Lockton 任命 Stéphane Lespérance 為加拿大業務行政總裁

Lespérance 獲授權為加拿大企業提供以客戶為先的風險管理、人力資源及員工福利解決方案

多倫多2026年6月18日 /美通社/ -- 全球最大獨立私人保險經紀公司 Lockton 今日宣佈，委任資深業界領袖 Stéphane Lespérance 為 Lockton 新成立加拿大業務的行政總裁。 這項重要任命突顯公司致力為加拿大企業提供更加完善的高層次顧問支援。

Stéphane 在加拿大保險業界享負盛名，加入 Lockton 前於 Aon Canada 任職 24 年，期間歷任多個高級管理職位，自 2019 年起擔任總裁，並自 2025 年起出任總裁兼行政總裁。 他曾為北美、歐洲及亞洲的大型跨國企業制定及推行複雜風險管理策略，並建立頂尖顧問團隊，在提升客戶服務方面成績卓著。憑藉其豐富經驗及卓越往績，他擁有獨特優勢，足以推動 Lockton 加拿大業務邁向下一發展階段。 是次任命反映 Lockton 致力建立由加拿大團隊領導的業務平台，協助企業應對瞬息萬變的營商環境，以及風險管理和人才解決方案領域日益增加的挑戰。

Stéphane Lespérance

Lockton 董事長兼行政總裁 Ron Lockton 表示：「加拿大是全球十大保險市場之一，擁有與全球緊密聯繫的成熟經濟體系，而當地企業正面對日漸複雜且互相關聯的風險挑戰。 透過我們多年來在加拿大建立的合作關係，我們持續聽到市場對更深層專業知識，以及真正以客戶為中心的顧問服務模式有所需求。 Lockton 的獨立營運模式，讓我們能夠切實回應所需。 能夠邀請到像 Stéphane 這樣卓越的領袖加盟，充分體現我們私人持有業務模式的實力與吸引力。 他具備所需經驗、專業公信力及策略視野，為加拿大各地客戶提供頂級顧問服務。」

Lockton 在加拿大的發展策略，重點在於將其獨立私人持有的營運模式引入市場，為尋求更度身訂造建議的中型及大型企業，提供涵蓋各類風險及人力資源相關挑戰的全面顧問服務。 公司將結合加拿大本地領導團隊及市場洞察與全球專業實力，把加拿大零售業務與 Lockton 的全球網絡接軌，為加拿大市場提供獨特的產品及服務，並更有效支援在加拿大營運的企業。

Lockton 加拿大零售業務候任行政總裁 Stéphane Lespérance 表示：「現今加拿大企業比以往任何時候都更需要一個合作夥伴，其須能理解企業所面臨日益複雜的風險環境，包括貿易及供應鏈不明朗因素、網絡安全威脅、勞動力壓力、員工福利成本上升、氣候適應能力，以及各行各業面對的獨特挑戰。 Lockton 的獨立營運模式與當今加拿大市場的需求高度配合。 這種模式讓我們能夠自由建立真正以客戶為中心的服務平台，專注於協助客戶取得長遠成功。 我期待與一支具協作精神的專家團隊攜手合作，為加拿大客戶創造卓越成果。」

是次任命，建基於 Lockton 長期以來為加拿大客戶及在加拿營運跨國企業提供服務的基礎之上。 Lockton 將於未來數月陸續公布更多詳情，繼續擴展其加拿大領導團隊、提升本地市場影響力和增強顧問服務能力。

關於 Stéphane Lespérance

Stéphane Lespérance 在風險管理領域擁有近 30 年經驗，曾為北美、歐洲及亞洲的大型跨國企業成功制定及推行保險計劃策略。 他於 Aon Canada 任職 24 年，期間歷任多個高級管理職位，自 2019 年起擔任總裁，並自 2025 年起出任總裁兼行政總裁。 他亦擔任 The Insurance Institute of Canada（加拿大保險學會）理事會主席。 Stéphane 曾於 l'Université du Québec à Montréal（魁北克大學蒙特婁分校）修讀風險管理，並完成 Northwestern University Kellogg School of Management（西北大學凱洛格商學院）及 University of Chicago Booth School of Business（芝加哥大學布斯商學院）的高級行政人員課程。 工作以外，Stéphane 是一名競技三項鐵人運動員，並喜歡與家人共度時光。

關於 Lockton

Lockton 與眾不同之處，正正亦是其卓越之處：獨立自主。 Lockton 由私人持有，讓其遍及 160 多個國家近 15,000 名員工能夠全心專注於滿足客戶風險管理及保險需求。 憑藉遍及全球的專業實力，Lockton 能夠提供深厚的專業洞見，協助客戶取得卓越成果。 Lockton 的加拿大業務以 Lockton Brokers, ULC 名義營運。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.lockton.com。

SOURCE Lockton