球能源轉型。」

憑藉本次發行，Kinetics 奠定了其在國際資本市場上作為透明、備受認可的參與者地位。公司將透過定期的投資者電話會議、持續的財務披露及規範的報告實務，積極與投資者保持緊密溝通，確保與投資界建立開放透明的關係及長遠互信。

債券發行詳情：

發行人：Kinetics LNG Holding Limited

金額：4 億美元

年期：四年（2029 年 11 月）

上市交易所：泛歐交易所北歐 ABM (Euronext Nordic ABM)

聯席賬簿管理人：Pareto Securities（獨家全球協調人）及 Fearnley Securities（聯席賬簿管理人）

關於 Kinetics

Kinetics 是 Karpowership 旗下成員，為一家專注於提供更清潔、更靈活能源系統的能源公司。公司專門從事浮動式液化天然氣資產和可再生能源平台（包括電池儲能系統 BESS）的建造、開發、交付和租賃，旨在滿足公用事業、政府和獨立發電商不斷演變的需求。憑藉對創新、可持續發展和創造效益的承諾，在全球邁向去碳化之際，Kinetics 正重新定義能源基礎設施的部署和獲取方式。

詳情請瀏覽 https://www.kineticsenergies.com/。

