ルーヴル・アブダビ、世界中の学者を対象としたフェローシップ/助成金プログラムを開始

美術史、美術館、コレクション研究を推進するために設立

このプログラムでは、最先端の施設への独占アクセスを学者に提供

海外の学者の応募は2025年1月10日まで受付

アブダビ(UAE), 2024年10月31日 /PRNewswire/ -- Louvre Abu Dhabi(ルーヴル・アブダビ)が、世界中の学者や美術館の専門家に参加を呼びかけ、芸術と歴史の画期的な研究を促進するための取り組みであるフェローシップ/助成金プログラムを開始しました。このプログラムは、革新的な知見を刺激し、異文化間の対話を促進し、国際的な芸術の世界における新たな視点を発見することを目的としています。

このプログラムは、「Global History of Museums and Collections(美術館とコレクションの世界史)」、「Circulation of Styles, Images and Texts(様式、画像、テキストの循環)」、「Precious Materials and Routes of Exchange(貴重な資料と交換ルート)」という3つの主要テーマを中心に、美術史の重要なトピックを探求し、美術館の研究活動を拡大します。美術史、考古学、美術館学、文化遺産科学、保存、および関連分野を専門とする研究者は、この3つのテーマのいずれかに沿った提案書を提出することが奨励されます。これは、世界規模で美術史研究を支援・推進するルーヴル・アブダビの取り組みにおける重要な一歩となります。

Louvre Abu Dhabi Launches Fellowships and Grants Programme Open to Scholars Globally

美術館は、リソース・センター、保全センター、美術作品の分析のための高度な科学研究所(湾岸地域では初)など、最先端の研究施設を活用し、学者が革新的な研究を推進できるようにします。このプログラムでは、美術史や遺産の科学に関する幅広いテーマを探求しながら、有意義な対話を促進し、膨大なコレクションに関する知識を共有することを目的としたシンポジウム、ワークショップ、出版物を企画します。美術館は、活気ある学術コミュニティを育成し、その芸術作品に埋め込まれた文化的な物語への理解を深めることを目指しています。これは、ルーヴル・アブダビが学術と研究の世界的な拠点となるという取り組みを強調するものです。

アブダビ文化観光局次官のSaood Abdulaziz Al Hosani氏は次のように述べています。「アブダビが世界文化の中心地へと変貌を遂げる上で重要な要素は、研究と知識の交換の拠点としての役割です。文化機関は、地域的な文脈に根ざしつつも、多様な視点から得られる恩恵を受けながら、世界的な議論に参加することがきわめて重要です。この助成金プログラムは、世界中の才能をアブダビに呼び寄せ、皆が共有する人間性を反映するテーマについて新たな知見を生み出すことに貢献します。」

ルーヴル・アブダビのディレクター、Manuel Rabaté氏は次のように述べています。「このプログラムの始動は、世界の芸術遺産を収集し展示するだけでなく、その保存と理解に積極的に貢献する普遍的な美術館となるというルーヴル・アブダビの使命の自然な流れです。

フェローシップと機関助成金

ルーヴル・アブダビは、フェローシップ/助成金プログラムの開始にあたり、国内外の学者の研究プロジェクトに重要な支援を提供する短期および長期のフェローシップを用意しています。これらのフェローシップには多額の報奨が付いており、短期フェロー(3か月)には8万5,000ディルハム、長期フェロー(9か月)には24万5,000ディルハムが支給されます。

このプログラムは2025年に、ルーヴル・アブダビと美術館、研究センター、大学などの文化機関との共同研究プロジェクトを促進することを目的とした機関助成金を開始する予定です。これらの助成金は、文化交流と対話を促進するという美術館の使命をさらに推進する取り組みを支援することを目的としています。

応募のプロセスとタイムライン

応募は2025年1月10日まで受け付けており、選考された応募者は2025年3月までに発表されます。著名な美術館の代表者と専門家で構成される委員会が選考プロセスを監督し、提出されたすべての提案書を徹底的に評価します。審査の一環として面接を行う可能性もあります。提案書は、美術館の ウェブサイト を通じてオンラインで提出する必要があります。また、文書は英語で作成する必要があります。応募のプロセスに関するご質問は、 [email protected] 、 [email protected] 、 [email protected] までお問い合わせください。

写真: https://mma.prnewswire.com/media/2544396/Louvre_Abu_Dhabi.jpg

ロゴ: https://mma.prnewswire.com/media/2544395/Louvre_Abu_Dhabi_Logo.jpg

SOURCE Louvre Abu Dhabi