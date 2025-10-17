Microban International 聘任 Shermon McMillan 為新主席

北卡羅萊納州亨特斯維爾 2025年10月17日 /美通社/ -- Microban International 的全球領先的抗菌及氣味控制解決方案供應商，今天宣佈聘任 Shermon McMillan 為新主席。McMillan 是經驗豐富的全球高級管理人員，他在推動《財富》美國 500 強企業成長方面擁有良好的記錄。他將指導 Microban 的策略、營運和創新管道，朝向可持續發展成長。

Microban 母公司 Barr Brands International 行政總裁 Scott Beal 表示：「Shermon McMillan 是策略型兼經驗豐富的領袖，了解 Microban 的目標，以及如何實現這些目標。我們相信他將協助我們提升 Microban 品牌，並於全球市場保持領導地位。」

Shermon McMillan 將監督 Microban 的營運、策略和創新管道，從而推動可持續發展成長。

McMillan 擔任主席後，將致力建立 Microban 品牌，並提升該公司為產品保護界最可靠品牌的聲譽。他的領導將以客戶為中心，優先執行相關創新，並建立品牌資產。McMillan 將透過結合客戶中心、創新和品牌建設，而確保 Microban 繼續為業界合作夥伴和最終用戶帶來價值。

Shermon 表示：「Microban 在四十年發展歷程中，已經歷顯著增長，而我期待協助推動我們下一階段的全球成長與創新。在我們優秀團隊的協助下，Microban 將成為產品保護界最受認可的領導者。」

McMillan 在消費者保健和家居界類別中，擁有豐富經驗。最近，他擔任 The Clorox Company 的副總裁兼總經理，成功扭轉維他命、礦物質和補充劑業務劣勢，帶來首次盈利，並成功管理撤資。在此之前，McMillan 曾於 Sanofi Consumer Healthcare 擔任高級領導職務（包括全球副總裁），管理遍佈超過 100 個國家/地區價值數十億美元的全球過敏、感冒和咳嗽產品系列。

關於 Microban International

Microban International 是 Barr Brands International 成員，並於抗菌、除臭和清潔/消毒市場中，成為最可靠兼最知名全球品牌公司：Microban® 及 Ultra-Fresh®。我們的組織已經歷超過 100 年共同成長，並徹底改變這行業。身為全球領先者，我們的主動式系統透過問題出現前避免問題，保持產品更清潔和更有效地控制氣味。Microban International 結合科學與創新溶液來推動創新，而這些溶液提升全球優質消費品、紡織品、工業產品及醫療產品。今天，全球數千種產品已應用 Microban 和 Ultra-Fresh 品牌，以及我們的科技。該公司總部位於美國北卡羅萊納州，並於北美、歐洲及亞太地區設有營運據點。如欲更多資料，請瀏覽 www.microban.com 。

SOURCE Microban International