MVGX首次亮相中國國際進口博覽會 助力中新綠色貿易合作

07 11月, 2025, 12:05 CST
新加坡 2025年11月7日 /美通社/ -- 全球領先的AI綠色金融科技公司 -- 新加坡MVGX，首次作為新加坡綠色發展聯盟成員亮相中國國際進口博覽會（CIIE 2025）。本屆進博會於11月5日至10日在上海舉行，共吸引來自155個國家、地區和國際組織的參展方，共有4,108家海外企業參展，展覽總面積超過43萬平方米，規模創歷史新高。
在以「中新共繪未來藍圖（Singapore-China: Envisioning the Next Horizon）」為主題的新加坡國家展館中，共有57家新加坡企業參展，其中18家為首次亮相。MVGX很榮幸成為其中一員，攜旗下三大核心業務 -- 綠色資產交易、可持續AI技術服務以及綠色金融服務，與兩國夥伴攜手，共同推進中新綠色貿易的深化與發展。
促進綠色貿易，共享可持續未來
在全球「雙碳」目標與綠色投資加速落地的時代背景下，MVGX相信，綠色價值應當從政策願景轉化為市場行動。此次亮相進博會，標誌著MVGX積極參與中新兩國在綠色基礎設施、低碳項目與零碳園區等領域合作的重要一步。
作為新加坡參展團成員之一，MVGX將與來自中國及世界各地的採購商、機構投資者與項目開發商深入交流，展示其如何透過技術創新，將碳信用與綠色資產轉化為可融資的合規產品。藉助這一國際貿易平台，MVGX希望以技術創新為橋樑，助力中新在綠色金融與低碳轉型領域實現更具成效的合作。
關於 MVGX
新加坡MVGX科技集團是全球領先的AI綠色金融科技公司，專注於綠色資產交易、可持續AI技術服務與綠色金融三大核心方向。公司融合了人工智慧、可持續發展及綠色RWA合規金融領域的專業能力，提供符合國際標準的端到端綠色解決方案 -- 涵蓋碳排放追蹤、報告與合規管理，以及綠色資產與可持續金融的融合，從而幫助企業更高效地實現其可持續發展目標。
