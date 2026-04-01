應科院與NAMI成功完成策略合併 推動香港創科領導地位

在新架構下，應科院的研發範疇擴展至涵蓋人工智能平台及解決方案、通訊技術、先進電子元件及系統、智能感測及控制解決方案，以及電子材料、電池材料、建築材料、生物材料和功能高分子材料。

創新科技及工業局局長孫東教授表示：「誠摯祝賀應科院與納米及先進材料研發院成功合併！特區政府落實《香港創新科技發展藍圖》的發展路徑，通過優化整合香港研發院的科研力量，強化它們的應用研發互補性及增加協同效益。兩所研發院合併後，將進一步確立香港以『三大創科園區、五大研發機構』為推動創科發展的主體架構。我期望應科院能繼續發揮香港科研獨特優勢，主動對接國家『十五五』規劃，助力香港加快發展『新質生產力』，並為國家高水平科技自立自強作出重要貢獻。」

創新科技署署長李國彬先生說：「我衷心祝賀應科院與納米及先進材料研發院成功合併，標誌着香港創新科技發展的重要里程碑。合併後的應科院將成為香港最具規模的政府資助研發中心，進一步鞏固香港作為全球創科樞紐的地位，促進跨領域研發的協同效應，並為大灣區及全球帶來具影響力的創新成果。」

引領創新 突破界限

應科院董事局主席李惠光教授工程師指出：「應科院與NAMI合併標誌着香港創新科技邁出重要一步。我們將繼續推動『政產學研投』合作，加快實現科研成果從實驗室到市場的轉化過程。我深信跨學科的協同效應將加速創新步伐，推動經濟高質量發展，並增強香港的全球競爭力。」

應科院行政總裁孫耀達博士工程師說：「合併為香港創科生態注入新動力。在這個歷史時刻，我很榮幸能夠帶領才華橫溢和專業的科研團隊，專注開發具前瞻性和有助塑造未來的嶄新科技和實用解決方案。我們將聚焦具影響力的應用研究，特別是『人工智能+』，將人工智能與多元技術結合，推進香港實現願景，成為更智慧、更綠色及更具韌性的城市。」

應科院由香港特區政府於2000年成立，並於2006年獲指定為資訊及通訊技術研發中心。納米及先進材料研發院則於2006年成立並指定為納米技術及先進材料的研發中心。

關於香港應用科技研究院

香港應用科技研究院（應科院）由香港特區政府於2000年成立，是本港最大的政府資助研發中心，致力將具重大影響力的研究轉化為實用創新，推動以市場為導向的跨學科研發，涵蓋智慧城市、金融科技、數碼健康與生命科學、新型工業化及智能製造、專用集成電路及先進電子、新能源與儲能，以及綠色與永續發展科技。與納米及先進材料研發院合併後，應科院累計的全球專利數量增至逾1,500項，並成功向業界轉移超過2,200項技術。多年來，應科院榮獲多個國際獎項的肯定，致力培育頂尖創科人才和促進創科科技生態圈合作，為香港經濟高質量發展作出貢獻。

SOURCE 香港應用科技研究院（應科院）