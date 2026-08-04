Lockton przedstawia platformę Lockton SAGE - pierwszą w branży zintegrowaną platformę do inteligentnego zarządzania przedsiębiorstwem

Rozwiązanie stworzone z myślą o wykorzystaniu pełnego potencjału danych analitycznych Lockton, zaawansowanej analityki, funkcji wspieranych przez sztuczną inteligencję oraz specjalistycznej wiedzy ekspertów, aby wspierać podejmowanie decyzji przez klientów na dużą skalę.

KANSAS CITY (Missouri), 4 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Lockton, największa na świecie prywatna firma brokerska specjalizująca się w ubezpieczeniach i zarządzaniu ryzykiem, ogłosiła dziś rozszerzenie dostępności Lockton SAGE, platformy do inteligentnego zarządzania przedsiębiorstwem, zaprojektowanej z myślą o wykorzystaniu pełnego potencjału danych firmy, zaawansowanej analityki, funkcji opartych na sztucznej inteligencji oraz specjalistycznej wiedzy ekspertów w procesie podejmowania decyzji przez klientów.

Platforma Lockton SAGE, początkowo wdrożona w spółce Lockton Re, jest obecnie udostępniana w szerszej działalności Lockton w Stanach Zjednoczonych, obejmując rozwiązania dot. oceny ryzyka, usługi rekrutacyjne i kadrowe oraz reasekurację.

W obliczu coraz bardziej złożonych decyzji dotyczących pracowników, finansów i zarządzania ryzykiem wiele organizacji zmaga się z rozproszonymi danymi, odizolowanymi od siebie analizami oraz rosnącą liczbą niezależnych narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję, które nie zapewniają pełnego obrazu sytuacji.

„Żadna firma nie jest lepiej przygotowana niż Lockton, aby poprowadzić klientów w erę sztucznej inteligencji. Sama technologia nigdy jednak nie stanowi przewagi - prawdziwą wartość przynosi połączenie zaawansowanej inteligencji z wyjątkowymi ludźmi - powiedział Ron Lockton, prezes i dyrektor generalny Lockton. - Nasze dane, technologie i wiedza ekspercka były rozwijane równolegle przez lata, a nie dołączane poprzez przejęcia, dlatego tworzą spójny ekosystem. Platformę Lockton SAGE stworzyliśmy po to, aby wzmacniać kompetencje naszych doradców, dostarczając im wiedzę niezbędną do oferowania klientom bardziej inteligentnego i spersonalizowanego wsparcia w zarządzaniu ryzykiem oraz osiąganiu lepszych rezultatów. Liderami najbliższej dekady będą firmy, które potrafią połączyć doskonałą technologię z wybitnymi ludźmi - i właśnie na tym się koncentrujemy".

Lockton SAGE powstała po to, aby połączyć wszystkie te elementy w jednym środowisku.

Platforma wykorzystuje funkcje oparte na sztucznej inteligencji do identyfikowania wzorców, priorytetów i rekomendacji mających największe znaczenie dla działalności każdego klienta.

Od danych do decyzji - szybciej niż kiedykolwiek

Lockton SAGE łączy informacje dotyczące polis, ofert, roszczeń i ekspozycji na ryzyko, wykorzystując analitykę wspieraną przez sztuczną inteligencję w połączeniu z doświadczeniem ekspertów, aby dostarczać klientom szybsze i trafniejsze wskazówki w najważniejszych momentach decyzyjnych. Dzięki identyfikowaniu zależności, przewidywaniu pojawiających się zagrożeń oraz wcześniejszemu dostarczaniu praktycznych rekomendacji platforma pomaga organizacjom ograniczać problemy, zanim się nasilą, zmniejszając bieżące koszty i jednocześnie wzmacniając ich odporność finansową oraz operacyjną na przyszłość.

Co zyskują klienci

Dla klientów oznacza to przejście od tradycyjnej platformy ubezpieczeniowej do spersonalizowanego środowiska pracy, które łączy usługi najwyższej klasy z rozwiązaniami dostosowanymi do specyfiki działalności firmy, jej priorytetów oraz wskaźników mających dla niej największe znaczenie.

Na każdym etapie cyklu życia programu ubezpieczeniowego Lockton SAGE przekształca połączone dane i analizy w dogłębne zrozumienie działalności klienta oraz jego profilu ryzyka, uzupełnione o wnioski odnoszące się do jego celów biznesowych - od danych inicjujących cały proces po doradztwo świadczone po zawarciu programu ubezpieczeniowego.

Bogatsze dane, mniej pracy administracyjnej - współpraca w czasie rzeczywistym oraz zautomatyzowane pozyskiwanie danych zastępują ręczne gromadzenie informacji, ograniczając obciążenia administracyjne związane z zakupem i zarządzaniem ochroną ubezpieczeniową, a jednocześnie tworząc pełniejszy i bardziej wiarygodny obraz ryzyka klienta.

- współpraca w czasie rzeczywistym oraz zautomatyzowane pozyskiwanie danych zastępują ręczne gromadzenie informacji, ograniczając obciążenia administracyjne związane z zakupem i zarządzaniem ochroną ubezpieczeniową, a jednocześnie tworząc pełniejszy i bardziej wiarygodny obraz ryzyka klienta. Bardziej zaawansowana analityka - analizy obejmują wszystkie obszary ekspozycji na ryzyko klienta i wykraczają poza standardowe benchmarki, oferując spersonalizowaną, nastawioną na przyszłość ocenę jego indywidualnego profilu ryzyka.

- analizy obejmują wszystkie obszary ekspozycji na ryzyko klienta i wykraczają poza standardowe benchmarki, oferując spersonalizowaną, nastawioną na przyszłość ocenę jego indywidualnego profilu ryzyka. Inteligentniejsze projektowanie programów ubezpieczeniowych - klienci zyskują szerszy wybór rozwiązań w zakresie transferu i zarządzania ryzykiem, a także możliwość bieżącej oceny finansowych konsekwencji różnych wariantów programu jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji.

- klienci zyskują szerszy wybór rozwiązań w zakresie transferu i zarządzania ryzykiem, a także możliwość bieżącej oceny finansowych konsekwencji różnych wariantów programu jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji. Optymalizacja procesu plasowania ubezpieczeń - platforma nieustannie analizuje wszystkie produkty, segmenty rynku i ubezpieczycieli, zapewniając klientom możliwie najpełniejszy obraz rynku i pomagając wybrać najbardziej odpowiedni zakres ochrony.

- platforma nieustannie analizuje wszystkie produkty, segmenty rynku i ubezpieczycieli, zapewniając klientom możliwie najpełniejszy obraz rynku i pomagając wybrać najbardziej odpowiedni zakres ochrony. Większy nacisk na doradztwo - automatyzacja procesów pozwala specjalistom Lockton poświęcać więcej czasu na strategiczne doradztwo, poparte relacjami z uczestnikami rynku, które odgrywają kluczową rolę w reprezentowaniu interesów klientów.

Platforma tworzona z myślą o długofalowym rozwoju

Prywatna struktura właścicielska Lockton pozwala firmie realizować długoterminową strategię inwestowania w elastyczną architekturę platformy, zdolną do ciągłego wdrażania najnowocześniejszych modeli sztucznej inteligencji i wpływania na sposób oceny ryzyka przez organizacje. W efekcie powstała platforma zaprojektowana z myślą o nieustannym rozwoju, dostosowywaniu się i zwiększaniu skali w miarę potrzeb klientów, tak aby wyprzedzać zmiany rynkowe, a nie jedynie na nie reagować.

„Rynek jest pełen narzędzi, jednak klienci potrzebują właściwych rozwiązań inteligentnych - spójnych, osadzonych w kontekście i dostosowanych do tego, jak rzeczywiście podejmują one decyzje. Lockton SAGE jest wyrazem naszego zobowiązania do dostarczania właśnie takiego rozwiązania. Nie jest to pojedynczy produkt. To efekt połączenia całej wiedzy i doświadczenia Lockton, które wspólnie zapewniają każdemu klientowi większą pewność na każdym etapie podejmowania decyzji" - Claude Yoder, Chief Data, Analytics and Digital Officer, Lockton.

Lockton SAGE tworzy skalowalne fundamenty dla dalszych innowacji, zwiększając wartość, jaką Lockton dostarcza w relacjach z każdym klientem. Ponieważ platforma nieustannie rozwija nowe zasoby wiedzy i analiz, jej wartość rośnie wraz z rozwojem Lockton i jego klientów, wyposażając specjalistów firmy w narzędzia i informacje umożliwiające świadczenie jeszcze bardziej trafnego i skutecznego doradztwa. Więcej informacji można znaleźć na stronie LocktonSAGE.com.

Lockton

To, co wyróżnia Lockton - niezależność - stanowi również jej przewagę. Prywatna struktura własności Lockton zapewnia niemal 15 tys. współpracownikom możliwości prowadzenia działalności w ponad 180 państwach w taki sposób, by skupiali się wyłącznie na potrzebach klientów w obszarze ryzyka i ubezpieczeń. Dzięki dostępowi do specjalistów na całym świecie Lockton dysponuje dogłębną wiedzą niezbędną do osiągania doskonałych rezultatów.