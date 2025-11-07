MVGX首次亮相中國國際進口博覽會 助力中新綠色貿易合作

新加坡 2025年11月7日 /美通社/ -- 全球領先的AI綠色金融科技公司 -- 新加坡MVGX，首次作為新加坡綠色發展聯盟成員亮相中國國際進口博覽會（CIIE 2025）。本屆進博會於11月5日至10日在上海舉行，共吸引來自155個國家、地區和國際組織的參展方，共有4,108家海外企業參展，展覽總面積超過43萬平方米，規模創歷史新高。

在以「中新共繪未來藍圖（Singapore-China: Envisioning the Next Horizon）」為主題的新加坡國家展館中，共有57家新加坡企業參展，其中18家為首次亮相。MVGX很榮幸成為其中一員，攜旗下三大核心業務 -- 綠色資產交易、可持續AI技術服務以及綠色金融服務，與兩國夥伴攜手，共同推進中新綠色貿易的深化與發展。