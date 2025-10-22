LNG2026 stellt Plenarsitzungen und Redner der ersten Runde vor

DOHA, Katar, 22. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die 21. internationale Konferenz und Ausstellung für Flüssigerdgas (LNG2026), die vom 2. bis 5. Februar 2026 in Doha, Katar, stattfindet, wird mehr als 20.000 Teilnehmer aus der ganzen Welt begrüßen. Die Konferenz und die Ausstellung freuen sich, ihre mit Spannung erwarteten Plenarsitzungen anzukündigen, die einen Einblick in die globale LNG-Industrie geben sollen.

Zu den Plenarsitzungen, die Teil des Exekutivprogramms sind, gehören:

Globale LNG-Dynamik: Eine Perspektive für die Industrie

LNG: Ein entscheidender Wegbereiter für eine kohlenstoffärmere Zukunft

Gemeinsam zum Erfolg: Aufbau strategischer Partnerschaften im Bereich LNG

Dialog zwischen dem Minister und dem Vorstandsvorsitzenden: Synergie für LNG: Regierung und Industrie in Aktion

Der Wettbewerbsvorteil von LNG: Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit für Schwellenländer schaffen

Die Rolle von LNG bei der Deckung des wachsenden Energiebedarfs und der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung

Die Zukunft von LNG: Einblicke und Ausblick von LNG2026

An der Konferenz werden führende Persönlichkeiten aus dem gesamten LNG-Sektor teilnehmen, darunter H.E. Saad Sherida Al-Kaabi, Staatsminister für Energieangelegenheiten, Staat Katar und Präsident und CEO, QatarEnergy; Ryan Lance, Vorsitzender und CEO, ConocoPhillips, Claudio Descalzi, CEO, Eni, Darren Woods, Vorsitzender und Chief Executive Officer, ExxonMobil Corporation; Wael Sawan, CEO, Shell; Patrick Pouyanné, Vorsitzender und CEO, TotalEnergies SE, und weitere. Die Liste der bestätigten Redner finden Sie auf der Website unter.

Zusätzlich zum Executive-Programm wurde bereits das technische Programm angekündigt, das ausführliche technische Sitzungen und den interaktiven Discovery Hub umfasst, in dem die neuesten LNG-Technologien, -Verfahren und -Innovationen vorgestellt werden. Das Executive-Programm und das technische Programm bieten den Teilnehmern einen umfassenden Überblick über die aktuellen Entwicklungen in der Branche.

Die Veranstaltung fand unter dem Motto Leading LNG: Powering Today and Tomorrow bietet LNG2026 eine einzigartige Plattform für Branchenführer, politische Entscheidungsträger und Innovatoren zur Zusammenarbeit und zur Information über die Entwicklungen im globalen LNG-Sektor. Mit einem Programm, das sich auf Erschwinglichkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit konzentriert, will LNG2026 aufschlussreiche Diskussionen anstoßen und Partnerschaften fördern, die das Wachstum und die langfristige Stabilität in der LNG-Industrie vorantreiben werden.

Die LNG2026 steht unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, dem Amir von dem Staat Katar, und wird von QatarEnergy als Hauptsponsor, ConocoPhillips und Shell als Hauptsponsoren, Cheniere, ExxonMobil, TotalEnergies und Venture Global als Globalsponsoren unterstützt, mit den Diamantsponsoren Baker Hughes und JERA, Platinsponsoren wie Commonwealth LNG, Excelerate Energy, Technip Energies, Trafigura, Vitol und Woodside Energy sowie Goldsponsoren wie Bechtel, Consolidated Contractors Group, MidOcean Energy, Mitsui & Co., Ltd und Petronas.

Die LNG2026, die weltweit führende Veranstaltung für die LNG-Industrie, wird eine Ausstellung von Weltrang bieten, auf der die neuesten LNG-Technologien, -Produkte und -Dienstleistungen führender globaler Unternehmen vorgestellt werden. Die Teilnehmer werden die Möglichkeit haben, mit den wichtigsten Akteuren der Branche in Kontakt zu treten, bahnbrechende Innovationen zu erkunden und Lösungen zu entdecken, die die Entwicklungen im LNG-Sektor und die Ergebnisse im Energiesektor beeinflussen.

Frühzeitige Anmeldungen sind möglich unter bis zum 12. November 2025. Die Teilnehmer werden gebeten, sich anzumelden, um von diesen Sonderpreisen zu profitieren.

Weitere Informationen zur Anmeldung, zum Programm und zu den Ausstellern finden Sie unter www.lng2026.com .

Medienanfragen richten Sie bitte an:

Julia Blundell

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2801710/LNG26_Partners_Logo.jpg