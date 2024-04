LYB va construire un centre intégré de recyclage des déchets plastiques à Knapsack

WESSELING, Allemagne, 29 avril 2024 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (LYB) a obtenu un emplacement pour un centre intégré de recyclage des déchets plastiques au sud d'un parc industriel existant à Knapsack, en Allemagne, en signant un accord de location de terrain avec YNCORIS GmbH & Co. KG. Ce centre devrait combiner diverses opérations de tri et de recyclage avancées, contribuant ainsi à relever le défi des déchets plastiques et à développer l'économie circulaire. Le projet sera développé par phases ; la phase initiale verra la construction d'une installation de tri avancée qui traitera les déchets plastiques mélangés afin de produire des matières premières pour le recyclage mécanique et avancé. Ces déchets plastiques mélangés ne sont pas recyclés aujourd'hui et sont principalement envoyés à l'incinération pour la récupération d'énergie.

People in the picture are (from left to right): Stephan Staender (LYB), Ralf Müller, Christoph Kappenhagen (both Yncoris)

Au total, le centre de recyclage intégré couvrira une zone équivalente à 20 terrains de football. Le premier centre de tri avancé devrait entrer en service au cours du premier trimestre 2026. Ces nouveaux investissements soutiennent l'ambition de l'entreprise de produire et de commercialiser au moins 2 millions de tonnes métriques de polymères recyclés et à base de matières renouvelables par an d'ici 2030.

« Le parc industriel de Knapsack est l'emplacement idéal pour notre centre intégré, car il est proche de nos installations de classe mondiale à Wesseling, et nous permettra de développer des technologies supplémentaires pour le recyclage des déchets plastiques », a déclaré Yvonne van der Laan, vice-présidente exécutive de LyondellBasell, Solutions circulaires et à faible émission de carbone. « L'intégration de diverses technologies nous permettra de nous développer et d'offrir à nos clients une vaste gamme de produits issus de ressources recyclées et renouvelables. »

« Le centre de recyclage intégré produira également des matières premières pour l'unité de recyclage avancée que l'entreprise construira sur son site de Wesseling », a expliqué Stephan Staender, directeur intérimaire du site de Wesseling-Knapsack. « Le nouveau centre offrira également des opportunités de synergies avec l'installation de recyclage mécanique de l'entreprise à Geleen, aux Pays-Bas, et l'installation de composition de polypropylène de l'entreprise à Knapsack. »

« Ce déménagement sur notre site d'expansion dans le parc industriel de Knapsack est un élément clé de la transformation de l'industrie chimique en Allemagne vers une économie circulaire », a déclaré Ralf Müller, PDG de YNCORIS. Christoph Kappenhagen, son collègue directeur général, a ajouté : « Au fil des ans, le site a connu un développement continu ; les gens d'ici ne se sont jamais reposés sur leurs lauriers, mais ont toujours contribué de manière significative à mener le site vers l'avenir grâce à leur potentiel d'innovation. »

À propos de LyondellBasell

Nous sommes LyondellBasell, un leader de l'industrie chimique mondiale qui crée des solutions pour un mode de vie durable au quotidien. Grâce à une technologie de pointe et à des investissements ciblés, nous favorisons une économie circulaire et à faible émission de carbone. Dans tout ce que nous faisons, nous visons à créer de la valeur pour nos clients, nos investisseurs et la société. En tant que l'un des plus grands producteurs mondiaux de polymères et leader dans les technologies des polyoléfines, nous développons, fabriquons et commercialisons des produits innovants de haute qualité pour des applications allant du transport durable et de la sécurité alimentaire à l'eau propre et aux soins de santé de qualité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.LYB.com ou suivez @LyondellBasell sur LinkedIn.

À propos de Yncoris

En tant que l'un des principaux fournisseurs de services industriels, YNCORIS est le partenaire idéal de l'industrie chimique et pharmaceutique. Avec nos 1 200 employés et 100 stagiaires, nous développons la bonne solution pour chaque défi, de la planification à la maintenance, en passant par la construction et l'exploitation. Grâce à notre esprit jeune et entrepreneurial, associé au savoir-faire de plus de cent ans d'expérience industrielle, nous fournissons l'environnement optimal pour une production à l'épreuve du temps. Bien que notre siège social se trouve à Hürth, nos autres sites stratégiquement situés à Dormagen, Duisburg, Düren, Cologne, Krefeld et Leverkusen nous permettent d'être plus proches de nos clients. Notre gamme de services couvre l'ensemble du cycle de vie des installations industrielles, de la planification et de la construction à l'exploitation efficace et conforme à la législation, en passant par la maintenance des installations orientée vers l'avenir. Chez YNCORIS, nous nous engageons à aider nos clients à prospérer sur le marché aujourd'hui et demain.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.yncoris.com.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Les déclarations contenues dans ce communiqué concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses de la direction de LyondellBasell qui sont considérées comme raisonnables au moment où elles sont formulées et sont soumises à des risques et incertitudes importants. Les résultats réels pourraient différer sensiblement en fonction de facteurs comprenant, sans s'y limiter, notre capacité à atteindre nos objectifs de développement durable, y compris la capacité à augmenter la production de polymères recyclés et renouvelables ; la mise en œuvre réussie des plans de croissance ; et la construction et l'exploitation réussies des installations décrites dans ce communiqué. Des facteurs supplémentaires susceptibles de faire différer sensiblement les résultats de ceux décrits dans les déclarations prospectives sont disponibles dans la section « Facteurs de risque » de notre formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, disponible à l'adresse www.LYB.com sur la page Relations avec les investisseurs et sur le site Web de la Securities and Exchange Commission à l'adresse www.sec.gov.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2398729/LYB_Yncoris.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/558633/4671982/LyondellBasell_Logo.jpg