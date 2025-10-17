Microban International 聘任 Shermon McMillan 為新主席

新聞提供者Microban International
北卡羅萊納州亨特斯維爾 2025年10月17日 /美通社/ -- Microban International 的全球領先的抗菌及氣味控制解決方案供應商，今天宣佈聘任 Shermon McMillan 為新主席。McMillan 是經驗豐富的全球高級管理人員，他在推動《財富》美國 500 強企業成長方面擁有良好的記錄。他將指導 Microban 的策略、營運和創新管道，朝向可持續發展成長。
Microban 母公司 Barr Brands International 行政總裁 Scott Beal 表示：「Shermon McMillan 是策略型兼經驗豐富的領袖，了解 Microban 的目標，以及如何實現這些目標。我們相信他將協助我們提升 Microban 品牌，並於全球市場保持領導地位。」
McMillan 擔任主席後，將致力建立 Microban 品牌，並提升該公司為產品保護界最可靠品牌的聲譽。他的領導將以客戶為中心，優先執行相關創新，並建立品牌資產。McMillan 將透過結合客戶中心、創新和品牌建設，而確保 Microban 繼續為業界合作夥伴和最終用戶帶來價值。
Shermon 表示：「Microban 在四十年發展歷程中，已經歷顯著增長，而我期待協助推動我們下一階段的全球成長與創新。在我們優秀團隊的協助下，Microban 將成為產品保護界最受認可的領導者。」
McMillan 在消費者保健和家居界類別中，擁有豐富經驗。最近，他擔任 The Clorox Company 的副總裁兼總經理，成功扭轉維他命、礦物質和補充劑業務劣勢，帶來首次盈利，並成功管理撤資。在此之前，McMillan 曾於 Sanofi Consumer Healthcare 擔任高級領導職務（包括全球副總裁），管理遍佈超過 100 個國家/地區價值數十億美元的全球過敏、感冒和咳嗽產品系列。
關於 Microban International
Microban International 是 Barr Brands International 成員，並於抗菌、除臭和清潔/消毒市場中，成為最可靠兼最知名全球品牌公司：Microban® 及 Ultra-Fresh®。我們的組織已經歷超過 100 年共同成長，並徹底改變這行業。身為全球領先者，我們的主動式系統透過問題出現前避免問題，保持產品更清潔和更有效地控制氣味。Microban International 結合科學與創新溶液來推動創新，而這些溶液提升全球優質消費品、紡織品、工業產品及醫療產品。今天，全球數千種產品已應用 Microban 和 Ultra-Fresh 品牌，以及我們的科技。該公司總部位於美國北卡羅萊納州，並於北美、歐洲及亞太地區設有營運據點。如欲更多資料，請瀏覽 www.microban.com。
