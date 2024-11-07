NBA傳奇球星及流行巨星將於12月在全新升級的威尼斯人綜藝館同場獻技！

新聞提供者金沙中國
07 11月, 2024, 11:30 CST
澳門2024年11月7日 /美通社/ -- 「金沙中國呈獻—NBA傳奇名人賽」將於2024年12月7日在全新升級的威尼斯人綜藝館隆重舉行。這項集NBA體育與娛樂於一身的精彩賽事將匯聚眾多籃壇傳奇球星、流行巨星及網絡名人，勢必在澳門掀起一股籃球熱潮。屆時更有NBA啦啦隊的熱舞表演、投籃技巧挑戰賽及灌籃表演等一系列亮點環節，定將吸引大量來自亞洲各地的球迷共同見證這場運動與娛樂的雙重盛宴。
本次賽事的六位NBA傳奇球星陣容包括：七次入選NBA全明星賽及名人堂成員崔斯•麥基迪（Tracy McGrady）；兩屆NBA總冠軍、十次入選NBA全明星賽及名人堂成員雷•阿倫（Ray Allen）；四屆NBA總冠軍、六次入選NBA全明星賽及名人堂成員東尼•柏加（Tony Parker）；兩次入選NBA全明星賽及三屆CBA總冠軍史蒂芬•馬貝利（Stephon Marbury）；四次入選NBA全明星賽的德瑪卡斯•卡森斯（DeMarcus Cousins）；以及休斯頓火箭隊傳奇球員、綽號「老貓」的卡天奴•莫比利（Cuttino Mobley）。此外一眾流行巨星及網絡名人亦將參與這場備受期待的NBA盛事，其中鄭秀文及林峯更會現場演出。
金沙中國有限公司行政總裁兼執行董事鄭君諾表示：「籃球是區內最受歡迎的體育項目之一，我們非常榮幸能夠在已全面升級的威尼斯人綜藝館內舉辦這場NBA傳奇名人賽。這個靈活多元的全新活動場所配備頂級設施，可上演世界級娛樂表演及舉辦體育和會議展覽等綜合活動。這項盛事展示了金沙中國一直堅定不移地推動本地體育娛樂發展，全力履行促進旅遊與體育融合的承諾，以及致力為區內賓客和澳門本地社群打造獨特難忘體驗的決心。我們期待透過舉辦更多頂級盛事，持續助力澳門成為世界旅遊目的地。」
籃球迷們絶對不容錯過這次近距離欣賞傳奇球星和流行巨星同場競技的難得機會！門票於2024年11月7日中午12時起透過金光票務、澳門售票網及攜程公開發售，欲購從速！
賽事詳情：
活動：金沙中國呈獻—NBA傳奇名人賽
日期及時間：2024年12月7日（星期六）晚上7時
場地：澳門威尼斯人® 威尼斯人綜藝館
票價：
澳門幣 / 港幣3,688元 （VVIP 內場區）
澳門幣 / 港幣2,588元 （VIP 內場區）
澳門幣 / 港幣1,888元 （VIP 區）
澳門幣 / 港幣1,388元 （A 區）
澳門幣 / 港幣988元 （B區）
澳門幣 / 港幣788元 （C 區）
澳門幣 / 港幣388元 （D 區）
購票渠道：
金光票務
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SOURCE 金沙中國
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