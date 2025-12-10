Manulife Financial Asia Limited Menangkan ACES Award 2025 Kategori Top Sustainability Advocates di Asia

HONG KONG, 10 Desember 2025 /PRNewswire/ -- Manulife Financial Asia Limited dinobatkan sebagai pemenang dalam acara Asia Corporate Excellence & Sustainability (ACES) Awards 2025 untuk kategori Top Sustainability Advocates di Asia yang bergengsi. Penghargaan ini merupakan kemenangan pertamanya di tingkat regional.

Penghargaan dari ACES Council mengakui komitmen Manulife yang luar biasa terhadap keberlanjutan melalui Agenda Dampak, pengelolaan lingkungan, dan integrasi strategis pada investasi berkelanjutan di seluruh pengoperasiannya. Pendekatan Manulife dalam menanamkan keberlanjutan ke strategi bisnis intinya telah mendukung kesehatan dan kesejahteraan, ketahanan finansial, dan berkontribusi pada bumi yang lebih sehat di Asia.

"Penghargaan ini merupakan pengakuan atas pencapaian kami, bukti kepemimpinan kami yang berdasarkan tujuan, dan dampak terukur yang kami hasilkan di Asia," kata Harshal Shah, Chief Marketing Officer Manulife Financial Asia. "Kami merasa terhormat menjadi bagian dari ACES Circle dan berdampingan dengan para pembuat perubahan yang membentuk kawasan yang lebih dinamis dan lebih inklusif."

ACES Awards telah memasuki tahun ke-12. Acara ini merayakan para pemimpin dan perusahaan terbaik di Asia yang menjadi teladan dalam hal kepemimpinan, keberlanjutan, dan pertumbuhan perusahaan. Pemenang dipilih melalui proses evaluasi ketat berdasarkan ACES LEAD™ Framework yang menilai strategi jangka panjang, kinerja ESG, tata kelola beretika, dan dampak sosial.

Proses keberlanjutan Manulife menunjukkan kepemimpinannya sebagai pengelola modal alam terbesar di dunia, dengan mengawasi aset yang dikelola (AUM) berupa lahan hutan dan pertanian senilai lebih dari CAD$22 miliar. Manulife telah mencapai penurunan emisi Cakupan 1 dan 2 sebanyak 27%, menanam lebih dari 1,4 miliar pohon dan memajukan berbagai program kemasyarakatan seperti Peso Smart dan MLK Scholars untuk mendukung ribuan anak muda di Asia dan Amerika Utara. Inisiatif tempat kerja yang inklusif di Manulife terus mendorong kesejahteraan dan rasa memiliki pada diri lebih dari 39.000 karyawan dan 109.000 agen di seluruh dunia, sehingga memperkuat komitmennya terhadap keberlanjutan dan dampak sosial.

Manulife Longevity Institute yang baru saja diluncurkan menegaskan komitmen ini dengan menciptakan platform global untuk mendorong tindakan yang dapat membantu masyarakat hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih terjamin keuangannya pada tahun 2030 di Asia dan seluruh dunia.

Tentang ACES Awards

Didirikan pada tahun 2014, ACES Awards adalah tolok ukur di Asia yang mengakui keunggulan perusahaan dan kepemimpinan keberlanjutan. Dikelola oleh ACES Council dan didukung oleh ACES Institute, ACES Awards memberikan penghargaan kepada perusahaan dan perorangan yang mendorong inovasi, dampak, dan pertumbuhan yang bertanggung jawab di Asia.

Tentang Manulife

Manulife Financial Corporation adalah penyedia layanan keuangan internasional terkemuka yang membantu nasabah kami membuat keputusan dengan lebih mudah dan hidup lebih baik. Kantor pusat global kami berlokasi di Toronto, Kanada. Kami beroperasi dengan nama Manulife di Kanada, Asia, Eropa, dan terutama dengan nama John Hancock di Amerika Serikat. Kami memberikan saran keuangan dan asuransi bagi perorangan, kelompok dan bisnis. Melalui Manulife Wealth & Asset Management, kami menawarkan layanan investasi global, saran keuangan, dan program pensiun untuk perorangan, institusi, dan anggota program pensiun di seluruh dunia. Pada akhir tahun 2024, kami memiliki lebih dari 37.000 karyawan, lebih dari 109.000 agen, dan ribuan mitra distribusi yang melayani lebih dari 36 juta pelanggan. Kami diperdagangkan dengan simbol 'MFC' di bursa saham Toronto, New York, dan Filipina; dan simbol '945' di Hong Kong. Tidak semua penawaran tersedia di semua yurisdiksi. Untuk informasi lebih jauh, harap kunjungi manulife.com.

