阿布達比盧浮宮（Louvre Abu Dhabi）推出全球學者可申請的研究獎學金及資助計劃

此計劃旨在促進藝術歷史、博物館及收藏方面的研究計劃

參與者可獨享該館的先進設施

現已開放國際學者申請,截止日期為2025年1月10日

阿聯酋阿布達比2024年10月31日 /美通社/ -- 阿布達比盧浮宮(Louvre Abu Dhabi)已推出其研究獎學金及資助計劃,旨在邀請來自世界各地的學者和博物館專業人士參與,從而促進藝術和歷史的突破性研究。該計劃旨在激發創新見解,促進跨文化對話,並在國際藝術界中發掘全新視角。

該計劃圍繞三個核心主題展開,分別為「博物館與收藏的全球歷史」(Global History of Museums and Collections)、「風格、圖像與文本的流通」(Circulation of Styles, Images and Texts)以及「珍貴材料與交流路徑」(Precious Materials and Routes of Exchange),旨在探索藝術歷史中的關鍵議題,並進一步擴展博物館的研究工作。專注於藝術歷史、考古學、博物館研究、文化遺產科學、保護及相關領域的研究人員,歡迎提交與三個核心主題之一相符的提案。這項舉措標誌著阿布達比盧浮宮(Louvre Abu Dhabi)在全球範圍內支持和促進藝術歷史研究的重要一步。