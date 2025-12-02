Next Pathway 達到 Snowflake 的最高合作夥伴地位

多倫多2025年12月3日 /美通社/ -- Next Pathway Inc. 是領先自動化雲端遷移與現代數據轉型解決方案供應商，今天宣佈已獲 Snowflake 的最高合作夥伴認證—— AI Data Cloud Services Elite Tier。

這項殊榮證明 Next Pathway 的 Snowflake 科技專業知識、客戶成功案例，並持續致力於加速企業 AI 驅動數碼轉型。

Next Pathway Inc. 標誌

Next Pathway 一直於以無比效率協助全球客戶遷移複雜數據倉庫和數據湖至 Snowflake AI Data Cloud 中，展現卓越能力。此 Elite Tier 地位，特別地認可該公司利用其專利的 SHIFT Product Platform，而具備向全球客戶推動先進 AI、分析與數據現代化成果的能力。

Next Pathway 行政總裁 Chetan Mathur 表示：「我們達到 Elite Tier 地位，這突顯我們向希望更多加利用自身數據的大型企業，帶來革新價值。我們對 SHIFT Product Platform 驅動創新的承諾，表示客戶實現最迅速兼最能預測的 Snowflake AI Data Cloud 遷移，立即釋放客戶全部 AI 和機器學習項目的潛能。」

雲端遷移卓越認可

這項成就建基於 Next Pathway 的近期榮譽，當中包括連續兩年獲評為 Snowflake UK&I Migration Services Partner of the Year。

此 Elite Services Partner 地位鞏固 Next Pathway 與 Snowflake 的策略合作，解鎖增強共同創新與聯合市場進入渠道。「隨着客戶加速向 Snowflake Data Cloud 遷移，Next Pathway 的自動化領袖地位與現有系統遷移專業知識，促使該公司成為不可或缺的合作夥伴。他們的 Elite Partner 地位成就，體現他們於大規模地顯着加速遷移、降低風險和協助機構釋放數據驅動價值上，具備可靠能力。」Snowflake 行政總裁 Sridhar Ramaswamy 表示。

這項頂級認證確保客戶受惠於業界領先兼 AI 實現遷移自動化，以及最迅速兼最安全雲端現代化途徑，並由 Snowflake 認證業界人士與持續客戶成功案例而與眾不同。

關於 Next Pathway

Next Pathway 是自動化雲端遷移與現代數據轉型的首選方案。我們提供迅速遷移大型、複雜兼現有工作負載至 Snowflake AI Data Cloud 所需的強大工具與深入專業知識，以及無與倫比的效能與準確度。憑藉全球超過 160 次成功遷移的可靠記錄，我們的專利 SHIFT Product Platform（由 CRAWLER360、SHIFT Cloud 和 TESTER 組成）自動完成端到端的雲端遷移，從而實現成功雲端遷移。

傳媒聯絡：Mandi Scott，[email protected]

