全新奢華養生度假酒店MUWA NISEKO隆重推出一周年誌慶優惠

入住二世古罕有MICHELIN Key榮譽住宿，驚喜體驗獨一無二奢華粉雪假期

日本北海道2024年10月23日 /美通社/ -- 為慶祝開業一周年，由GK H-SUMMIT營運的奢華養生度假酒店MUWA NISEKO（位於北海道虻田郡俱知安町）推出五項優惠，讓賓客在2024年12月至2025年3月期間投入二世古的冬季絕景及粉雪世界，盡享超凡度假體驗。

MUWA NISEKO於去年12月15日降重開幕，以滑雪進出（Ski-in Ski Out）的獨特優勢及113間豪華客房深受本地及海外賓客喜愛。每間客房各具特色，包括由客房直達雪坡的私人出入口、私人檜木露天温泉，以及揉合傳統日式與現代時尚的建築設計，為賓客帶來只此一家的難忘體驗。酒店設有兩家高級餐廳：HITO by TACUBO（意式全日餐廳）及Sukiyaki HIYAMA（日式壽喜燒餐廳），另設羊蹄山絕景無邊際溫泉。開業短短不到一年，MUWA NISEKO旋即獲《米芝蓮指南》頒發「MICHELIN One Key」美譽，對酒店的建築、服務、個性和特色、性價比及賓客體驗等各方面的卓越品質予以權威肯定。

MUWA NISEKO推出的兩項一周年誌慶優惠包括「初冬豪華住宿」優惠（December Retreat），12月份入住三晚起即享優惠及免費早餐；以及「買一送一豪華假期」優惠（One More Stay），12月份入住兩晚起即可於來年3月享受相同晚數免費住宿，另於12月份入住期間尸尊享晚市套餐一客及香檳。

MUWA NISEKO另推出三項滑雪住宿優惠，讓賓客於2025年1月至3月期間盡享二世古舉世知名的優質粉雪，當中包括專為滑雪愛好者推出的「奢華滑雪假期」優惠（Ski Into Luxury）；為一家大小打造難忘假期的「小小滑雪探險家」（Little Ski Adventurer）優惠；以及為追求超凡體驗的「極致奢華之旅」優惠（Luxury All-In-One）。

各項住宿優惠詳情請參閱續頁。

【一周年優惠1】初冬豪華住宿（1st Anniversary: December Retreat）

預訂日期： 即日起至2024年12月15日

住宿日期： 2024年12月1至20日

優惠內容： 預訂3晚起即可享優惠連早餐

適用房型： 所有房型（Penthouse除外）

【一周年優惠2】買一送一豪華假期（1st Anniversary: One More Stay）

預訂日期： 即日起至2024年12月10日

住宿日期： 首次住宿：2024年12月1至15日

第二次住宿：2025年3月9至31 日

優惠內容： 2024年12月入住兩晚起即可享優惠連早餐

2025年3月免費入住同等晚數連早餐

2024年12月限定晚市套餐一客及歡迎香檳

適用房型： Deluxe Twin（最多可住2位成人）

King Suite（最多可住3位成人）

Two Bedroom Suite（最多可住4位成人）

※第二次住宿晚數須與首次住宿晚數相同或更短。

※賓客可於2025年1月31日或之前更改第二次住宿日期，以一次為限。

「奢華滑雪假期」優惠（Ski Into Luxury）

預訂日期： 即日起至2025年3月13日

住宿日期： 2025年1月6日至3月23日

優惠內容： 入住3晚起即可享優惠

每日二世古全山纜車券（成人適用）

每日早餐以及住宿期間晚市套餐一客（成人適用）

適用房型： 所有房型（Penthouse除外）

「小小滑雪探險家」優惠（Little Ski Adventurer）

預訂日期： 即日起至2025年3月13日

住宿日期： 2025年1月6至24日、2月7日至3月23日

優惠內容： 預訂3晚起即可享優惠連早餐

兩天二世古全山纜車券及半日私人滑雪課程（4至15歲賓客適用）

晚市套餐一客（所有賓客適用）

客房類型： King Suite（最多可住3位成人及2位0-6歲小童）

2 Bedroom Suite（最多可住4位成人及2位0-6歲小童）

2.5 Bedroom Suite（最多可住5位成人及3位0-6歲小童）

3 Bedroom Suite（最多可住6位成人及3位0-6歲小童）

4 Bedroom Suite（最多可住8位成人及4位0-6歲小童）

「極致奢華之旅」優惠（Luxury All-In-One）

預訂日期： 即日起至2025年3月9日（僅接受電郵預訂）

住宿日期： 2025年1月6日至3月23日

優惠： 預訂3晚或以上即享優惠價連早餐

戶外冰雪餐廳Asyatt Snowtable半日私人午宴

晚市套餐兩客（HITO by TACUBO及Sukiyaki HIYAMA）

私人機場接送

私人禮賓服務

每日二世古全山纜車券（成人適用）

迎賓美酒

客房類型： 3 Bedroom Suite （最多可住6位成人）

4 Bedroom Suite （最多可住8位成人）

4-5 Bedroom Penthouses （最多可住8-10位成人）

條款及細則：

敬請於入住前完成預訂。預訂詳情請參閱酒店網站。

入住時間為15:00；退房時間為11:00。

所有優惠適用與否視乎客房供應情況而定。

房價如有變更，恕不另行通知。

不可與其他優惠併用。

酒店一般條款和條件適用。

官網：www.muwaniseko.com

查詢及預訂： [email protected]

+81(136)-23-1010（09:00-17:00，全年無休）

關於 MUWA NISEKO

奢華養生度假酒店MUWA NISEKO銳意提供獨一無二的幽雅環境，讓賓客透過五感體驗大自然的無限和諧。酒店坐落於比羅夫滑雪場山腳極佳位置，讓賓客享受輕鬆滑雪進出之便，投入二世古讓人趨之若鶩的粉雪世界。賓客一年四季可於此享受羊蹄山絕景溫泉、屢獲殊榮的佳餚美饌、個人化水療，以及温泉客房等精彩體驗，透過無可比擬的養生之旅，為二世古度假奠定新標準。官網： www.muwaniseko.com

關於MUWA

MUWA是一個時尚生活品牌，旨在將生活各個範疇連繫起來，當中包括極致奢華的住宅以至畢生難忘的度假體驗。MUWA旗下多個品牌，包括PRIMARY HOME、SECOND HOME、VACATION HOME及URBAN RESIDENCE均坐落最優越地段，將奢華與價值完美結合，透過建築及設計帶來無可比擬的感官盛宴。將空間與配套的合二為一的哲學同時體現於MUWA的養生業務、奢華養生度假酒店MUWA NISEKO（2023年12月開業），以及位於韓國首爾、美國納帕谷及其他地區的開發項目。

傳媒諮詢：

本新聞稿由Kyodo PR代表MUWA NISEKO發佈。

SOURCE GK H-SUMMIT