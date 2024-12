Microtech ogłasza pierwsze zastosowanie wszczepialnego mikroczujnika wykrywającego niewydolność serca u ludzi

TEL AWIW, Izrael, 27 grudnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Microtech, spółka zależna należąca w całości do firmy Medinol, Inc., lider w zakresie globalnych badań i rozwoju technologii medycznej, ogłosiła, że rozpoczęła badania kliniczne mikroczujników, które mierzą ciśnienie przedsionkowe, stanowiące istotny czynnik w leczeniu niewydolności serca. Pierwszego wszczepienia mikroczujnika dokonał prof. Erez Sharoni z Beilinson Medical Center w Petach Tikwa w Izraelu.

Platforma wszczepialnych mikroczujników Microtech stanowi kulminację dziesięcioleci prac nad technologią czujników nowej klasy, którą można stosować nie tylko oddzielnie, ale również w połączeniu z dotychczasowym urządzeniem. Technologia o rozmiarach poniżej milimetra o całkowicie pasywnym działaniu i ultradźwiękowej komunikacji zewnętrznej umożliwia przekształcenie dotychczasowych implantów w inteligentne urządzenia zdolne do gromadzenia danych i jednoczesnego pełnienia różnych funkcji.

Mówiąc o potencjale platformy czujników Microtech prof. Sharoni, ordynator oddziału chirurgii serca i klatki piersiowej, powiedział: „Ta niezwykła technologia może zmienić standard opieki nad pacjentami z niewydolnością serca, a w szczególności osób, u których stosuje się systemy wspomagania lewokomorowego (LVAD) lub przeszczepy serca, czego dotyczy obecne badanie".

Dane wygenerowane przez wszczepione czujniki zostaną poddane agregacji, aby specjaliści w dziedzinie niewydolności serca mogli na ich podstawie podejmować świadome decyzje dotyczące pacjentów. „Niewydolność serca charakteryzują okresy spokoju, po których następuje pogorszenie, co wymaga wielokrotnych hospitalizacji. Przełomowa technologia umożliwi nam obserwację parametrów pacjentów w czasie rzeczywistym, aby móc podjąć wcześniejszą interwencję i ograniczyć chorobowość i śmiertelność pacjentów" - powiedział dr Tuvia Ben-Gal, ordynator oddziału leczenia niewydolności serca w Rabin Medical Center.

„Połączenia czujników z dotychczasowymi urządzeniami umożliwia lekarzom leczenie pacjentów na podstawie wymiernych parametrów fizjologicznych zamiast samych objawów i stanowi kluczowy krok w kierunku zwiększenia równego dostępu do opieki zdrowotnej na świecie. Korzystając z kompaktowej jednostki do stosowania w domu pacjent z implantem wyposażonym w technologię Microtech może natychmiast przekazać bardzo precyzyjne dane dotyczące ciśnienia krwi bezpośrednio do lekarza, dzięki czemu odległość geograficzna i trudności związane z przemieszczaniem się przestają stanowić problem - mówi dr Yoram Richter, dyrektor generalny Medinol. - Ta wyjątkowa możliwość całkowicie zmieni wiele scenariuszy klinicznych, w tym u pacjentów z niewydolnością serca, jaskrą, wodogłowiem, nadciśnieniem wrotnym, przeciekiem tętniaka aorty brzusznej (AAA) i wielu innymi schorzeniami, zapewniając szerszy dostęp do opieki medycznej i ograniczając liczbę wizyt lekarskich i hospitalizacji. Co najważniejsze, z punktu widzenia praktykujących lekarzy i producentów wyrobów medycznych, inteligentne urządzenia wyposażone w czujniki będą stosowane nie tylko w nagłych przypadkach do korygowania nieprawidłowości anatomicznych, ale w leczeniu przez całe życie pacjenta".

Medinol

Firma Medinol dynamicznie zmienia model diagnozy i leczenia chorób. Opracowując przełomowe wyroby medyczne do implantacji stentów w różnych okolicach ciała, przyczyniając się do znacznego ograniczania komplikacji zabiegów strukturalnych serca, czy też dostarczając w czasie rzeczywistym informacji o parametrach fizjologicznych organizmu za pośrednictwem wszczepialnych czujników, odważnie unowocześnia dotychczasową technologię i procedury, wybiegając daleko w przyszłość, aby tworzyć nowe wyroby medyczne i zwiększać możliwości lekarzy w zakresie fizycznym i geograficznym. Współpracując ze swoimi partnerami, do których zaliczają się przedstawiciele środowiska lekarzy i podmioty z branży, Medinol kreuje przyszłość już dzisiaj.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.medinol.com lub kontaktując się z Jeffem Roachem, dyrektorem handlowym pod adresem [email protected].

