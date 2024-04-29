LYB 將在 Knapsack 建立綜合塑料廢物回收中心

LyondellBasell 循環與低碳解決方案執行副總裁 Yvonne van der Laan 表示：「Knapsack 工業園區是我們綜合中心的理想選址，因為它鄰近我們位於韋瑟靈的世界級設施，並讓我們能夠開發其他塑料廢物回收技術。整合各種技術將使我們能夠擴大規模，並為客戶提供各種來自回收和可再生資源的產品。」

韋瑟靈 Knapsack 工地代理經理 Stephan Staender 表示：「綜合回收中心還將為該公司在韋瑟靈工廠建造的先進回收單位生產原料。這個新的中心亦將為公司位於荷蘭赫倫的機械回收設施以及在 Knapsack 的聚丙烯複合設施提供協同的機會。」

YNCORIS 行政總裁 Ralf Müller 表示：「我們這次在 Knapsack 工業園區擴建的舉措是德國化學工業轉型為循環經濟的關鍵基石。」他的董事總經理 Christoph Kappenhagen 補充：「多年來，這個地區經過不斷發展；這裡的人們從未安於現狀，一直以其創新潛力為引領這個地區邁向未來作出重大貢獻。」

關於 LyondellBasell

我們是 LyondellBasell——全球化學工業的領導者，致力於為日常可持續生活提供解決方案。我們透過先進科技和集中投資，落實循環和低碳經濟。本公司同仁竭盡所能，務求為客戶、投資者和社會創造價值。我們身為全球最大聚合物生產商之一兼聚烯烴技術的先驅，為可持續發展交通、食品安全、淨水和優質醫療等應用，研發、製造和銷售優質兼創新的產品。如欲了解詳情，請瀏覽 www.LYB.com，或於 LinkedIn 關注 @LyondellBasell。

關於 Yncoris

作為領先的工業服務提供商之一，YNCORIS 是化學製藥行業的理想合作夥伴。我們擁有 1200 名員工和 100 名實習生，從規劃、建造、營運到維護等各種挑戰開發合適的解決方案。透過我們充滿活力和企業家精神的理念，結合從過百年的工業經驗得出的專業知識，我們為未來生產提供了最佳環境。我們的總部位於許爾特，並有策略地在多爾馬根、杜伊斯堡、迪倫、科隆、克雷費德和利華古遜的設立據點，使我們能夠更接近客戶。我們的服務範圍涵蓋工業設施的整個生命週期，從規劃和施工到高效且符合法律規範的運營，以及以未來為導向的工廠維護。在 YNCORIS，我們致力幫助客戶在現今和未來的市場中蓬勃發展。

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前瞻性陳述

本新聞稿中與非歷史事實有關的陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於 LyondellBasell 管理層的假設，這些假設在當時被認為是合理的，並且受到重大風險和不確定性的影響。實際結果可能會因以下因素而產生重大差異，包括但不限於：我們實現可持續發展目標的能力，包括提高再生聚合物和可再生聚合物產量的能力；增長計劃的成功實施；以及本新聞稿中描述的項目的成功建設和營運。如欲了解本前瞻性陳述中，多個可能導致結果有別於所述結果的額外因素，請瀏覽我們截至 2023 年 12 月 31 日年底的 10-K 表「風險因素」部分，該部分現載列於www.LYB.com 的「投資者關係」網頁，以及美國證券交易委員會網站 www.sec.gov。

SOURCE Lyondell Chemical Company