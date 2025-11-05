Multifonds Dukung DBS Meningkatkan Otomatisasi dan Pertumbuhan Masa Depan di Industri Manajemen Aset Regional

Multifonds merupakan platform single fund accounting untuk pengelolaan dana investasi konvensional dan alternatif yang memadukan layanan aset, position keeping, valuasi, dan fungsi akuntansi di pasar-pasar utama Asia. Didukung solusi otomatis ini, DBS memperingkas kegiatan operasional dan mencapai STP yang tinggi sehingga mengoptimalkan kualitas layanan, serta mendukung pertumbuhan klien di pasar-pasar yang paling dinamis.

DBS merupakan klien pertama di Asia yang menggunakan versi terbaru dari solusi Multifonds. Dengan teknologi ini, DBS mendorong efisiensi operasional secara signifikan melalui Workflow and Exception Manager (WEM), serta menyederhanakan proses penghitungan NAV lewat integrasi sistem Fund Accounting and Transfer Agency.

Multifonds dipilih DBS setelah proses evaluasi ketat dan uji coba menyeluruh yang membuktikan kemampuan platform ini dalam menangani kebutuhan spesifik di setiap pasar. Multifonds juga memiliki cakupan multiaset yang meliputi produk derivatif kompleks di berbagai kelas aset seperti Kredit, Valas, IR, dan EQ, serta ETF dan PE. Platform ini mendukung berbagai struktur dan kebutuhan dana investasi, seperti alokasi laba-rugi per kelas saham hingga struktur segmen induk dengan rebates fees.

Selain itu, Multifonds bekerja sama dengan DBS untuk mengembangkan laporan regulasi yang dirancang untuk kebutuhan pasar Indonesia. Upaya tersebut ikut memastikan laporan tersebut tetap relevan dan sesuai dengan perubahan kebijakan terbaru sehingga mendukung DBS dan para klien menghadapi perkembangan sektor keuangan.

Oded Weiss, CEO, Multifonds, berkata:

" Kami sangat bangga terpilih sebagai platform fund accounting bagi salah satu bank terkemuka dunia. DBS memiliki reputasi global dalam layanan pengelolaan dana investasi. Teknologi modern Multifonds akan membantu DBS menyediakan solusi yang fleksibel, berorientasi pada klien, serta memiliki skalabilitas dan efisiensi tinggi. Multifonds akan terus memperkuat kemitraan dengan DBS Securities Services untuk meningkatkan kemampuan teknologi dan mengembangkan fitur baru bagi pasar lain di Asia."

Tentang Multifonds:

Multifonds adalah platform global terpadu yang mendukung fund accounting, layanan investor, dan pengawasan NAV untuk produk dana investasi konvensional maupun alternatif. Informasi selengkapnya: www.multifonds.com

