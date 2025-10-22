LNG2026 dévoile les sessions plénières et les intervenants du premier tour

DOHA, Qatar, 22 octobre 2025 /PRNewswire/ -- La 21e Conférence et exposition internationale sur le gaz naturel liquéfié (LNG2026), qui se tiendra à Doha, au Qatar, du 2 au 5 février 2026, accueillera plus de 20 000 participants du monde entier. La conférence et l'exposition ont le plaisir d'annoncer leurs sessions plénières très attendues, conçues pour donner un aperçu de l'industrie mondiale du GNL.

Les sessions plénières, qui font partie du programme exécutif, sont les suivantes :

Dynamique mondiale du GNL : Le point de vue de l'industrie

GNL : Un catalyseur essentiel pour un avenir moins pollué par le carbone

Réussir ensemble : Cultiver les partenariats stratégiques dans le domaine du GNL

Dialogue entre les ministres et les chefs d'entreprise : Synergie pour le GNL : Le gouvernement et l'industrie en action

L'avantage concurrentiel du GNL : Rendre les marchés émergents accessibles et abordables

Le rôle du GNL pour répondre à la demande croissante d'énergie et soutenir le développement économique

L'avenir du GNL : Aperçu et perspectives de LNG2026

La conférence réunira des personnalités de premier plan du secteur du GNL, dont H.E. Saad Sherida Al-Kaabi, ministre d'État pour les affaires énergétiques, État du Qatar et président-directeur général, QatarEnergy; Ryan Lance, président-directeur général, ConocoPhillips, Claudio Descalzi, directeur général, Eni, Darren Woods, président-directeur général, ExxonMobil Corporation; Wael Sawan, directeur général, Shell; Patrick Pouyanné, président-directeur général, TotalEnergies SE, et d'autres encore. Pour obtenir la liste des orateurs confirmés, veuillez consulter le site web .

Outre le programme exécutif, le programme technique a déjà été annoncé. Il comprend des sessions techniques approfondies et le Discovery Hub interactif qui présente les dernières technologies, opérations et innovations en matière de GNL. Ensemble, les programmes exécutif et technique offrent aux participants une vue d'ensemble des développements actuels de l'industrie.

Organisée sur le thème Leading LNG : Powering Today and Tomorrow, LNG2026 offre une plateforme unique aux leaders de l'industrie, aux décideurs politiques et aux innovateurs pour collaborer et informer sur les développements du secteur mondial du GNL. Avec un programme axé sur l'accessibilité financière, la sécurité et la durabilité, LNG2026 vise à susciter des discussions perspicaces et à favoriser les partenariats qui stimuleront la croissance et la stabilité à long terme dans l'ensemble de l'industrie du GNL.

Placée sous le patronage de Son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, l'émir de l'État de Qatar, la conférence LNG2026 est fièrement soutenue par QatarEnergy en tant que sponsor hôte, ConocoPhillips et Shell en tant que sponsors principaux, Cheniere, ExxonMobil, TotalEnergies et Venture Global en tant que sponsors globaux, avec les sponsors diamant Baker Hughes et JERA, les sponsors platine tels que Commonwealth LNG, Excelerate Energy, Technip Energies, Trafigura, Vitol et Woodside Energy, et les sponsors or tels que Bechtel, Consolidated Contractors Group, MidOcean Energy, Mitsui & Co., Ltd et Petronas.

LNG2026, le premier événement mondial pour l'industrie du GNL, comprendra une exposition de classe mondiale présentant les dernières technologies, produits et services en matière de GNL des principales entreprises mondiales. Les participants auront l'occasion d'entrer en contact avec des acteurs clés du secteur, d'explorer des innovations de pointe et de découvrir des solutions qui influencent les développements dans le secteur du GNL et les résultats dans le secteur de l'énergie.

Les tarifs d'inscription anticipée sont disponibles jusqu'au 12 novembre 2025. Les participants sont encouragés à s'inscrire pour bénéficier de ces tarifs spéciaux.

Pour plus d'informations sur l'inscription, le programme et les exposants, veuillez consulter le site www.lng2026.com .

