Multifonds助力星展銀行DBS實現可擴展自動化，推進亞洲資產管理業創新成長

星展銀行是亞洲首家採用Multifonds最新版解決方案的金融機構。透過工作流程與例外管理器（WEM）及基金會計與過戶代理服務系統的整合，星展銀行能顯著提升營運效率，並優化資產淨值(NAV) 計算流程。

經過嚴謹的評估與概念驗證後，星展銀行最終選定Multifonds平台。該平台能精準適應各市場的獨特要求，具備真正的多資產處理能力，能靈活支援包括信貸、外匯、利率、股票衍生品，ETF及私募基金等多種複雜資產類別，並滿足多樣化的基金結構與業務需求， 例如依基金級別計算損益分配及含返還費用的主從級結構等。

此外，Multifonds 與星展銀行正共同開發符合印尼市場最新法規要求的報表模組，確保銀行與客戶能持續掌握監管變動與市場動態，維持報告合規與時效性。

Multifonds首席執行官Oded Weiss表示：「我們非常榮幸能成為這家享譽全球的頂尖銀行的基金會計平台合作夥伴。星展銀行在基金服務領域享有國際盛譽，而 Multifonds 的現代化技術平台將協助其提供更靈活、以客戶為中心的解決方案，實現無與倫比的可擴展性與效率。我們期待持續深化與星展銀行證券服務部門的合作，強化銀行的科技實力，並共同開發更多能滿足亞洲其他市場需求的創新功能。」

關於 Multifonds：

Multifonds是一體化全球平台，為基金會計、投資者服務及淨值監控提供解決方案。同時支持傳統基金與另類基金。詳情請參閱：www.multifonds.com

