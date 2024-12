Microtech annonce le premier cas humain de microcapteur implantable pour l'insuffisance cardiaque

TEL AVIV, Israël, 26 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Microtech, filiale à 100 % de Medinol Inc. leader mondial de la recherche et du développement dans le domaine des technologies médicales, a annoncé le lancement d'essais cliniques chez l'homme de sa plateforme de microcapteurs, dans le cadre d'un essai visant à mesurer les pressions auriculaires importantes pour le traitement de l'insuffisance cardiaque. La première implantation a été réalisée récemment par le professeur Erez Sharoni au centre médical Beilinson de Petah-Tikva, en Israël.

La plate-forme de microcapteurs implantables de Microtech est l'aboutissement de décennies de développement d'une nouvelle catégorie de technologie de capteurs qui peut être utilisée non seulement comme dispositif autonome, mais aussi être intégrée à n'importe quel dispositif existant. Grâce à sa taille submillimétrique, à sa fonction entièrement passive et à la communication externe par ultrasons, cette technologie permet de transformer les implants existants en dispositifs intelligents, capables de recueillir des données et d'exécuter plusieurs fonctions à la fois.

Sharoni, chef du service de chirurgie cardio-thoracique, a déclaré : "Cette technologie étonnante pourrait modifier la norme de soins pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque et en particulier, dans cette étude, pour ceux qui reçoivent un DAVG ou une greffe de cœur".

Les données générées par les capteurs implantés seront agrégées et utilisées par les spécialistes de l'insuffisance cardiaque pour éclairer la prise de décision clinique pour ces patients. "L'insuffisance cardiaque se caractérise par des périodes de quiescence, suivies de périodes de détérioration, qui nécessitent des hospitalisations répétées. Cette technologie révolutionnaire nous permettra de suivre les paramètres des patients en temps réel, d'intervenir plus tôt si nécessaire et de réduire la morbidité et la mortalité de ces patients", a déclaré le Dr Tuvia Ben-Gal, responsable du service d'insuffisance cardiaque au Rabin Medical Center.

"L'intégration de capteurs dans les dispositifs médicaux existants permet aux médecins de traiter les patients sur la base de paramètres physiologiques quantifiables plutôt que sur la base de symptômes. Il s'agit d'une étape essentielle pour améliorer l'accès à des soins de santé équitables dans l'ensemble de la communauté mondiale. Grâce à une unité compacte à domicile, un patient équipé d'un implant Microtech peut fournir des mesures de pression immédiates et très précises directement à son médecin, ce qui fait que la distance géographique ou les problèmes de mobilité ne sont plus un problème", déclare le Dr Yoram Richter, PDG de Medinol. "Cette capacité unique est transformatrice pour un large éventail de scénarios cliniques, notamment pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque, de glaucome, d'hydrocéphalie, d'hypertension portale, d'endofuites AAA et bien d'autres encore, ce qui permet d'élargir l'accès aux soins de santé et de réduire le nombre de visites au cabinet ou à l'hôpital. Plus important encore, du point de vue des cliniciens traitants et des fabricants d'appareils, les appareils intelligents dotés de capteurs iront au-delà des corrections anatomiques aiguës, étendant le traitement à la prise en charge du patient tout au long de sa vie".

À propos de Medinol

Chez Medinol, nous changeons radicalement les paradigmes de la manière dont les maladies sont diagnostiquées et traitées. Qu'il s'agisse de concevoir des dispositifs de pointe pour la pose d'endoprothèses dans plusieurs régions du corps, de réduire considérablement les complications dans les procédures de cardiologie structurelle ou de fournir des informations en temps réel sur les paramètres physiologiques du corps humain grâce à des capteurs implantables, nous réévaluons avec audace les technologies et les procédures actuelles et nous nous projetons dans l'avenir pour mettre au point de nouveaux dispositifs destinés à élargir le champ d'action des médecins, tant sur le plan physique que sur le plan géographique. En collaboration avec ses partenaires médecins et industriels, Medinol crée l'avenir dès aujourd'hui.

Pour plus d'informations, voir www.medinol.com ou contacter Jeff Roach, directeur commercial, à l'adresse [email protected].

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1894777/Medinol_Logo.jpg