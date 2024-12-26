Microtech объявляет о первом случае имплантации человеку микросенсора для лечения сердечной недостаточности

ТЕЛЬ-АВИВ, Израиль, 26 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Microtech, дочерняя компания в полной собственности Medinol Inc., являющаяся лидером в области глобальных исследований и разработки медицинских технологий, объявила, что она инициировала клинические испытания своей микросенсорной платформы с участием людей в рамках испытания средств измерения давления в предсердиях, что важно для лечения сердечной недостаточности. Первая имплантация была недавно выполнена профессором Эрезом Шарони (Erez Sharoni) в Медицинском центре Бейлинсон в Петах-Тикве, Израиль.

Имплантируемая микросенсорная платформа Microtech является кульминацией десятилетий разработки нового класса сенсорных технологий, которые могут использоваться не только в виде автономного устройства, но также могут интегрироваться в любые существующие устройства. Благодаря своим субмиллиметровым размерам, полностью пассивному функционированию и ультразвуковой внешней связи эта технология позволяет превращать существующие имплантаты в интеллектуальные устройства, способные собирать данные и выполнять несколько функций одновременно.

Говоря о перспективах сенсорной платформы Microtech, профессор Шарони, руководитель отдела кардиоторакальной хирургии, сказал: «Эта удивительная технология может изменить стандарт ухода за пациентами, страдающими сердечной недостаточностью, и в частности, в этом текущем исследовании за теми, кому выполняется установка кардиостимулятора левого желудочка (LVAD) или трансплантация сердца».

Полученные с помощью имплантированных датчиков данные будут агрегироваться и использоваться специалистами по лечению сердечной недостаточности для принятия клинических решений, касающихся этих пациентов. «Сердечная недостаточность характеризуется периодами неактивности, за которыми следуют периоды ухудшения, требующие повторных госпитализаций. Эта новаторская технология позволит нам отслеживать параметры пациентов в режиме реального времени, при необходимости вмешиваться раньше и снижать частоту осложнений и смертность среди этих пациентов», — сказал доктор Тувия Бен-Гал (Tuvia Ben-Gal), руководитель отдела сердечной недостаточности в Медицинском центре им. Рабина.

«Внедрение датчиков в существующие медицинские устройства дает врачам возможность лечить пациентов, опираясь на поддающиеся количественной оценке физиологические параметры, а не на симптомы, и является важным шагом для расширения доступа к справедливому здравоохранению во всем мировом сообществе. Используя компактное домашнее устройство, пациент с имплантатом, обеспеченным технологией Microtech, может немедленно передавать высокоточные показания давления непосредственно своему врачу, устраняя проблемы географического расстояния или мобильности пациента, — говорит доктор Йорам Рихтер (Yoram Richter), генеральный директор Medinol. — Эта уникальная возможность способна трансформировать широкий спектр клинических сценариев, включая лечение пациентов, страдающих от сердечной недостаточности, глаукомы, гидроцефалии, портальной гипертензии, эндоликов при аневризме брюшной аорты и многих других состояний, обеспечивая более широкий доступ к здравоохранению и сокращая количество посещений кабинета врача (больницы). Самое главное, с точки зрения лечащих врачей и производителей устройств, интеллектуальные устройства с поддержкой датчиков будут выходить за рамки исправления острых анатомических состояний, расширяя лечение до ухода за пациентами на протяжении всей жизни».

О компании Medinol

Компания Medinol агрессивно меняет парадигмы диагностики и лечения заболеваний. Независимо от того, разрабатываете вы передовые устройства для стентирования нескольких областей организма, работаете над значительным сокращением осложнений при процедурах устранения структурных аномалий сердца или обеспечиваете передачу в режиме реального времени сведений о физиологических показателях организма с помощью имплантируемых датчиков, мы смело переоцениваем текущие технологии и процедуры и заглядываем на годы в будущее, чтобы создать новые устройства, расширяющие охват врачей как физически, так и географически. Работая с нашими врачами и отраслевыми партнерами, компания Medinol создает будущее уже сегодня.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.medinol.com или свяжитесь с коммерческим директором Джеффом Роучем (Jeff Roach) по адресу [email protected].

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