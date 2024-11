Legenda NBA dan Bintang Pop akan Bertanding di The Venetian Arena, Makau, pada Desember Ini!

Enam legenda basket yang tampil: Tracy McGrady – pemain yang tujuh kali meraih gelar "NBA All-Star" dan tercantum dalam "Hall of Famer"; Ray Allen – pemain yang dua kali menjuarai NBA, 10 kali tampil dalam "NBA All-Star", serta tercantum dalam "Hall of Famer"; Tony Parker – pemain yang empat kali menjuarai NBA, enam kali tampil dalam "NBA All-Star", serta tercantum dalam "Hall of Famer"; Stephon Marbury – pemain yang dua kali tampil dalam "NBA All-Star" dan tiga kali menjuarai CBA; DeMarcus Cousins – pemain yang empat kali tampil dalam "NBA All-Star"; dan Cuttino Mobley – legenda Houston Rockets yang dijuluki "the Cat". Para legenda ini akan didampingi sejumlah bintang pop dan influencer, termasuk Sammi Cheng dan Raymond Lam, yang akan bermain dalam pertandingan yang sangat dinantikan tersebut.

Grant Chum, Chief Executive Officer & President, Sands China Ltd., berkata, "Bola basket merupakan salah satu olahraga terpopuler di Asia. Maka, kami gembira menggelar 'NBA Legends Celebrity Game' di The Venetian Arena yang telah direnovasi dan bertransformasi sebagai lokasi ideal untuk pertunjukan langsung, ajang olahraga, dan MICE. Pertandingan ini tak hanya mencerminkan dedikasi kami pada sports entertainment, namun juga sejalan dengan komitmen Sands' untuk mengintegrasikan pariwisata dan olahraga demi menciptakan pengalaman berkesan bagi para tamu dari seluruh dunia dan warga lokal. Kami ingin terus mengadakan ajang-ajang luar biasa di destinasi kelas dunia di Makau."

Penggemar basket jangan sampai melewatkan kesempatan langka untuk menyaksikan ajang menarik, serta melihat aksi para legenda dan pesohor ini secara langsung. Tiket mulai dijual pada 7 November pukul 12 siang lewat Cotai Ticketing, Macau Ticket, dan Ctrip.

Rincian Acara:

Nama Acara: NBA Legends Celebrity Game Presented by Sands China

Tanggal dan Waktu: 7 Desember 2024 (Sabtu) pukul 7 malam.

Lokasi: The Venetian Arena, The Venetian® Macao

Harga Tiket:

MOP/ HKD 3,688 (VVIP Floor)

MOP/ HKD 2,588 (VIP Floor)

MOP/ HKD 1,888 (VIP)

MOP/ HKD 1,388 (A Reserve)

MOP/ HKD 988 (B Reserve)

MOP/ HKD 788 (C Reserve)

MOP/ HKD 388 (D Reserve)

Penjualan Tiket

Cotai Ticketing

Daring: www.cotaiticketing.com

Telepon: Makau: +853 2882 8818 Hong Kong : +852 3065 9899 Tiongkok Daratan: 4008 42 9018 (bebas pulsa)



Macau Ticket

Ctrip

Daring: www.ctrip.com, www.trip.com

Telepon: Makau: +86-21 3406-4888 Hong Kong : +852-3008-3295 / 3002-3252 Tiongkok Daratan: 95010 atau 400-632-1088 atau 400-830-6666



SOURCE Sands China Ltd.