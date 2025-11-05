KLN獲Ego Pharmaceuticals委任為香港第四方物流策略夥伴

提供一站式醫療保健供應鏈解決方案

香港 2025年11月5日 /美通社/ -- KLN Logistics Group Limited（「KLN」；股份代號0636.HK）欣然宣佈，旗下醫藥物流公司KLN Pharma (Hong Kong) Limited（「KLN Pharma」），獲澳洲護膚品牌Ego Pharmaceuticals委任為其在香港的第四方物流（4PL）服務供應商。根據協議，KLN Pharma將管理Ego Pharmaceuticals旗下各類護膚產品與藥品的整體供應鏈營運業務。

KLN Pharma將負責統籌Ego Pharmaceuticals於香港的配送網絡，包括零售門市、藥房、藥妝店及主要連鎖銷售渠道。KLN將利用其遵照生產質量管理規範（GMP）認證的設施、多溫層倉儲能力及專有庫存系統，確保從進貨物流、庫存管理至配送環節的產品完整性並遵循法規要求。此次合作涵蓋市場營銷物流支援，協助Ego Pharmaceuticals在競爭激烈的香港護膚及保健市場加速產品推出及推廣活動。

KLN 綜合物流總裁劉健培表示：「我們很榮幸能與Ego Pharmaceuticals合作，這是一家體現科研卓越及持續創新的公司。我們的4PL模式具靈活彈性、滿足合規要求，並易於擴展規模，支持其香港的業務發展策略。」

Ego Pharmaceuticals環球供應鏈經理Ted Pitts表示：「我們致力為亞洲消費者提供具科學實證的護膚解決方案。KLN在物流的專業知識與對藥品配送的深入理解，是我們香港業務的理想合作夥伴。」

KLN Pharma近年發展迅速，其自有倉庫、先進數碼平台及專業醫療物流團隊，為在監管環境下管理複雜供應鏈奠定了穩固基礎。隨著全球藥品物流市場規模預計將於2030年達到1,730億美元*，KLN具備絕佳優勢，能為客戶提供綜合、以客為本的供應鏈解決方案。

* 資料來源： Prescient & Strategic Intelligence 的全球醫藥物流市場：市場規模和佔有率分析 - 趨勢、驅動因素、競爭狀況、未來預測（ 2024-2030 ）

關於 KLN Logistics Group Limited （股份代號 0636.HK ）

KLN（前稱嘉里物流聯網有限公司）是以亞洲為基地，擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際第三方物流服務供應商，業務涵蓋一系列供應鏈解決方案，包括綜合物流、國際貨運（海陸空、鐵路及多式聯運）及電子商貿，以及工業項目物流和基建投資等。

KLN的辦事處遍佈全球58個國家及地區，於全球一半新興市場設立據點，其多元基建設施、廣泛國際樞紐覆蓋和本地專業知識遍及中國內地、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。

KLN於2024 年全年收入*近600億港元，於香港聯合交易所上市，並是恒生可持續發展企業基準指數成份股。

* 僅就持續經營業務而言

關於 KLN Pharma (Hong Kong) Limited

KLN Pharma 是專注於醫藥及醫療保健領域的領先4PL服務供應商。其透過綜合服務模式，提供端到端供應鏈解決方案，涵蓋符合良好分銷規範（GDP）認證的倉儲、冷鏈配送、法規支援及多項增值服務。KLN Pharma 致力確保整體醫藥供應鏈符合法規要求、營運效率及可靠配送。

關於 Ego Pharmaceuticals

Ego Pharmaceuticals是致力於開發、生產及推廣創新護膚產品的澳洲公司。其秉承品質與功效並重的理念，致力滿足醫護專業人員及消費者的多元化需求。欲了解更多資訊，請瀏覽 www.egopharm.com

