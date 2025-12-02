넥스트 패스웨이, 스노우플레이크 최고 파트너 등극

토론토, 캐나다, 2025년 12월 3일 /PRNewswire/ -- 자동 클라우드 마이그레이션 및 현대식 데이터 트랜스포메이션 솔루션 1위 기업인 넥스트 패스웨이(Next Pathway)가 스노우플레이크(Snowflake)의 최고 파트너 등급인 'AI 데이터 클라우드 서비스 엘리트 티어'(AI Data Cloud Services Elite Tier)에 등극했다고 오늘 밝혔다.

이 권위 있는 지위는 넥스트 패스웨이의 스노우플레이크 기술 전문성, 입증된 고객 성공 사례, 그리고 기업 AI 기반 디지털 전환 가속화에 대한 지속적인 헌신을 증명하는 것이다.

Next Pathway Inc. Logo

넥스트 패스웨이는 글로벌 고객사가 복잡한 데이터 웨어하우스와 데이터 레이크를 스노우플레이크 AI 데이터 클라우드로 이전하는 데 탁월한 역량을 지속적으로 입증해 왔다. 특히, 엘리트 티어 등급은 독점 보유한 SHIFT Product Platform을 기반으로 전 세계 고객사들을 대신해 고급 AI와 분석, 데이터 현대화를 추진할 수 있는 능력을 갖춘 기업에게 부여하는 것이다.

체탄 마투르(Chetan Mathur) 넥스트 패스웨이 CEO는 "엘리트 티어 등극은 넥스트 패스웨이가 데이터 활용도를 높이고자 하는 대기업에게 그만큼 큰 가치를 선사하고 있다는 의미"라며 "넥스트 패스웨이가 이루고자 하는 SHIFT Product Platform 기반 혁신은 고객이 불확실성 없이 Snowflake AI Data Cloud로 최단 기간에 마이그레이션하여 AI와 머신러닝 프로젝트의 잠재력을 즉시 최대한 활용할 수 있다는 의미이다."라고 강조했다.

클라우드 마이그레이션에서 검증된 실력

이번 티어 상향은 2년 연속으로 '올해의 스노우플레이크 UK&I 마이그레이션 서비스 파트너'(Snowflake UK&I Migration Services Partner of the Year)로 선정되는 등 최근 성과가 바탕이 된 것이다.

넥스트 패스웨이는 엘리트 서비스 파트너가 됨으로써 스노우플레이크의 전략적 파트너로서 공동 혁신과 공동 시장 진출까지 도모할 수 있게 되었다. 스리다르 라마스와미(Sridhar Ramaswamy) 스노우플레이크 CEO는 "고객사가 Snowflake 데이터 클라우드로의 전환을 가속화함에 따라, 넥스트 패스웨이의 자동화 리더십과 레거시 마이그레이션 전문성은 그들을 필수적인 파트너로 만든다. 엘리트 파트너 자격 획득은 마이그레이션 속도를 획기적으로 높이고, 위험을 줄이며, 조직이 대규모로 데이터 기반 가치를 실현하도록 지원하는 검증된 역량을 반영한다."라고 말했다.

최고 등급이 되기 위해서는 스노우플레이크에서 인증한 실무자 집단과 꾸준한 고객 성공 실적이 있어야 한다. 최고 등급에 오르면 고객에게 업계 최고의 AI 기반 마이그레이션 자동화와 클라우드 현대화 서비스를 가장 빠르고 안전하게 실현해 줄 수 있다.

넥스트 패스웨이 소개

넥스트 패스웨이는 자동 클라우드 마이그레이션과 현대식 데이터 트랜스포메이션 분야 1위 기업이다. 강력한 도구와 해박한 전문 지식을 토대로 복잡한 대규모 레거시 워크로드를 우수한 성능과 정확성으로 스노우플레이크 AI 데이터 클라우드로 신속하게 전환하기로 정평이 나 있다. 지금까지 전 세계에서 160건 넘게 데이터 마이그레이션을 성공했으며 독자 개발한 SHIFT Product Platform(CRAWLER360, SHIFT Cloud 및 TESTER로 구성)을 무기로 성공적인 클라우드 마이그레이션을 위한 엔드투엔드 프로세스를 자동화한다.

