Microban International ernennt Shermon McMillan zum neuen Präsidenten

HUNTERSVILLE, N.C., 16. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Microban International, der weltweit führende Anbieter von antimikrobiellen und geruchshemmenden Lösungen, gab heute die Ernennung von Shermon McMillan zum neuen Präsidenten des Unternehmens bekannt. McMillan ist eine erfahrene globale Führungskraft mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Förderung des Wachstums von Fortune 500-Unternehmen und wird die Strategie, den Betrieb und die Innovationspipeline von Microban in Richtung eines nachhaltigen Wachstums lenken.

Shermon McMillan wird den Betrieb, die Strategie und die Innovationspipeline von Microban beaufsichtigen, um nachhaltiges Wachstum zu fördern.

„Shermon McMillan ist eine strategische und erfahrene Führungspersönlichkeit, die die Ziele von Microban versteht und weiß, wie man sie verwirklichen kann", sagte Scott Beal, CEO von Barr Brands International, der Muttergesellschaft von Microban. „Wir sind zuversichtlich, dass er uns dabei helfen wird, die Marke Microban zu stärken und eine führende Position auf dem globalen Markt einzunehmen."

Als Präsident wird sich McMillan auf den Aufbau der Marke Microban konzentrieren und den Ruf des Unternehmens als vertrauenswürdigster Name im Produktschutz ausbauen. Seine Führung wird die Kunden in den Mittelpunkt stellen, der Umsetzung relevanter Innovationen Priorität einräumen und Markenwert aufbauen. Durch die Kombination von Kundenorientierung, Innovation und Markenaufbau wird McMillan sicherstellen, dass Microban auch weiterhin sowohl für Industriepartner als auch für Endverbraucher einen Mehrwert bietet.

„Microban hat in seiner vier Jahrzehnte währenden Geschichte ein bemerkenswertes Wachstum erlebt, und ich freue mich darauf, unsere nächste Phase des globalen Wachstums und der Innovation mit voranzutreiben", sagte Shermon. „Mit der Hilfe unseres talentierten Teams wird Microban der anerkannteste Marktführer im Bereich Produktschutz sein."

McMillan bringt eine Fülle von Erfahrungen in den Bereichen Gesundheitswesen und Haushalt mit. Zuletzt war er als Vice President und General Manager bei The Clorox Company tätig, wo er das Geschäft mit Vitaminen, Mineralien und Nahrungsergänzungsmitteln erfolgreich umkrempelte, zum ersten Mal Rentabilität erzielte und die erfolgreiche Veräußerung des Unternehmens leitete. Davor war McMillan in leitenden Positionen bei Sanofi Consumer Healthcare tätig, u. a. als Global Vice President, wo er für ein milliardenschweres globales Allergie-, Erkältungs- und Hustenportfolio in mehr als 100 Ländern verantwortlich zeichnete.

Über Microban International

Als Teil von Barr Brands International ist Microban International die Heimat der vertrauenswürdigsten und bekanntesten globalen Marken auf den Märkten für antimikrobielle Mittel, Geruchskontrolle und Desinfektion/Desinfektion: Microban® und Ultra-Fresh®. Unser Unternehmen kann auf über 100 Jahre Wachstum zurückblicken und hat die Branche revolutioniert. Als Weltmarktführer sorgen unsere proaktiven Systeme für sauberere Produkte und eine bessere Geruchskontrolle, indem sie Probleme verhindern, bevor sie entstehen. Microban International treibt die Innovation voran, indem es Wissenschaft und kreative Lösungen kombiniert, die hochwertige Verbraucher-, Textil-, Industrie- und Medizinprodukte weltweit verbessern. Heute sind die Marken Microban und Ultra-Fresh und unsere Technologien auf Tausenden von Produkten weltweit zu finden. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in North Carolina und ist in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.microban.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2795839/Microban_International_New_President.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2457592/Microban_WITH_TAG_COLOR_Logo.jpg