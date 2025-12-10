Manulife Financial Asia Limited社、2025年アジアにおけるトップ・サステナビリティ推進者賞（ACESアワード）を受賞

香港, 2025年12月10日 /PRNewswire/ -- Manulife Financial Asia Limited社は、2025年アジア企業卓越性・サステナビリティ（ACES）アワードにおいて、「アジアにおけるトップ・サステナビリティ推進者」という権威ある部門で受賞者に選ばれ、同社として初めて地域レベルでの受賞を果たしました。

ACESカウンシルが主催するこの賞は、Manulife社がインパクト・アジェンダを通じたサステナビリティへの卓越した取り組み、環境保護の推進、そして持続可能な投資の戦略的な業務統合を実践していることを評価したものです。Manulife社は、サステナビリティを中核事業戦略に組み込むアプローチを通じて、アジア全域で人々の健康と福祉の向上、経済的な回復力の強化、そしてより健全な地球環境への貢献を実現しています。

「この賞は、私たちの成果を称えるものにとどまらず、目的主導型のリーダーシップと、アジア全域で私たちが生み出している具体的な影響の証でもあります」と、Manulife Financial Asiaの最高マーケティング責任者であるHarshal Shah氏は述べています。「ACESサークルの一員として選ばれ、より活力ある包摂的な地域づくりに取り組む他の変革者たちと肩を並べることができ、大変光栄に思います」。

ACESアワードは今回で第12回を迎え、リーダーシップ、サステナビリティ、企業成長において卓越性を体現するアジアの優れたリーダーや組織を称えています。受賞者は、長期戦略、ESGパフォーマンス、倫理的ガバナンス、社会的影響を評価するACES LEAD™フレームワークに基づく厳格な審査プロセスを経て選出されます。

Manulifeのサステナビリティへの取り組みは、世界最大のナチュラルキャピタル運用会社としてのリーダーシップを示しており、管理資産（AUM）として220億カナダドル以上の森林および農業資産を運用しています。同社は、スコープ1および2の排出量を27％削減し、14億本以上の樹木を植樹するとともに、Peso SmartやMLK Scholarsなどのコミュニティプログラムを推進し、アジアおよび北米の数千人の若者を支援しています。同社の包括的な職場施策は、世界中の39,000人以上の従業員と109,000人の代理店に対して福祉と帰属意識を促進し、サステナビリティと社会的影響への取り組みをさらに強化しています。

最近設立されたManulife Longevity Instituteは、この取り組みを強調するものであり、2030年までに人々がより長く、健康で、経済的に安定した生活を送れるよう支援する行動を促進するグローバルなプラットフォームを、アジアおよび世界中で提供します。

ACESアワードについて

2014年に設立されたACESアワードは、企業の卓越性とサステナビリティリーダーシップを評価するアジアにおける基準となる賞です。ACESカウンシルによって運営され、ACESインスティテュートの支援を受けるこのアワードは、地域全体でイノベーション、社会的影響、そして責任ある成長を推進する組織や個人を称えます。

Manulifeについて

Manulife Financial Corporationは、国際的に展開する主要な金融サービス提供企業であり、お客様の意思決定をより簡単にし、生活をより豊かにすることを支援しています。カナダ・トロントに本社を置く当社は、カナダ、アジア、ヨーロッパではManulifeとして、アメリカでは主にJohn Hancockとして展開し、個人、団体、企業向けに金融アドバイスや保険サービスを提供しています。Manulife Wealth & Asset Managementを通じて、当社は個人、機関、退職金プラン加入者に対し、グローバルな投資、金融アドバイス、退職金プランサービスを提供しています。2024年末時点で、当社には37,000人以上の従業員、109,000人以上の代理店、そして数千の流通パートナーがおり、3,600万人以上のお客様にサービスを提供しています。当社は、トロント、ニューヨーク、フィリピンの証券取引所では「MFC」として、香港では「945」として取引されています。すべての製品・サービスがすべての法域で利用できるわけではありません。追加情報については、manulife.comをご覧ください。

