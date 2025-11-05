Multifonds helpt DBS bij het stimuleren van schaalbare automatisering en toekomstige groei in de vermogensbeheersector in de regio

Multifonds stelt de bank in staat om traditionele en alternatieve fondsen te beheren op een uniek platform voor fondsenadministratie

SINGAPORE, 5 nov. 2025 /PRNewswire/ -- Multifonds heeft vandaag aangekondigd dat DBS, de grootste bank in Zuidoost-Azië, live is gegaan met het Multifonds Fund Accounting Platform in Singapore, Hong Kong SAR en Indonesië. De oplossing werd in vijftien maanden succesvol geïmplementeerd door een gezamenlijk team van DBS en Multifonds.

Multifonds is een uniek platform voor fondsadministratie dat traditionele en alternatieve fondsen ondersteunt en asset servicing, positiebeheer, waardering en boekhoudfuncties combineert in de belangrijkste Aziatische markten van de bank. De volledig geautomatiseerde oplossing stelt DBS in staat haar end-to-end operaties te stroomlijnen en hoge STP-percentages te bereiken. Zo verbetert het de kwaliteit van de dienstverlening en ondersteunt het de groei van klanten in de meest dynamische markten van de regio.

DBS is de eerste klant in Azië die de nieuwste versie van de Multifonds-oplossing gebruikt. Hierdoor kan DBS haar operationele efficiëntie aanzienlijk verbeteren met Workflow and Exception Manager (WEM) en het NAV-proces stroomlijnen door de integratie van de fondsadministratie- en transferagentuursystemen.

Multifonds werd door DBS geselecteerd na een rigoureus evaluatieproces en een gedetailleerd 'proof of concept' waaruit bleek dat het platform de specifieke kenmerken van elke markt aankan, met een echte multi-asset dekking inclusief complexe derivaten op het gebied van kredieten, valuta (FX), rente (IR) en aandelen (EQ), ETF's en privévermogen (PE's). Dit ondersteunt een breed scala aan fondsstructuren en -vereisten, waaronder geavanceerde winst- en verliesverdeling (P&L) per aandelenklasse en een mastersegmentstructuur voor het beheer van kortingen en vergoedingen.

Daarnaast levert Multifonds, in samenwerking met DBS, een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van verslaggeving op het gebied van regelgeving die zijn toegesneden op de dynamische Indonesische markt. Deze rapporten blijven hierdoor actueel en in lijn met de laatste wijzigingen in de regelgeving. Deze inzichten helpen de bank en haar klanten op de hoogte te blijven van het veranderende financiële landschap.

Oded Weiss, CEO van Multifonds, zei hierover:

"We zijn verheugd dat we zijn gekozen als het fondsadministratieplatform voor zo'n prestigieuze en toonaangevende bank. DBS heeft wereldwijd een uitstekende reputatie opgebouwd op het gebied van fondsenbeheer. Het moderne technologieplatform van Multifonds zal de bank helpen om zeer flexibele en klantgerichte oplossingen te bieden met een ongeëvenaarde schaalbaarheid en efficiëntie. Multifonds kijkt ernaar uit om de samenwerking met DBS Securities Services voort te zetten, de technologische mogelijkheden van de bank te versterken en nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen om aan de behoeften van andere markten in Azië te voldoen."

Over Multifonds:

Multifonds is een uniek wereldwijd platform voor fondsadministratie, beleggersdiensten en NAV-toezicht voor zowel traditionele als alternatieve fondsen. Ga naar: www.multifonds.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811721/Multifonds_and_DBS_logos.jpg