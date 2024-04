LYB baut integriertes Recycling- und Weiterverarbeitungszentrum für Kunststoffabfälle in Knapsack

WESSELING, Germany, 29. April 2024 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (LYB) hat sich einen Standort für ein integriertes Recycling- und Weiterverarbeitungszentrum für Kunststoffabfälle südlich eines bestehenden Chemieparks in Knapsack gesichert und einen Grundstückspachtvertrag mit der YNCORIS GmbH & Co. KG unterzeichnet. Das Zentrum soll verschiedene fortschrittliche Sortier- und Recyclingverfahren kombinieren, um das Problem der Kunststoffabfälle zu lösen und die Kreislauffähigkeit von Kunststoffen zu erhöhen. Das Projekt soll in mehreren Phasen entwickelt werden: In der ersten Phase wird eine fortschrittliche Sortieranlage gebaut, die gemischte Kunststoffabfälle verarbeitet, um Ausgangsmaterial für das mechanische und chemische Recycling zu erzeugen. Diese gemischten Kunststoffabfälle werden heute nicht recycelt, sondern meist der Verbrennung zur Energierückgewinnung zugeführt.

Die Personen auf dem Bild (von links nach rechts): Stephan Staender (LYB), Ralf Müller, Christoph Kappenhagen (beide Yncoris)

Insgesamt wird das integrierte Recyclingzentrum eine Fläche umfassen, die 20 Fußballfeldern entspricht. Es wird erwartet, dass die erste fortschrittliche Sortieranlage des Zentrums im ersten Quartal 2026 in Betrieb genommen wird. Diese neuen Investitionen unterstützen das Ziel des Unternehmens, bis 2030 jährlich mindestens 2 Millionen Tonnen recycelte und erneuerbare Polymere zu produzieren und zu vermarkten.

"Der Industriepark in Knapsack ist der ideale Standort für unser integriertes Recycling- und Weiterverarbeitungszentrum, da er in der Nähe unserer World-Scale-Anlage in Wesseling liegt und es uns ermöglicht, zusätzliche Technologien für das Recycling von Kunststoffabfällen zu entwickeln", sagt Yvonne van der Laan, LyondellBasell Executive Vice President, Circular and Low Carbon Solutions. "Die Integration verschiedener Technologien ermöglicht es uns, mehr Kunststoffabfälle zu recyclen und unseren Kunden eine breite Palette von Produkten aus recycelbaren und erneuerbaren Ressourcen anzubieten."

"Das integrierte Recyclingzentrum wird auch Ausgangsmaterial für die chemische Recyclinganlage produzieren, die das Unternehmen an seinem Standort in Wesseling errichten wird", sagt Stephan Staender, Interims-Standortleiter Wesseling-Knapsack. "Das neue Zentrum wird auch Möglichkeiten für Synergien mit der mechanischen Recyclinganlage des Unternehmens in Geleen, Niederlande, und der Polypropylen-Compoundieranlage des Unternehmens in Knapsack schaffen."

„Mit dieser Ansiedlung wird auf unserer Erweiterungsfläche im Chemiepark Knapsack ein wesentlicher Baustein zur Transformation der Chemie zur Circular Economy in Deutschland gelegt", sagt Ralf Müller, Vorsitzender Geschäftsleitung YNCORIS. Geschäftsleiterkollege Christoph Kappenhagen ergänzt: „Über Jahre gab es hier eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Standortes, die Menschen haben sich nie ausgeruht, sondern mit ihrem Innovationspotenzial immer maßgeblich beigetragen, den Standort in die Zukunft zu führen."

Über LyondellBasell

Wir sind LyondellBasell - ein führendes Unternehmen der globalen Chemieindustrie, das Lösungen für ein nachhaltiges Leben im Alltag entwickelt. Durch fortschrittliche Technologien und gezielte Investitionen ermöglichen wir eine kreislauforientierte und kohlenstoffarme Wirtschaft. Bei allem, was wir tun, sind wir bestrebt, Werte für unsere Kunden, Investoren und die Gesellschaft zu schaffen. Als einer der weltweit größten Hersteller von Polymeren und führend in der Polyolefintechnologie entwickeln, produzieren und vermarkten wir hochwertige und innovative Produkte für Anwendungen, die von nachhaltigem Transport und Lebensmittelsicherheit bis hin zu sauberem Wasser und hochwertiger Gesundheitsversorgung reichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.lyondellbasell.com oder folgen Sie @LyondellBasell auf LinkedIn.

Über Yncoris

YNCORIS ist als einer der führenden Industriedienstleister der ideale Partner für die chemisch-pharmazeutische Industrie. Ob Planen, Bauen, Betreiben oder Instandhalten, wir entwickeln mit 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 100 Auszubildenden für jede Herausforderung eine passende Lösung. Mit der Energie eines jungen Unternehmens, das auf Know-how aus über hundert Jahren Industrie-Erfahrung zurückgreifen kann, sorgen wir für das optimale Umfeld für eine zukunftssichere Produktion. Dazu verfügen wir neben unserem Hauptsitz in Hürth, deutschlandweit über weitere Standorte in Dormagen, Duisburg, Düren, Köln, Krefeld und Leverkusen. Unsere Leistungen reichen von der Planung über den Bau bis hin zum effizienten und rechtssicheren Betrieb sowie der zukunftsorientierten Instandhaltung von Anlagen. So helfen wir unseren Kunden, heute und morgen im Markt erfolgreich zu sein.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yncoris.com

Zukunftsgerichtete Aussagen für LyondellBasell

Die Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsorientierte Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen der Geschäftsleitung von LyondellBasell, die zum Zeitpunkt der Erstellung für angemessen gehalten werden, und unterliegen erheblichen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich abweichen, was unter anderem davon abhängt, ob es uns gelingt, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, einschließlich der Fähigkeit, die Produktion von recycelten und erneuerbaren Polymeren zu steigern, dem Erreichen unserer Wachstumsziele und vom erfolgreichen Bau und Betrieb der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Anlagen. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, sind im Abschnitt „Risk Factors" unseres Formulars 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr zu finden, das unter www.lyb.com auf der Seite Investor Relations und auf der Website der Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov zu finden ist.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2398740/LYB_Yncoris.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/558633/4671982/LyondellBasell_Logo.jpg