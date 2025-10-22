LNG2026 公佈全體會議和首輪演講嘉賓名單

卡塔爾多哈 2025年10月23日 /美通社/ -- 第 21 屆液化天然氣國際會議暨展覽會 (LNG2026) 將於 2026 年 2 月 2 日至 5 日在卡塔爾多哈舉行，歡迎來自全球各地超過 20,000 名參與者。該會議暨展覽很高興地宣佈萬眾期待的全體會議，務求深入了解全球液化天然氣產業。

全體會議是領袖活動的一部份，包括：

全球液化天然氣動態：業界觀點

液化天然氣：低碳未來的關鍵推動因素

共同取得成功：建立液化天然氣策略夥伴關係

高級官員/行政總裁對話：液化天然氣的協同效應：政府和業界的行動

液化天然氣的競爭優勢：為新興市場創造接觸機會和合理價格

液化天然氣在滿足日益增長能源需求和支援經濟發展的角色

液化天然氣的未來：LNG2026 帶來的見解與展望

該會議將邀請多位液化天然氣行業領袖出席，包括卡塔爾國能源事務國務大臣兼 QatarEnergy 主席兼行政總裁 Saad Sherida Al-Kaabi 閣下、ConocoPhillips 主席兼行政總裁 Ryan Lance、Eni 行政總裁 Claudio Descalzi、ExxonMobil Corporation主席兼行政總裁 Darren Woods、Shell 行政總裁 Wael Sawan 和 TotalEnergies SE 主席兼行政總裁 Patrick Pouyanné 等。如欲查看已確認演講嘉賓名單，請瀏覽網站。

除了領袖活動，已經公佈科技活動。該活動包括深入技術會議和互動探索中心。探索中心展示最新液化天然氣科技、營運與創新。領袖活動和科技活動共同為參與者，提供現時業界發展的全面視角。

主題為引領液化天然氣：為現在與未來提供動力，LNG2026 為產業領袖、政策制定者和創新者提供一個獨特平台，合作和了解全球液化天然氣產業的發展。LNG2026 活動以可負擔、安全和可持續發展為中心。該活動目的是激發有洞見的討論和建立合作夥伴關係，從而推動整個液化天然氣行業的成長和長期穩定。

LNG2026 由卡塔爾酋長國埃米爾 Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani 殿下贊助舉辦，並很自豪地獲得以下贊助商支持：主辦贊助商 QatarEnergy，主要贊助商 ConocoPhillips 和 Shell，全球贊助商 Cheniere、ExxonMobil、TotalEnergies 和 Venture Global，鑽石贊助商 Baker Hughes 和 JERA，白金贊助商例如 Commonwealth LNG、Excelerate Energy、Technip Energies、Trafigura、Vitol 和 Woodside Energy 等，黃金贊助商包括 Bechtel、Consolidated Contractors Group、MidOcean Energy、Mitsui & Co., Ltd 和 Petronas。

LNG2026 是液化天然氣業界的全球盛會，將舉辦世界級展覽，展示全球領先公司的最新液化天然氣科技、產品和服務。參與者將得到連結主要產業參與者、探索前沿創新，以及發現多個影響液化天然氣產業發展和能源產業成果解決方案的機會。

提前報名價格有效期至 2025 年 11 月 12 日。請即完成參與者報名，把握這些特別優惠。

如欲查看更多報名、活動及參展商資料，請瀏覽 www.lng2026.com 。

