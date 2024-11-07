NBA傳奇球星及流行巨星將於12月在全新升級的威尼斯人綜藝館同場獻技！

澳門2024年11月7日 /美通社/ -- 「金沙中國呈獻—NBA傳奇名人賽」將於2024年12月7日在全新升級的威尼斯人綜藝館隆重舉行。這項集NBA體育與娛樂於一身的精彩賽事將匯聚眾多籃壇傳奇球星、流行巨星及網絡名人，勢必在澳門掀起一股籃球熱潮。屆時更有NBA啦啦隊的熱舞表演、投籃技巧挑戰賽及灌籃表演等一系列亮點環節，定將吸引大量來自亞洲各地的球迷共同見證這場運動與娛樂的雙重盛宴。

本次賽事的六位NBA傳奇球星陣容包括：七次入選NBA全明星賽及名人堂成員崔斯•麥基迪（Tracy McGrady）；兩屆NBA總冠軍、十次入選NBA全明星賽及名人堂成員雷•阿倫（Ray Allen）；四屆NBA總冠軍、六次入選NBA全明星賽及名人堂成員東尼•柏加（Tony Parker）；兩次入選NBA全明星賽及三屆CBA總冠軍史蒂芬•馬貝利（Stephon Marbury）；四次入選NBA全明星賽的德瑪卡斯•卡森斯（DeMarcus Cousins）；以及休斯頓火箭隊傳奇球員、綽號「老貓」的卡天奴•莫比利（Cuttino Mobley）。此外一眾流行巨星及網絡名人亦將參與這場備受期待的NBA盛事，其中鄭秀文及林峯更會現場演出。