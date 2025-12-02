Next Pathway alcanza el estatus de socio más alto de Snowflake

TORONTO, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Next Pathway Inc., proveedor líder de migración automatizada a la nube y soluciones de transformación de datos modernas, anunció hoy que ha logrado la designación de socio más alta de Snowflake, AI Data Cloud Services Elite Tier.

Este prestigioso estatus es un testimonio de la experiencia técnica de Next Pathway en Snowflake, el éxito demostrado de sus clientes y su compromiso continuo con la aceleración de la transformación digital empresarial impulsada por la IA.

Next Pathway Inc. Logo

Next Pathway ha demostrado consistentemente una competencia excepcional al ayudar a clientes globales a migrar almacenes de datos complejos y lagos de datos a Snowflake AI Data Cloud con una eficiencia inigualable. El estatus Elite Tier reconoce específicamente la capacidad de la compañía para impulsar resultados avanzados de IA, análisis y modernización de datos para sus clientes globales, impulsados por su plataforma de productos SHIFT.

"Alcanzar Elite Tier subraya el valor transformador que ofrecemos a las grandes empresas que desean optimizar sus datos", afirmó Chetan Mathur, consejero delegado de Next Pathway. "Nuestro compromiso con la innovación, impulsado por la plataforma de productos SHIFT, significa que los clientes logran la migración más rápida y predecible a Snowflake AI Data Cloud, liberando de inmediato todo su potencial para iniciativas de IA y aprendizaje automático".

Excelencia reconocida en migración a la nube

Este logro se suma a los recientes reconocimientos de Next Pathway, incluyendo el reconocimiento como Socio del Año de Servicios de Migración de Snowflake UK&I por segundo año consecutivo.

La designación de Socio de Servicios Élite consolida la colaboración estratégica de Next Pathway con Snowflake, impulsando una mayor coinnovación y un acceso conjunto al mercado. "A medida que los clientes aceleran su migración a Snowflake Data Cloud, el liderazgo en automatización y la experiencia en migración de sistemas heredados de Next Pathway los convierten en un socio indispensable. Su obtención del estatus de Elite Partner refleja una capacidad demostrada para acelerar drásticamente las migraciones, reducir el riesgo y ayudar a las organizaciones a generar valor basado en datos a escala", afirmó Sridhar Ramaswamy, consejero delegado de Snowflake.

Distinguida por los profesionales certificados por Snowflake y el éxito continuo de los clientes, esta designación de primer nivel garantiza que los clientes se beneficien de una automatización de migración basada en IA líder en el sector y la ruta más rápida y segura hacia la modernización de la nube.

Acerca de Next Pathway

Next Pathway es la opción líder para la migración automatizada a la nube y la transformación moderna de datos. Ofrecemos las herramientas robustas y la amplia experiencia necesarias para migrar cargas de trabajo grandes, complejas y heredadas a Snowflake AI Data Cloud rápidamente, con un rendimiento y una precisión inigualables. Con el respaldo de un historial comprobado de más de 160 migraciones exitosas en todo el mundo, nuestra plataforma de productos SHIFT patentada, compuesta por CRAWLER360, SHIFT Cloud y TESTER, automatiza la ruta de extremo a extremo hacia una migración a la nube exitosa.

Contacto para medios: Mandi Scott, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2835700/Next_Pathway_Next_Pathway_Achieves_Snowflake_s_Highest_Partner_S.jpg