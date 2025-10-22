Microban International 為了活躍與戶外生活方式，推出 EcoFresh 異味捕捉科技

EcoFresh 專為捕捉各種身體和環境異味而設計，而為服裝、裝備和紡織品帶來持久清新與效能

北卡羅萊納州亨特斯維爾 2025年10月22日 /美通社/ -- Microban International 是異味控制解決方案領袖宣佈，今天推出 EcoFresh™ 尖端異味控制科技。這科技捕多種泛身體、環境和其他難聞異味。這項綜合科技專為活躍戶外運動愛好者而建，針對和捕捉經處理織物表面和內部的異味。即使環境惡劣，也能帶來強大除臭效果和保持持久清新。

EcoFresh 捕捉多種異味，包括汗味/腳味/體味（羧酸）、老人體味（醛）、煙味（調味煙）和魚味（胺和硫化物）等。它提供迅速捕捉異味和即時運作，預防經處理布料滲透或充滿異味。該科技的效能較活性碳織物優勝，同時提供獨特織物類型和顏色選擇，創造持久效能，並延長聚酯、豐富聚酯的混紡、氨綸、尼龍、棉質、無紡布和聚丙烯等使用。

Microban International 科技與創新副總裁 Souvik Nandi 表示：「我們很自豪，推出綜合科技。在我們的異味控制產品系列中，此科技代表最廣泛產品。EcoFresh 專為最終消費者提供無比異味捕捉效能而設計，同時為我們的製造合作夥伴於廣泛應用中，確保無縫整合。」

EcoFresh 科技的主要兩大特色：EH1000 與吸濕助劑相容，而 ER1000 與耐用防水劑和客戶添加黏合劑相容。此科技可應用於正常製造過程（包括排氣、填充和噴塗應用），並無須任何額外步驟。EcoFresh 的非離子成份與可客製化兼容，可用於多種應用（包括運動服、健行和露營裝備、制服、過濾和室內裝飾），同時保留織物原有舒適與效能。

EcoFresh 目前正在接受 OEKO-TEX® 認證和 bluesign® 批准，而這是驗證效能與致力符合業界最高基準的重要一步。

Microban International 將於即將舉行的兩場活動中，首次展示 EcoFresh™ 科技：德國慕尼黑 Performance Days（10 月 29 日至 30 日，展覽攤位 H42）和美國俄勒岡州 Functional Fabric Fair（11 月 11 日至 13 日，展覽攤位 784）。歡迎參加者參觀 Microban 的展覽攤位，了解 EcoFresh 如何重新定義異味控制創新。如欲率先了解展覽詳情，請瀏覽 https://www.microban.com/odor-control/technologies/ecofresh

關於 Microban International

Microban International 是 Barr Brands International 成員，並於抗菌、除臭和清潔/消毒市場中，成為最可靠兼最知名全球品牌公司：Microban® 及 Ultra-Fresh®。我們的組織已經歷超過 100 年共同成長，並徹底改變這行業。身為全球領先者，我們的主動式系統透過問題出現前避免問題，保持產品更清潔和更有效地控制異味。Microban International 結合科學與創新溶液來推動創新，而這些溶液提升全球優質消費品、紡織品、工業產品及醫療產品。今天，Microban 和 Ultra-Fresh 品牌，以及我們的科技，已在全球數千種產品上應用。該公司總部位於美國北卡羅萊納州，並於北美、歐洲及亞太地區設有營運據點。如欲查看更多資料，請瀏覽 www.microban.com。 

