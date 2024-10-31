阿布達比盧浮宮（Louvre Abu Dhabi）推出全球學者可申請的研究獎學金及資助計劃

博物館將利用其先進的研究設施，包括資源中心（Resource Centre）、保育中心（Conservation Centre）以及針對藝術品分析的高科技實驗室（Scientific Laboratory）——這是海灣地區首個此類設施——以促進學者進行創新的研究。該計劃將舉辦研討會、工作坊及出版活動，旨在促進有意義的對話，分享對其豐富藏品的知識，同時探討藝術歷史和文化遺產科學中的更廣泛主題。博物館旨在培養一個充滿活力的學術社群，增進對其藝術作品中蘊含的文化敘事的理解，這凸顯了阿布達比盧浮宮（Louvre Abu Dhabi）致力於成為全球學術和研究中心的承諾。

阿布達比文化與旅遊部副秘書長H.E. Saood Abdulaziz Al Hosani表示：「阿布達比轉型為全球文化中心的一個重要元素是其作為研究和知識交流樞紐的角色。儘管我們的文化機構根植於地區背景，但與全球對話保持聯繫至關重要，以便從多元的觀點和視角中受益。這項資助計劃將吸引來自全球的人才到阿布達比，幫助我們對反映共同人性的議題產生新的見解。」

阿布達比盧浮宮（Louvre Abu Dhabi）館長Manuel Rabaté表示：「推出這項計劃是阿布達比盧浮宮（Louvre Abu Dhabi）使命的自然延伸，旨在成為一座普世博物館，不僅收集和展出全球的藝術遺產，還積極促進其保育和理解。」

研究獎學金及機構資助

為啟動研究獎學金及資助計劃（Fellowships and Grants Programme），阿布達比盧浮宮（Louvre Abu Dhabi）將提供短期和長期的研究獎學金，為本地及國際學者的研究項目提供重要支持。這些獎學金提供可觀的財務獎勵，短期獎學金（為期三個月）金額為85,000阿聯酋貨幣迪拉姆（AED），而長期獎學金（為期九個月）金額則為245,000阿聯酋貨幣迪拉姆（AED）。

2025年，該計劃將推出機構資助，旨在促進阿布達比盧浮宮（Louvre Abu Dhabi）與其他文化機構（包括博物館、研究中心及大學）之間的合作研究項目。這些資助旨在支持推進博物館促進文化交流與對話使命的各項倡議。

申請流程及時間表

申請截止日期為2025年1月10日，入選者將於2025年3月公布。一個由傑出博物館代表和專家組成的委員會將負責選拔過程，並對所有提交的申請進行全面評估，審查過程中可能會進行面試。建議書必須透過博物館網站在線提交，且必須使用英語撰寫。如對申請流程有任何疑問，請聯絡[email protected]；[email protected]；[email protected]

SOURCE Louvre Abu Dhabi