Kinetics réalise avec succès une émission obligataire de 400 millions de dollars, renforçant ainsi sa position en tant qu'acteur transparent et reconnu des marchés de capitaux

LONDRES, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Kinetics, une initiative de Karpowership, a annoncé la réussite d'une émission d'obligations garanties de premier rang de 400 millions de dollars sur 4 ans, marquant une étape importante dans sa stratégie financière et sa croissance à long terme.

La transaction a suscité une forte demande de la part d'investisseurs nationaux et internationaux, notamment en Amérique, en Asie et en Europe, ce qui témoigne de la confiance du marché dans le modèle d'entreprise résistant de Kinetics et dans son portefeuille mondial en expansion dans les domaines de l'infrastructure énergétique, de la transformation du GNL en électricité et des technologies flottantes.

Les fonds seront utilisés pour la conversion des trois navires terminaux de gaz naturel liquéfié (LNGTS) de Kinetics, LNGT Oceania, LNGT Türkiye et LNGT Karadeniz, ce qui permettra à l'entreprise de continuer à investir dans des solutions d'énergie fiables et durables dans le monde entier.

« Cette émission réussie renforce la confiance des investisseurs dans la stratégie à long terme et la discipline financière de Kinetics », a déclaré Mehmet Katmer, PDG de Kinetics. « Il nous donne la flexibilité nécessaire pour continuer à croître de manière responsable et à soutenir la transition énergétique mondiale ».

Avec cette émission, Kinetics se positionne comme une quantité transparente et connue sur les marchés internationaux des capitaux. L'entreprise s'engagera activement auprès des investisseurs en organisant des appels réguliers, en publiant des informations financières régulières et en appliquant des pratiques de reporting cohérentes, afin de garantir une communication ouverte et une confiance à long terme avec la communauté des investisseurs.

Détails de l'émission d'obligations :

Émetteur : Kinetics LNG Holding Limited

Montant : 400 millions d'USD

Ténor : 4 ans (novembre 2029)

Inscription : Euronext Nordic ABM

Teneurs de livre associés : Pareto Securities en tant que coordinateur global unique et Fearnley Securities en tant que teneur de livre conjoint

À propos de Kinetics

Kinetics, une initiative de Karpowership, est une entreprise énergétique qui se consacre à des systèmes énergétiques plus propres et plus souples. Elle est spécialisée dans la construction, le développement, la livraison et la location d'actifs GNL flottants et de plateformes d'énergie renouvelable, y compris les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS), conçus pour répondre aux besoins évolutifs des services publics, des gouvernements et des producteurs d'énergie indépendants. Avec un engagement en faveur de l'innovation, de la durabilité et de l'impact, Kinetics redéfinit la manière dont l'infrastructure énergétique est déployée et accessible dans un monde qui se décarbonise.

