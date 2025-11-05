- Kinetics completa con éxito la emisión de bonos por valor de 400 millones de dólares, reforzando su posición como participante transparente y reconocido en los mercados de capitales

LONDRES, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Kinetics, una iniciativa de Karpowership, ha anunciado la finalización exitosa de una emisión de bonos senior garantizados a 4 años por valor de 400 millones de dólares, lo que marca un hito importante en su estrategia financiera y crecimiento a largo plazo.

La transacción despertó una fuerte demanda entre inversores nacionales e internacionales, incluyendo América, Asia y Europa, lo que subraya la confianza del mercado en el sólido modelo de negocio de Kinetics y su creciente cartera global en infraestructura energética, generación de energía a partir de GNL y tecnologías flotantes.

Los fondos se destinarán a la conversión de los tres buques de tratamiento de gas natural licuado (GNL) de Kinetics: LNGT Oceania, LNGT Türkiye y LNGT Karadeniz, lo que permitirá a la compañía seguir invirtiendo en soluciones energéticas fiables y sostenibles a nivel mundial.

"Esta exitosa emisión refuerza la confianza de los inversores en la estrategia a largo plazo y la disciplina financiera de Kinetics", declaró Mehmet Katmer, consejero delegado de Kinetics. "Nos proporciona la flexibilidad necesaria para continuar creciendo de forma responsable y apoyando la transición energética global".

Con esta emisión, Kinetics se consolida como una entidad transparente y de reconocida trayectoria en los mercados de capitales internacionales. La compañía mantendrá una comunicación fluida con los inversores mediante reuniones periódicas, información financiera continua y prácticas de reporte consistentes, garantizando así una comunicación abierta y una relación de confianza a largo plazo con la comunidad inversora.

Detalles de la emisión de bonos:

Emisor: Kinetics LNG Holding Limited

Cantidad: 400 millones de dólares

Tenor: 4 años (Nov 2029)

Cotización: Euronext Nordic ABM

Entidades colocadoras conjuntas: Pareto Securities como coordinador global único y Fearnley Securities como entidad colocadora conjunta.

Acerca de Kinetics

Kinetics, una iniciativa de Karpowership, es una empresa energética dedicada a sistemas energéticos más limpios y flexibles. Se especializa en la construcción, el desarrollo, la entrega y el arrendamiento de plataformas flotantes de GNL y de energías renovables, incluyendo sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), diseñados para satisfacer las necesidades cambiantes de las empresas de servicios públicos, los gobiernos y los productores independientes de energía. Con un compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el impacto, Kinetics está redefiniendo la forma en que se despliega y se accede a la infraestructura energética en un mundo en proceso de descarbonización.

