Le Louvre Abu Dhabi lance un programme de bourses et de subventions ouvert aux chercheurs du monde entier

ABU DHABI, UAE, 30 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le Louvre Abu Dhabi a lancé son programme de bourses et de subventions, une initiative destinée à encourager la recherche innovante dans le domaine de l'art et de l'histoire en invitant des chercheurs et des professionnels des musées du monde entier à y participer. Le programme vise à inspirer des idées novatrices, à faciliter le dialogue interculturel et à découvrir de nouvelles perspectives dans le paysage artistique international.

Articulé autour de trois thèmes principaux, "Histoire globale des musées et des collections", "Circulation des styles, des images et des textes" et "Matériaux précieux et voies d'échange", le programme explorera des sujets essentiels de l'histoire de l'art, élargissant ainsi les efforts de recherche du musée. Les chercheurs spécialisés dans l'histoire de l'art, l'archéologie, les études muséales, les sciences du patrimoine, la conservation et les domaines associés sont encouragés à soumettre des propositions s'inscrivant dans l'un des trois thèmes centraux. Cette initiative marque une étape importante dans l'engagement du Louvre Abu Dhabi à soutenir et à faire progresser la recherche en histoire de l'art à l'échelle mondiale.

Le musée utilisera ses installations de recherche de pointe, qui comprennent le centre de ressources, le centre de conservation et le laboratoire scientifique avancé pour l'analyse des œuvres d'art - le premier du genre dans la région du Golfe - pour permettre aux chercheurs de mener des recherches novatrices. Le programme organisera des symposiums, des ateliers et des publications destinés à favoriser un dialogue constructif et à partager les connaissances sur ses vastes collections, tout en explorant des thèmes plus larges de l'histoire de l'art et de la science du patrimoine. Le musée vise à cultiver une communauté universitaire dynamique et à améliorer la compréhension des récits culturels contenus dans ses œuvres d'art, ce qui souligne l'engagement du Louvre Abu Dhabi à devenir un centre mondial d'études et de recherche.

S.E. Saood Abdulaziz Al Hosani, sous-secrétaire du DCT d'Abu Dhabi, a déclaré : "Un élément important de la transformation d'Abu Dhabi en un centre culturel mondial est son rôle de centre de recherche et d'échange de connaissances : "Un élément important de la transformation d'Abou Dhabi en centre culturel mondial est son rôle de centre de recherche et d'échange de connaissances. Bien qu'elles restent ancrées dans un contexte régional, il est essentiel que nos institutions culturelles soient branchées sur le discours mondial et bénéficient de points de vue et de perspectives diversifiés. Ce programme de bourses fera venir à Abou Dhabi des talents du monde entier, ce qui permettra d'apporter un éclairage nouveau sur des sujets qui reflètent notre humanité commune".

Manuel Rabaté, directeur du Louvre Abu Dhabi, a déclaré : "Le lancement de ce programme est un prolongement naturel de la mission du Louvre Abu Dhabi, qui est d'être un musée universel, un musée qui non seulement collectionne et présente le patrimoine artistique mondial, mais qui contribue aussi activement à sa préservation et à sa compréhension".

Bourses et subventions institutionnelles

Pour lancer le programme de bourses et de subventions, le Louvre Abu Dhabi propose des bourses à court et à long terme qui apporteront un soutien essentiel aux chercheurs locaux et internationaux dans leurs projets de recherche. Ces bourses sont assorties d'avantages financiers substantiels : 85 000 AED pour les bourses de courte durée (trois mois) et 245 000 AED pour les bourses de longue durée (neuf mois).

En 2025, le programme lancera des subventions institutionnelles visant à encourager les projets de recherche collaborative entre le Louvre Abu Dhabi et d'autres institutions culturelles, notamment des musées, des centres de recherche et des universités. Ces subventions sont destinées à soutenir des initiatives qui vont dans le sens de la mission du musée, à savoir promouvoir les échanges culturels et le dialogue.

Procédure de demande et calendrier

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 10 janvier 2025 et les noms des candidats sélectionnés seront annoncés d'ici mars 2025. Un comité composé d'éminents représentants de musées et d'experts supervisera le processus de sélection et évaluera minutieusement toutes les candidatures, en procédant éventuellement à des entretiens dans le cadre de l'évaluation. Les propositions doivent être soumises en ligne sur le site web du musée et doivent être rédigées en anglais. Pour toute question concernant la procédure de candidature, veuillez contacter [email protected] ; [email protected] ; [email protected]

