Multifonds aide DBS à promouvoir une automatisation évolutive et une croissance future dans le secteur régional de la gestion d'actifs

Multifonds permet à la banque de gérer des fonds traditionnels et alternatifs sur une seule plateforme de comptabilité de fonds.

SINGAPOUR , 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Multifonds a annoncé aujourd'hui que DBS, la plus grande banque d'Asie du Sud-Est en termes d'actifs, a mis en service la plateforme de comptabilité des fonds de Multifonds à Singapour, à Hong Kong SAR et en Indonésie. Il a fallu quinze mois à une équipe conjointe de DBS et de Multifonds pour réussir la mise en place de la solution.

Multifonds est une plateforme unique de comptabilité de fonds qui prend en charge les fonds traditionnels et alternatifs et associe les fonctions de gestion d'actifs, de conservation de positions, d'évaluation et de comptabilité sur les principaux marchés asiatiques de la banque. Cette solution entièrement automatisée permet à DBS de rationaliser ses opérations de bout en bout et d'atteindre des taux élevés de traitement automatique de bout en bout afin d'améliorer la qualité du service et de soutenir la croissance des clients sur les marchés les plus dynamiques de la région.

DBS est le premier client en Asie à adopter la dernière version de la solution Multifonds. DBS peut ainsi améliorer considérablement son efficacité opérationnelle grâce à Workflow and Exception Manager (WEM) et de rationaliser le processus de la valeur nette d'inventaire grâce à l'intégration des systèmes de comptabilité des fonds et d'agence de transfert.

Multifonds a été choisi par DBS à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux et d'une démonstration de concept détaillée démontrant la capacité de la plateforme à gérer les spécificités de chaque marché, avec une couverture véritablement multi-actifs comprenant des dérivés complexes sur le crédit, le change, les taux d'intérêt et les fonds propres, les fonds indiciels et les fonds privés. La solution prend en charge un large éventail de structures de fonds et d'exigences, telles que l'allocation avancée de pertes et profits par classe d'actions ou la structure de segment principal avec des frais de remise.

En outre, Multifonds, en collaboration avec DBS, contribue activement à l'élaboration de rapports réglementaires adaptés au marché dynamique de l'Indonésie, en veillant à ce que ces rapports restent à jour et conformes aux derniers changements réglementaires. Ces informations aident la banque et ses clients à suivre l'évolution du paysage financier.

Oded Weiss, PDG de Multifonds, a déclaré :

« Nous sommes ravis d'avoir été choisis comme plateforme de comptabilité de fonds par une banque aussi prestigieuse et de premier plan. DBS s'est forgé une réputation mondiale en matière de services aux fonds, et la plateforme technologique moderne de Multifonds aidera la banque à fournir des solutions hautement flexibles et centrées sur le client, avec une évolutivité et une efficacité inégalées. Multifonds se réjouit de poursuivre son partenariat avec DBS Securities Services, de renforcer les capacités technologiques de la banque et de développer de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins d'autres marchés en Asie. »

À propos de Multifonds :

Multifonds est une plateforme mondiale unique qui prend en charge la comptabilité des fonds, les services aux investisseurs et la surveillance de la valeur liquidative pour les fonds traditionnels et alternatifs. Veuillez consulter : www.multifonds.com

