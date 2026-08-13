MetaOptics擬於nano@stanford設施部署直寫式激光光刻系統

新加坡2026年8月13日 /PRNewswire/ -- MetaOptics Ltd（Catalist：9MT）（「MetaOptics」或「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」）今日宣布，本公司已與史丹福大學達成協議，將在其 nano@stanford 設施安裝及部署其關鍵超透鏡直寫式激光光刻（「DLW」）系統。此前，本公司已獲接納成為史丹福工程學院 SystemX Alliance Program 的聯盟成員，標誌著本公司推進美國擴展策略及加強與美國頂尖大學合作的重要一步。

這款DLW專為4吋玻璃晶圓而設計，可在數週內快速完成超透鏡樣品的快速打樣和製造，並支援小批量生產，以輔助試產及客戶需求評估，使合作夥伴能夠更快地迭代，並更有效率地從概念轉化為產品。根據協議，MetaOptics的DLW將部署在nano@stanford設施內。nano@stanford是一個開放式共享設施，每年為超過1,400家行業、政府和史丹福大學的成員提供服務。本公司的DLW將由nano@stanford進行管理，並向其成員開放使用。系統所配備的100nm超高精度激光技術，可同時製作超過100枚超透鏡，每個超透鏡的直徑最小可達0.1mm，適用於多項高要求應用，包括共封裝光學結構、用於提高高速互連效率的準直超透鏡以及成像超透鏡等。nano@stanford 已同意為 MetaOptics 提供用戶回饋和支援用戶演示，藉此進一步驗證其超透鏡設備及產品的技術能力，同時也為其在美國擴大商業化量產和合作奠定基礎。

這次DLW部署是MetaOptics美國擴展策略、拓展美國潛在客戶以及商業化路線圖的關鍵里程碑，將有助於在位於矽谷的nano@stanford設施內建立「迷你代工廠」基礎設施，實現小批量、快速的原型製作。本公司計劃善用其SystemX Alliance Program成員資格及此次DLW的部署，進一步與其他成員公司（包括美國頂尖科技公司）合作，展示其超透鏡技術。

MetaOptics執行主席程章金先生表示：「透過將我們的DLW部署於nano@stanford的共用平台環境，我們能夠加強技術驗證、收集寶貴的用戶反饋，並增進與潛在行業合作夥伴和終端客戶的互動與合作。我們相信，成為史丹福工程學院SystemX Alliance Program的成員以及與nano@stanford的合作，將進一步鞏固本公司在美國的整體擴展工作，並深化我們在矽谷世界級創新生態圈中的參與。」

關於 MetaOptics Ltd

MetaOptics Ltd（Catalist：9MT）為一家總部位於新加坡的半導體光學公司，專注研發結合AI驅動影像處理技術的玻璃基超透鏡解決方案。憑藉先進光學設計與可擴展的12英吋DUV光刻製程，MetaOptics為共封裝光學（CPO）、行動裝置、擴增實境／虛擬實境（AR/VR）、車用電子及其他新興市場的次世代應用提供支撐。詳情請瀏覽：www.metaoptics.sg。

新加坡（總部）

MetaOptics Technologies Pte Ltd, 81 Ayer Rajah Crescent, #01-45 Singapore 139967

美國

MetaOptics Inc. (USA), 1 Ferry Building, Suite 201, San Francisco, CA 94111

前瞻性陳述

本新聞稿可能載有前瞻性陳述，該等陳述涉及已知及未知風險、不確定性及其他因素，且許多因素屬本公司無法控制之範疇。多項因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述所載者存在重大差異，包括但不限於：本公司的增長策略、未來業務發展、營運表現及財務狀況、其研發工作、其吸引及挽留客戶之能力，以及其建立與維持供應商及業務合作夥伴關係之能力；以及上述各項相關或作為基礎之假設。除適用法律另有規定外，本公司並不承擔更新任何前瞻性陳述之義務，所有本新聞稿所載資料僅截至本新聞稿日期為準。

SOURCE METAOPTICS LTD