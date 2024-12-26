Microtech 公佈首個用於心臟衰竭個案的人類植入式微感測器

以色列特拉維夫2024年12月26日 /美通社/ -- 全球領先的醫療科技研發公司 Medinol Inc. 的全資附屬公司 Microtech 宣佈，已針對其微感測器平台進行人體臨床試驗，旨在測量對治療心臟衰竭至關重要的心房壓力。最近由 Erez Sharoni 教授在以色列佩塔蒂克瓦 Beilinson Medical Center 進行了首次植入。

Microtech 的可植入式微感測器平台，歷經數十年研發，集新型感測器技術之大成，不僅可獨立運作，亦能整合至任何現有醫療裝置中。基於其亞毫米級微型化尺寸、完全被動式運作模式，以及透過超聲波進行外部通訊的特性，此項技術得以將現有植入式醫療器材升級為智能裝置，不僅能收集數據，更可同時執行多重功能。

談及 Microtech 感測器平台的承諾時心臟胸外科主管 Sharoni 教授表示：「此項卓越技術有望革新心臟衰竭患者的照護標準，尤以目前研究中接受左心室輔助裝置 (LVAD) 或心臟移植的病患為然。」

植入式感測器所產生的數據，將經彙整後供心臟衰竭專科醫師作為制訂病患臨床決策的參考依據。「心臟衰竭的特徵為靜止期與惡化期交替顯現，後者常需反覆住院治療。此項突破性技術將使醫生得以即時追蹤病患的各項參數，有助於必要時及早介入，進而降低該等病患的罹病率及死亡率」，Rabin Medical Center 心臟衰竭主管 Tuvia Ben-Gal 博士表示。

「將感測器整合至既有醫療裝置，賦予醫師依據可量化的生理參數而非症狀診治病患的能力，是拓展全球社群公平醫療照護普及性的關鍵舉措。藉由使用輕巧的家用裝置，配備 Microtech 賦能植入物的病患，可將即時且高度精確的壓力讀數傳送予其醫師，使地理距離或行動不便不再構成阻礙」，Medinol 行政總裁 Yoram Richter 博士表示，「此項獨特功能對於諸多臨床情境皆具變革性意義，涵蓋罹患心臟衰竭、青光眼、腦水腫、門靜脈高壓、腹主動脈瘤 (AAA) 內滲漏等多種疾患，能提供更廣泛的醫療照護管道，並減少門診／住院次數。尤為重要的是，從醫師及裝置製造商來看，配備感測器的智能裝置將不僅止於急性解剖構造的修復，更可將治療範疇拓展至病患的終身照護。」

關於 Medinol

Medinol 積極改變疾病狀態的診斷和治療方式的模式。無論是設計用於人體多處進行支架置放的前沿裝置、大幅降低結構性心臟手術的併發症，抑或是藉由植入式感測器提供對於人體生理參數的即時洞察，Medinol 皆以宏觀視野重新評估現行技術與程序，並以前瞻性的目光擘劃未來，以期開創嶄新裝置，從實質及地域層面拓寬醫護人員的服務範疇。Medinol 與我們的醫生和行業攜手合作，在今天締造未來。

有關更多資訊，請瀏覽 www.medinol.com 或聯絡商務總監 Jeff Roach，電子郵件：[email protected]。

SOURCE Medinol