KLN與研華及易得康簽署合作備忘錄 支持香港醫療體系數碼轉型

香港, 2026年7月13日 /美通社/ -- KLN Logistics Group Limited（「KLN」；股份代號0636.HK）欣然宣布，旗下醫療保健業務附屬公司KLN Medical Limited （「KLN Medical」）與全球物聯網系統及嵌入式平台領導供應商研華股份有限公司（「研華」；股份代號2395.TW）和新風天域集團旗下醫療護理品牌YDCare易得康（「易得康」）簽署三方合作備忘錄。根據合作備忘錄，KLN Medical將成為研華iWard智慧病房解決方案（「iWard」）於香港市場的獨家經銷商。是次合作旨在結合三方於智慧醫療科技、臨床應用及醫療供應鏈管理方面的專業能力，支持香港醫療體系數碼轉型，促進智慧醫療技術的應用及發展。

KLN Medical 將充分發揮其醫療供應鏈管理、專業技術及售後支援的綜合優勢，為香港醫療機構提供涵蓋設備配送、售後技術支援、維護服務及系統導入協調等一站式服務，全面支援iWard於香港市場的順利部署及長遠發展。透過iWard整合病人資訊、臨床工作流程及醫療設備，並與醫療機構現有資訊系統無縫整合，同時結合易得康在臨床應用的專業能力，三方將攜手協助醫護團隊提升臨床協作效率及病房營運管理水平，推動智慧病房建設及臨床工作流程數碼化，為醫護人員及病人創造更高價值。

KLN綜合物流總裁劉健培表示：「我們很高興與研華及易得康達成三方夥伴合作，此次合作是我們拓展智慧醫療領域的重要里程碑。憑藉專業的能力與完善的醫療物流網絡優勢，以及對卓越服務的承諾，我們將為香港醫療機構提供高效可靠的供應鏈解決方案。」

研華智慧醫療解決方案事業部負責人許全慶表示：「iWard智慧病房解決方案已應用於中國內地、泰國及日本等亞洲醫療市場並獲得肯定。我們期待將成熟可靠的技術引入香港，與KLN Medical及易得康合力促進醫療數碼化發展，為前線醫護提供高效的工作支援，同時為病人帶來更優質的護理體驗。」

易得康聯合創始人兼首席執行官謝韞之表示：「易得康深耕居家護理服務十年，更是香港居家醫療護理的先行者之一，我們將從臨床專業視角出發，結合專業經驗與護理標準，將病人數據與智能系統整合，期望這次三方合作能協助更多醫療機構優化護理流程，進一步提升護理品質及安全。」

展望未來，KLN Medical將繼續與業界領袖合作，引進創新的醫療科技，推動更智慧的醫療生態系統。

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關於KLN Logistics Group Limited（股份代號0636.HK）

KLN是紮根亞洲的國際第三方物流服務供應商，致力提供以客戶為中心的端到端供應鏈解決方案，連繫各地市場，促進環球貿易，為全球眾多百強品牌及《財富》世界500強企業在不同行業所信賴的合作夥伴。KLN 的辦事處遍布全球58 個國家及地區，業務涵蓋綜合物流、國際貨運、以及電子商貿和工業項目物流等。KLN自2023年起為全球第一大亞洲至美國跨太平洋貿易航線無船承運商，以及在全球第三方物流供應商中排名第20位（Armstrong & Associates，2026年）。KLN於香港聯合交易所上市，2025 年收入*逾 560 億港元，並為恒生可持續發展企業基準指數成份股。了解更多，請瀏覽：www.kln.com

* 僅就持續經營業務而言

關於KLN Medical Limited

KLN Medical 致力推動香港及東南亞地區的醫療發展，提供創新醫療科技，提升病人治療成效。憑藉與多個國際知名品牌的合作，KLN Medical 協助醫療專業人員掌握最新醫療技術，全面提升醫療質素。作為 KLN 集團旗下成員，KLN Medical 專注於高品質醫療器材與解決方案的穩定分銷。其多元化團隊在多個專業範疇具備深厚經驗，包括心血管護理、復康支援、醫院及診所運作、工程、行銷、市場拓展、法規事務與品質保證、客戶服務及營運管理等。網站連結：www.medical.kln.com

關於研華股份有限公司

研華為全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商，並以「智能地球的推手」作為企業品牌願景。為迎接邊緣運算與人工智慧之大趨勢，研華以Sector Driven策略全面展開佈署，並將以Edge Computing和Edge AI為核心，聚焦邊緣智能系統、智慧製造、能源與公共事業、智能醫療、智能零售與服務等五大關鍵市場，加強全球布局提升核心競爭力；整合Edge Computing邊緣硬體平台產品群、工業物聯網軟體平台WISE-IoT，再加入產業Edge AI解決方案及行業知識，重塑成產業整合應用的協同共譜之經營模式，助力夥伴客戶串接產業鏈；此外，亦積極偕同各產業夥伴「共創」產業生態圈，以加速實踐產業智能化之目標。網站連結：https://www.advantech.com/zh-tw

關於易得康

「易得康」是新風天域集團旗下的居家護理核心品牌，依托集團的優質醫療資源，持續升級個性化、全方位的分層專業服務供給體系，專注於滿足中國「一老一小」多元化的居家護理需求。其香港及國際業務品牌「YDCare」由資深護理專家領銜，匯聚多學科專業人才，致力於將醫院級安全標準與臨床流程延伸至家中。平台不僅提供醫療護理、生活照顧、居家康復、安寧療護及醫療設備租賃的一站式服務，更率先在香港居家場景中引入負壓傷口治療（NPWT）、靜脈營養治療（HPN）等前沿醫療技術，讓患者在熟悉的環境中安心康復，有效減少不必要的住院與往返醫院。網站連結：www.ydcarehk.com

SOURCE 嘉里物流聯網有限公司