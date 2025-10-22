LNG2026 본회의 내용 및 발표자 임시 명단 공개

도하, 카타르, 2025년 10월 22일 /PRNewswire/ -- 2026년 2월 2일부터 5일까지 카타르 도하에서 열리는 제21회 액화천연가스 국제 콘퍼런스 및 전시회(LNG2026)에 전 세계 2만 명 이상이 방문할 것으로 전망된다. LNG2026 측은 세계 LNG 산업에 대한 통찰력 넘치는 정보를 제공하고자 마련되어 많은 관심을 끌고 있는 LNG2026 본회의(Plenary Session) 내용을 공개했다.

경영진 프로그램(Executive Programme) 차원에서 진행되는 본회의 주제는 다음과 같다.

세계 LNG 동향: 업계 관점

LNG: 저탄소 미래를 실현할 촉매제

동반 성장: LNG 분야의 전략적 협력 문화 조성

정부 고위급 인사와 CEO의 대화: LNG 업계의 시너지 효과: 정부와 업계의 활약상

LNG의 경쟁력: 신흥 시장의 접근성과 경제성 확보

증가하는 에너지 수요를 맞추고 경제 발전을 뒷받침하는 LNG의 역할

LNG의 미래: LNG2026의 통찰과 전망

이 콘퍼런스에는 카타르 동력자원부 장관이자 카타르에너지(QatarEnergy) 사장 겸 CEO 사드 셰리다 알카비(H.E. Saad Sherida Al-Kaabi), 코노코필립스(ConocoPhillips) 회장 겸 CEO 라이언 랜스(Ryan Lance), 에니(Eni) CEO 클라우디오 데스칼치(Claudio Descalzi), 엑손모빌(ExxonMobil Corporation) 회장 겸 CEO 대런 우즈(Darren Woods), 쉘(Shell) CEO 와일 사완(Wael Sawan), 토탈에너지스 SE (TotalEnergies SE) 회장 겸 CEO 파트릭 푸야네(Patrick Pouyanné) 등 LNG 부문에 몸담은 유력 인사들이 참석할 예정이다. 확정된 발표자 명단은 웹사이트 에서 확인할 수 있다.

경영진 프로그램 외에, 기술을 주제로 한 심층 토론과 최신 LNG 기술, 운영 방식 및 혁신을 소개하는 대화형 전시 공간인 디스커버리 허브(Discovery Hub) 등으로 구성된 기술 프로그램(Technical Programme)도 공개되었다. 경영진 프로그램과 기술 프로그램을 참관하면 현재 업계 동향에 대한 안목을 넓힐 수 있다.

LNG 선도: 오늘과 내일의 동력(Leading LNG: Powering Today and Tomorrow)이라는 주제로 진행되는 LNG2026은 세계 LNG 부문의 동향을 널리 알리고, 기업 경영진, 정부 관계자, 혁신가들이 세계 LNG 부문의 발전을 위해 함께 고민하고 대화하는 시간을 마련하는 데 취지를 두고 있다. 경제성, 보안, 지속 가능성에 중점을 두고 기획된 LNG2026의 궁극적인 목적은 통찰력 넘치는 토론을 촉구하고 LNG 산업의 성장과 장기적인 안정성을 촉진할 협력 문화를 조성하는 것이다.

LNG2026은 타밈 빈 하마드 알 타니(His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani) 카타르 국왕의 전폭적인 지지와 함께, 주최 스폰서(Host Sponsor)인 카타르에너지, 메인 스폰서(Principal Sponsor)인 코노코필립스와 쉘, 글로벌 스폰서(Global Sponsor)인 체니에르(Cheniere), 엑손모빌, 토탈에너지, 벤처 글로벌(Venture Global), 다이아몬드 스폰서(Diamond Sponsor)인 베이커 휴즈(Baker Hughes)와 제라(JERA), 플래티넘 스폰서(Platinum Sponsor)인 커먼웰스 LNG(Commonwealth LNG), 엑셀러레이트 에너지(Excelerate Energy), 테크닙 에너지(Technip Energies), 트라피구라(Trafigura), 비톨(Vitol), 우드사이드 에너지(Woodside Energy), 골드 스폰서(Gold Sponsor)인 베크텔(Bechtel), 콘솔리데이티드 컨트랙터스 그룹(Consolidated Contractors Group), 미드오션 에너지(MidOcean Energy), 미쓰이앤코(Mitsui & Co., Ltd), 페트로나스(Petronas)의 후원으로 진행된다.

LNG 산업 발전을 추구하는 최고의 국제 행사인 LNG2026에서는 세계 유수 기업의 최신 LNG 기술, 제품, 서비스를 선보이는 세계 정상급 전시회도 함께 열린다. LNG2026를 참관하면 에너지 부문에 몸담은 주요 관계자들과 교분을 맺고, 혁신적인 최첨단 기술을 살펴보며, LNG 부문의 발전과 에너지 부문의 성과에 영향을 미치는 솔루션을 탐구할 수 있다.

2025년 11월 12일까지 참관을 신청하면 특별 할인 혜택을 받을 수 있다. 따라서 특별 할인 혜택을 받을 수 있도록 일찌감치 참관을 신청하길 권장한다.

참관 신청, 프로그램, 전시회 출품 기업에 대한 자세한 내용은 www.lng2026.com 에서 확인할 수 있다.

미디어 문의:

줄리아 블런델(Julia Blundell)

[email protected]

로고- https://mma.prnewswire.com/media/2801710/LNG26_Partners_Logo.jpg

SOURCE LNG2026