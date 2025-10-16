Microban International nomme Shermon McMillan au poste de président

HUNTERSVILLE, N.C., 16 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Microban International, le leader mondial des solutions antimicrobiennes et de contrôle des odeurs, a annoncé aujourd'hui la nomination de Shermon McMillan en tant que nouveau président. Cadre international chevronné ayant fait ses preuves en matière de croissance dans des entreprises du Fortune 500, M. McMillan guidera la stratégie, les opérations et le pipeline d'innovation de Microban vers une croissance durable.

« Shermon McMillan est un leader stratégique et expérimenté qui comprend les objectifs de Microban et la manière de les mener à bien », a déclaré Scott Beal, PDG de Barr Brands International, société mère de Microban. « Nous sommes convaincus qu'il nous aidera à élever la marque Microban et à maintenir une position de leader sur le marché mondial ».

En tant que président, M. McMillan s'attachera à développer la marque Microban et à consolider la réputation de l'entreprise en tant que nom le plus fiable dans le domaine de la protection des produits. Son leadership permettra de placer les clients au centre des préoccupations, de donner la priorité à la mise en œuvre d'innovations pertinentes et de renforcer l'image de marque. En combinant la centralité du client, l'innovation et le développement de la marque, McMillan veillera à ce que Microban continue d'apporter de la valeur aux partenaires industriels et aux utilisateurs finaux.

« Microban a connu une croissance remarquable au cours de ses quatre décennies d'existence, et je me réjouis de participer à la prochaine phase de croissance et d'innovation au niveau mondial », a déclaré M. Shermon. « Avec l'aide de notre équipe talentueuse, Microban sera le leader le plus reconnu dans le domaine de la protection des produits. »

Mme McMillan apporte une grande expérience dans le domaine des soins de santé aux consommateurs et des catégories de produits ménagers. Plus récemment, il a été vice-président et directeur général de The Clorox Company, où il a réussi à redresser l'activité « vitamines, minéraux et compléments », à la rentabiliser pour la première fois et à gérer sa cession avec succès. Auparavant, M. McMillan a occupé des postes de direction chez Sanofi Consumer Healthcare, dont celui de vice-président mondial, supervisant un portefeuille mondial de plusieurs milliards de dollars dans le domaine des allergies, du rhume et de la toux dans plus de 100 pays.

À propos de Microban International

Faisant partie de Barr Brands International, Microban International regroupe les marques mondiales les plus fiables et les plus connues sur les marchés de l'antimicrobien, du contrôle des odeurs et de l'assainissement/désinfection : Microban® et Ultra-Fresh®. Notre organisation a connu plus de 100 années de croissance collective et a révolutionné le secteur. En tant que leader mondial, nos systèmes proactifs gardent les produits plus propres et contrôlent mieux les odeurs en prévenant les problèmes avant qu'ils ne se produisent. Microban International stimule l'innovation en combinant la science et des solutions créatives qui améliorent les produits de consommation, textiles, industriels et médicaux de haute qualité dans le monde entier. Aujourd'hui, les marques Microban et Ultra-Fresh et nos technologies sont présentes sur des milliers de produits dans le monde entier. La société a son siège en Caroline du Nord et exerce ses activités en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.microban.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2795839/Microban_International_New_President.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2457592/Microban_WITH_TAG_COLOR_Logo.jpg